Moradores da Avenida Palmares, no Parque Chuno, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatam estar sem fornecimento de energia elétrica - Reprodução/Instagram/Caxias da Depressão

Moradores da Avenida Palmares, no Parque Chuno, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatam estar sem fornecimento de energia elétrica Reprodução/Instagram/Caxias da Depressão

Publicado 10/11/2026 15:08

Moradores da Avenida Palmares, no Parque Chuno, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatam estar sem fornecimento de energia elétrica desde sábado, 7, quando um temporal atingiu a Região Metropolitana do Rio. A situação tem causado transtornos para famílias que vivem na localidade e aguardam o restabelecimento do serviço.





A reclamação foi divulgada pela página Caxias da Depressão, nas redes sociais, nesta terça-feira, 10. Segundo os relatos, os moradores continuam enfrentando problemas com a falta de eletricidade, mesmo após a passagem do temporal que provocou impactos em diferentes municípios da região.



A interrupção prolongada do fornecimento pode comprometer atividades básicas do dia a dia, como a conservação de alimentos, o funcionamento de eletrodomésticos e o acesso à internet. Além disso, moradores que dependem de equipamentos elétricos também podem ser prejudicados pela situação. LEIA MAIS: Caxias amplia projetos de inclusão e assistência às famílias A reclamação foi divulgada pela página Caxias da Depressão, nas redes sociais, nesta terça-feira, 10. Segundo os relatos, os moradores continuam enfrentando problemas com a falta de eletricidade, mesmo após a passagem do temporal que provocou impactos em diferentes municípios da região.A interrupção prolongada do fornecimento pode comprometer atividades básicas do dia a dia, como a conservação de alimentos, o funcionamento de eletrodomésticos e o acesso à internet. Além disso, moradores que dependem de equipamentos elétricos também podem ser prejudicados pela situação.

Abastecimento restabelecido

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que restabeleceu o fornecimento de energia para praticamente todos os clientes afetados pelas chuvas intensas que atingiram sua área de concessão no sábado. A concessionária, no entanto, afirmou que ainda trabalha em ocorrências consideradas mais complexas e em solicitações de atendimento registradas pelos consumidores nos dias 8 e 9 de novembro.



De acordo com a empresa, foram mobilizadas até mil equipes ao longo do dia para acelerar os trabalhos de reparo e normalização do serviço nas regiões atingidas. A distribuidora explicou que, em alguns pontos, galhos, árvores e outros objetos caíram sobre a rede elétrica, provocando danos que exigiram a reconstrução de trechos inteiros da estrutura.



A concessionária reforçou ainda a importância de os consumidores registrarem formalmente as ocorrências para que as equipes possam identificar e atender às solicitações pendentes.



Os registros podem ser feitos pelo site oficial da Enel (www.enel.com.br), pelo aplicativo Enel, disponível para celulares Android e iOS, ou pelo WhatsApp da assistente virtual Elena, no número (21) 99601-9608. Outra opção é a Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 28 00 120.

