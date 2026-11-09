Faetec abre inscrições para pós-graduação gratuita em Duque de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa
Ao todo, são disponibilizadas 30 vagas para candidatos que tenham concluído o ensino superior, independentemente da área de formação. O curso tem duração de um ano e carga horária total de 410 horas.
As aulas estão previstas para começar no dia 8 de março de 2027 e serão realizadas três vezes por semana, das 18h às 22h. A programação terá dois encontros presenciais e um remoto, permitindo que os estudantes conciliem a formação com outras atividades.
As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 27 de novembro de 2026, na secretaria da Faeterj Duque de Caxias. O atendimento acontece das 8h às 13h e das 16h às 20h.
O processo seletivo será dividido em duas etapas: uma avaliação escrita, marcada para 7 de dezembro, e a análise do coeficiente de rendimento acadêmico dos candidatos. O edital também estabelece reserva de vagas de acordo com a legislação estadual.
A especialização é voltada a profissionais que desejam ampliar os conhecimentos na área de gestão e desenvolver habilidades relacionadas ao planejamento e à administração estratégica de negócios.
Os interessados devem consultar o edital completo para conferir os critérios de participação, a documentação exigida e todas as etapas do processo seletivo. O documento está disponível no site oficial da Faetec (www.faetec.rj.gov.br).
Serviço
Instituição: Faeterj Duque de Caxias
Vagas: 30
Inscrições: até 27 de novembro de 2026
Local: Rua Almirante Cochrane, s/n, Santa Lúcia, Imbariê, Duque de Caxias
Horários: das 8h às 13h e das 16h às 20h
Início das aulas: 8 de março de 2027
Edital: www.faetec.rj.gov.br
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