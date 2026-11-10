Barricadas foram retiradas da comunidade Vila Urussaí, em CaxiasReprodução/Instagram/PM
A intervenção foi realizada por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) e contemplou sete vias da localidade: Rua M, Rua N, Rua O, Rua Minho, Rua Descartes, Rua Haia e Rua Urussaí. Com a retirada dos obstáculos, os acessos foram liberados, permitindo melhores condições de mobilidade para quem vive e circula pela região.
De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo restabelecer a circulação nas ruas, além de contribuir para a segurança dos moradores. Ao todo, foram recolhidas 3,6 toneladas de materiais que impediam ou dificultavam o tráfego nas vias da comunidade.
Direito de ir e vir
A desobstrução também busca facilitar o acesso de ambulâncias, viaturas policiais, caminhões de coleta de lixo e demais serviços essenciais, que podem encontrar dificuldades para chegar a determinadas localidades quando as ruas estão bloqueadas.
A ação em Vila Urussaí faz parte das intervenções realizadas pelas forças de segurança para recuperar a circulação em áreas afetadas pela instalação de barricadas. Em Duque de Caxias, diferentes comunidades já receberam operações com o mesmo objetivo.
Com a retirada dos materiais nas sete ruas, a expectativa é de que os moradores tenham mais facilidade para se deslocar e acessar os serviços públicos. A Polícia Militar não informou se novas intervenções estão previstas para a comunidade nos próximos dias.
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