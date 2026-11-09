Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
A Praça do Pacificador e a Biblioteca Leonel de Moura Brizola, que integram o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebem uma programação especial em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Durante novembro, os espaços serão palco de atividades culturais gratuitas, com apresentações populares, rodas de capoeira e samba, feira cultural e eventos voltados à valorização da cultura afro-brasileira.
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A programação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e busca promover o reconhecimento das tradições, da história e das manifestações culturais de matriz africana, além de ampliar o acesso da população às atividades artísticas e culturais.

As celebrações começaram com o Festival de Cultura Popular, que ocupa a Praça do Pacificador e a Biblioteca Leonel Brizola em três dias de atividades. O evento acontece nos dias 5, das 17h às 20h; 6, das 15h às 21h30; e 7 de novembro, das 15h às 20h30.

As rodas de capoeira também integram a programação, com encontros previstos para os dias 7, a partir das 15h; 13, a partir das 19h; e 15 de novembro, a partir das 10h, todos na Praça do Pacificador.

No dia 9 de novembro, a partir das 18h, o público poderá acompanhar a Roda de Samba do Castelen. Já entre os dias 19 e 21, a partir das 18h, o espaço recebe o Caxias Samba Fest, reunindo música e celebração da cultura do samba.

Outro destaque será a Feira Cultural Afro Curando Raízes, marcada para os dias 20 de novembro, a partir das 8h, e 21 de novembro, a partir das 14h. A iniciativa integra as atividades de valorização da identidade e das expressões culturais afro-brasileiras.

Corrida da Consciência Negra

No feriado de 20 de novembro, data em que é celebrado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, também será realizada a 2ª Corrida e Caminhada da Consciência Negra. A concentração dos participantes está marcada para as 6h, na Praça do Pacificador.

As atividades são gratuitas e abertas ao público. O Centro Cultural Oscar Niemeyer fica na Praça do Pacificador, s/n, no Centro de Duque de Caxias.

A iniciativa transforma um dos principais espaços culturais do município em ponto de encontro para diferentes manifestações artísticas e populares, reforçando a importância da preservação da memória, do combate ao racismo e da valorização da contribuição da população negra para a formação cultural brasileira.