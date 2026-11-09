Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A programação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e busca promover o reconhecimento das tradições, da história e das manifestações culturais de matriz africana, além de ampliar o acesso da população às atividades artísticas e culturais.
As celebrações começaram com o Festival de Cultura Popular, que ocupa a Praça do Pacificador e a Biblioteca Leonel Brizola em três dias de atividades. O evento acontece nos dias 5, das 17h às 20h; 6, das 15h às 21h30; e 7 de novembro, das 15h às 20h30.
As rodas de capoeira também integram a programação, com encontros previstos para os dias 7, a partir das 15h; 13, a partir das 19h; e 15 de novembro, a partir das 10h, todos na Praça do Pacificador.
No dia 9 de novembro, a partir das 18h, o público poderá acompanhar a Roda de Samba do Castelen. Já entre os dias 19 e 21, a partir das 18h, o espaço recebe o Caxias Samba Fest, reunindo música e celebração da cultura do samba.
Outro destaque será a Feira Cultural Afro Curando Raízes, marcada para os dias 20 de novembro, a partir das 8h, e 21 de novembro, a partir das 14h. A iniciativa integra as atividades de valorização da identidade e das expressões culturais afro-brasileiras.
Corrida da Consciência Negra
As atividades são gratuitas e abertas ao público. O Centro Cultural Oscar Niemeyer fica na Praça do Pacificador, s/n, no Centro de Duque de Caxias.
A iniciativa transforma um dos principais espaços culturais do município em ponto de encontro para diferentes manifestações artísticas e populares, reforçando a importância da preservação da memória, do combate ao racismo e da valorização da contribuição da população negra para a formação cultural brasileira.
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