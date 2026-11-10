Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Os interessados em concorrer às vagas de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Turismo (COMTUR/DC) poderão se inscrever até o dia 12 de novembro. Podem participar pessoas físicas e jurídicas que comprovem atuação no setor turístico do município, além de atender aos demais critérios estabelecidos pela organização.
Já o prazo para quem deseja participar da conferência na condição de eleitor foi estendido até 16 de novembro. Para essa modalidade, é necessário ser residente de Duque de Caxias, entre outros requisitos previstos no regulamento.
As inscrições devem ser feitas por meio de formulário disponível no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no endereço: https://smct.duquedecaxias.rj.gov.br/gestao.
A 4ª Conferência Municipal de Turismo representa um espaço de participação democrática, reunindo poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. A proposta é promover debates, avaliar as ações do setor e construir coletivamente caminhos para o desenvolvimento do turismo na cidade.
O encontro está marcado para o dia 26 de novembro, das 9h às 13h, no Teatro Municipal Armando Mello, localizado na Rua Frei Fidélis, nº 836, no Centro de Duque de Caxias.
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