Fuzil apreendido pela Polícia Militar em Duque de Caxias - Divulgação/PM

Fuzil apreendido pela Polícia Militar em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 11/11/2026 16:31 | Atualizado 11/11/2026 17:29

policiais militares do 15º BPM resultaram na Duas ações realizadas pordo 15º BPM resultaram na apreensão de armas de fogo , munições, material entorpecente e na detenção de três pessoas em diferentes regiões de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As ocorrências foram registradas nas localidades do Massapê e de Saracuruna, durante operações de combate à criminalidade no município.





Na primeira ocorrência, realizada nesta quarta-feira, dia 11, os agentes realizaram uma ação na comunidade do Massapê, localizada na região da Estrada da Mata. Durante o patrulhamento, os policiais foram avistados por diversos indivíduos, que fugiram em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação das equipes.



Diante da movimentação, os militares organizaram um cerco tático para tentar localizar os suspeitos. Durante as buscas pela região, os agentes encontraram um fuzil, munições, um rádio transmissor e uma quantidade de material entorpecente.



Apesar das buscas, ninguém foi detido nesta ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 62ª DP (Imbariê), onde foi apresentado à autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis. LEIA MAIS: Homem é preso por estupro da enteada de 14 anos em Duque de Caxias Na primeira ocorrência, realizada nesta quarta-feira, dia 11, os agentes realizaram uma ação na comunidade do Massapê, localizada na região da Estrada da Mata. Durante o patrulhamento, os policiais foram avistados por diversos indivíduos, que fugiram em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação das equipes.Diante da movimentação, os militares organizaram um cerco tático para tentar localizar os suspeitos. Durante as buscas pela região, os agentes encontraram um fuzil, munições, um rádio transmissor e uma quantidade de material entorpecente.Apesar das buscas, ninguém foi detido nesta ocorrência. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 62ª DP (Imbariê), onde foi apresentado à autoridade policial para análise e adoção das medidas cabíveis.

Três pessoas detidas em Saracuruna

Já na segunda ocorrência, realizada nesta terça-feira, 10, também envolvendo equipes do 15º BPM, três pessoas foram detidas durante uma ação nas proximidades da comunidade do Vasquinho, em Saracuruna. Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento na região quando foram recebidos a tiros.



Após a situação, os policiais iniciaram um cerco tático para localizar os envolvidos. Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos perdeu o controle e colidiu contra um muro. Ele precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do homem.



Na ação, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros e um rádio transmissor. Além disso, uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada pelas equipes.



Durante a verificação dos dados dos detidos, os policiais também identificaram que um deles possuía um mandado de recaptura em aberto. A informação foi constatada durante os procedimentos realizados após a abordagem.