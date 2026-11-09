Fundec oferece aulas de manutenção residencial para mulheres em CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
As atividades serão realizadas às quartas-feiras, entre os dias 11 de novembro e 2 de dezembro, das 13h às 17h, no Centro de Ensino Parque das Missões, localizado na Avenida Um, nº 31.
A iniciativa busca capacitar mulheres para executar pequenos serviços de manutenção residencial, como pintura, reparos hidráulicos e cuidados básicos com instalações elétricas. A proposta é oferecer conhecimentos que possam ser aplicados no cotidiano, contribuindo para a independência das participantes e a redução de despesas com consertos domésticos.
Segundo a presidente da Fundec, professora Roseli Duarte, a programação foi elaborada para combinar orientações teóricas com atividades práticas, permitindo que as alunas tenham contato direto com ferramentas e materiais utilizados em reparos.
“Vale ressaltar que desejamos aproximar a teoria da realidade das alunas por meio de experiências práticas que abrangem o uso de ferramentas, a aplicação de materiais adequados e a prevenção de acidentes”, destacou a gestora.
Confira a programação
11 de novembro – Minha Casa, Minhas Mãos: introdução ao uso de ferramentas, preparação de superfícies, técnicas de pintura e aplicação de verniz.
18 de novembro – Água Sem Mistério: noções de hidráulica residencial, troca de torneiras, utilização de fita veda-rosca e identificação de vazamentos simples.
25 de novembro – Eletricidade com Segurança: orientações sobre tomadas, interruptores e disjuntores, com atividades em bancadas didáticas desenergizadas e foco na prevenção de acidentes.
2 de dezembro – Planejar, Comprar e Economizar: técnicas de medição, cálculo da quantidade de materiais, comparação de preços e elaboração de orçamentos para pequenas reformas.
A iniciativa pretende ampliar as oportunidades de aprendizado e fortalecer a autonomia feminina, oferecendo ferramentas para que as participantes realizem pequenos reparos com mais segurança e planejamento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.