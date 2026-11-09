Fundec oferece aulas de manutenção residencial para mulheres em Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Fundec oferece aulas de manutenção residencial para mulheres em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 09/11/2026 16:07

oficinas gratuitas “Autonomia Doméstica para Mulheres”, promovido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), em parceria com o Aprender a fazer pequenos reparos em casa, evitar gastos com serviços de terceiros e conquistar mais autonomia nas tarefas domésticas. Essa é a proposta do ciclo de“Autonomia Doméstica para Mulheres”, promovido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec), em parceria com o Programa Mulheres Mil.





As atividades serão realizadas às quartas-feiras, entre os dias 11 de novembro e 2 de dezembro, das 13h às 17h, no Centro de Ensino Parque das Missões, localizado na Avenida Um, nº 31.



A iniciativa busca capacitar mulheres para executar pequenos serviços de manutenção residencial, como pintura, reparos hidráulicos e cuidados básicos com instalações elétricas. A proposta é oferecer conhecimentos que possam ser aplicados no cotidiano, contribuindo para a independência das participantes e a redução de despesas com consertos domésticos.



Segundo a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, a programação foi elaborada para combinar orientações teóricas com atividades práticas, permitindo que as alunas tenham contato direto com ferramentas e materiais utilizados em reparos.



“Vale ressaltar que desejamos aproximar a teoria da realidade das alunas por meio de experiências práticas que abrangem o uso de ferramentas, a aplicação de materiais adequados e a prevenção de acidentes”, destacou a gestora. LEIA MAIS: Alunos da Fundec participam de aula prática em Clínica da Família As atividades serão realizadas às quartas-feiras, entre os dias 11 de novembro e 2 de dezembro, das 13h às 17h, no Centro de Ensino Parque das Missões, localizado na Avenida Um, nº 31.A iniciativa busca capacitar mulheres para executar pequenos serviços de manutenção residencial, como pintura, reparos hidráulicos e cuidados básicos com instalações elétricas. A proposta é oferecer conhecimentos que possam ser aplicados no cotidiano, contribuindo para a independência das participantes e a redução de despesas com consertos domésticos.Segundo a presidente da, professora Roseli Duarte, a programação foi elaborada para combinar orientações teóricas com atividades práticas, permitindo que as alunas tenham contato direto com ferramentas e materiais utilizados em reparos.“Vale ressaltar que desejamos aproximar a teoria da realidade das alunas por meio de experiências práticas que abrangem o uso de ferramentas, a aplicação de materiais adequados e a prevenção de acidentes”, destacou a gestora.

Confira a programação

O ciclo será dividido em quatro encontros temáticos, cada um dedicado a uma área da manutenção residencial.



11 de novembro – Minha Casa, Minhas Mãos: introdução ao uso de ferramentas, preparação de superfícies, técnicas de pintura e aplicação de verniz.



18 de novembro – Água Sem Mistério: noções de hidráulica residencial, troca de torneiras, utilização de fita veda-rosca e identificação de vazamentos simples.



25 de novembro – Eletricidade com Segurança: orientações sobre tomadas, interruptores e disjuntores, com atividades em bancadas didáticas desenergizadas e foco na prevenção de acidentes.



2 de dezembro – Planejar, Comprar e Economizar: técnicas de medição, cálculo da quantidade de materiais, comparação de preços e elaboração de orçamentos para pequenas reformas.



A iniciativa pretende ampliar as oportunidades de aprendizado e fortalecer a autonomia feminina, oferecendo ferramentas para que as participantes realizem pequenos reparos com mais segurança e planejamento.