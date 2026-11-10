Moradores da Avenida Palmares, no Parque Chuno, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatam estar sem fornecimento de energia elétrica Reprodução/Instagram/Caxias da Depressão

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Igor Silva
Moradores da Avenida Palmares, no Parque Chuno, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatam estar sem fornecimento de energia elétrica desde sábado, 7, quando um temporal atingiu a Região Metropolitana do Rio. A situação tem causado transtornos para famílias que vivem na localidade e aguardam o restabelecimento do serviço.
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A reclamação foi divulgada pela página Caxias da Depressão, nas redes sociais, nesta terça-feira, 10. Segundo os relatos, os moradores continuam enfrentando problemas com a falta de eletricidade, mesmo após a passagem do temporal que provocou impactos em diferentes municípios da região.

A interrupção prolongada do fornecimento pode comprometer atividades básicas do dia a dia, como a conservação de alimentos, o funcionamento de eletrodomésticos e o acesso à internet. Além disso, moradores que dependem de equipamentos elétricos também podem ser prejudicados pela situação.

Abastecimento restabelecido

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que restabeleceu o fornecimento de energia para praticamente todos os clientes afetados pelas chuvas intensas que atingiram sua área de concessão no sábado. A concessionária, no entanto, afirmou que ainda trabalha em ocorrências consideradas mais complexas e em solicitações de atendimento registradas pelos consumidores nos dias 8 e 9 de novembro.

De acordo com a empresa, foram mobilizadas até mil equipes ao longo do dia para acelerar os trabalhos de reparo e normalização do serviço nas regiões atingidas. A distribuidora explicou que, em alguns pontos, galhos, árvores e outros objetos caíram sobre a rede elétrica, provocando danos que exigiram a reconstrução de trechos inteiros da estrutura.

A concessionária reforçou ainda a importância de os consumidores registrarem formalmente as ocorrências para que as equipes possam identificar e atender às solicitações pendentes.

Os registros podem ser feitos pelo site oficial da Enel (www.enel.com.br), pelo aplicativo Enel, disponível para celulares Android e iOS, ou pelo WhatsApp da assistente virtual Elena, no número (21) 99601-9608. Outra opção é a Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 28 00 120.