Faetec abre inscrições para pós-graduação gratuita em Duque de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa

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Igor Silva
Moradores de Duque de Caxias e de outras cidades da Baixada Fluminense têm uma oportunidade de qualificação profissional gratuita. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está com inscrições abertas para o processo seletivo da pós-graduação em Administração Estratégica de Negócios, oferecida pela Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj), em Duque de Caxias.
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Ao todo, são disponibilizadas 30 vagas para candidatos que tenham concluído o ensino superior, independentemente da área de formação. O curso tem duração de um ano e carga horária total de 410 horas.

As aulas estão previstas para começar no dia 8 de março de 2027 e serão realizadas três vezes por semana, das 18h às 22h. A programação terá dois encontros presenciais e um remoto, permitindo que os estudantes conciliem a formação com outras atividades.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 27 de novembro de 2026, na secretaria da Faeterj Duque de Caxias. O atendimento acontece das 8h às 13h e das 16h às 20h.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: uma avaliação escrita, marcada para 7 de dezembro, e a análise do coeficiente de rendimento acadêmico dos candidatos. O edital também estabelece reserva de vagas de acordo com a legislação estadual.

A especialização é voltada a profissionais que desejam ampliar os conhecimentos na área de gestão e desenvolver habilidades relacionadas ao planejamento e à administração estratégica de negócios.

Os interessados devem consultar o edital completo para conferir os critérios de participação, a documentação exigida e todas as etapas do processo seletivo. O documento está disponível no site oficial da Faetec (www.faetec.rj.gov.br).

Serviço

Curso: Pós-graduação em Administração Estratégica de Negócios

Instituição: Faeterj Duque de Caxias

Vagas: 30

Inscrições: até 27 de novembro de 2026

Local: Rua Almirante Cochrane, s/n, Santa Lúcia, Imbariê, Duque de Caxias

Horários: das 8h às 13h e das 16h às 20h

Início das aulas: 8 de março de 2027

Edital: www.faetec.rj.gov.br