Barricadas foram retiradas da comunidade Vila Urussaí, em Caxias - Reprodução/Instagram/PM

Barricadas foram retiradas da comunidade Vila Urussaí, em CaxiasReprodução/Instagram/PM

Publicado 10/11/2026 14:28

operação Barricada Zero realizou mais uma ação de desobstrução de vias em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 9. Desta vez, a iniciativa avançou pela comunidade Vila Urussaí, onde foram retiradas 3,6 toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas e dificultar a circulação de veículos e pedestres.





A intervenção foi realizada por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) e contemplou sete vias da localidade: Rua M, Rua N, Rua O, Rua Minho, Rua Descartes, Rua Haia e Rua Urussaí. Com a retirada dos obstáculos, os acessos foram liberados, permitindo melhores condições de mobilidade para quem vive e circula pela região.



De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo restabelecer a circulação nas ruas, além de contribuir para a segurança dos moradores. Ao todo, foram recolhidas 3,6 toneladas de materiais que impediam ou dificultavam o tráfego nas vias da comunidade. LEIA MAIS: Homem inventa assalto para recuperar R$ 10 mil perdidos em Caxias A intervenção foi realizada por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) e contemplou sete vias da localidade: Rua M, Rua N, Rua O, Rua Minho, Rua Descartes, Rua Haia e Rua Urussaí. Com a retirada dos obstáculos, os acessos foram liberados, permitindo melhores condições de mobilidade para quem vive e circula pela região.De acordo com a, a ação teve como objetivo restabelecer a circulação nas ruas, além de contribuir para a segurança dos moradores. Ao todo, foram recolhidas 3,6 toneladas de materiais que impediam ou dificultavam o tráfego nas vias da comunidade.

Direito de ir e vir

A operação Barricada Zero é uma iniciativa voltada à retirada de barricadas e outros obstáculos instalados irregularmente em ruas de comunidades do estado do Rio de Janeiro. As estruturas, geralmente utilizadas para restringir o acesso de veículos, podem comprometer a circulação de moradores, serviços de emergência e equipes de segurança pública.



A desobstrução também busca facilitar o acesso de ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo e demais serviços essenciais, que podem encontrar dificuldades para chegar a determinadas localidades quando as ruas estão bloqueadas.



A ação em Vila Urussaí faz parte das intervenções realizadas pelas forças de segurança para recuperar a circulação em áreas afetadas pela instalação de barricadas. Em Duque de Caxias, diferentes comunidades já receberam operações com o mesmo objetivo.



Com a retirada dos materiais nas sete ruas, a expectativa é de que os moradores tenham mais facilidade para se deslocar e acessar os serviços públicos. A Polícia Militar não informou se novas intervenções estão previstas para a comunidade nos próximos dias.