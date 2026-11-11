Caxias promove ações de prevenção ao câncer de próstata - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias promove ações de prevenção ao câncer de próstataDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 11/11/2026 16:46

câncer de próstata. Ao longo do mês, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar atividades em unidades de saúde dos quatro distritos, com palestras, orientações e atendimentos voltados ao público masculino. A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, preparou uma programação especial para o Novembro Azul , campanha dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do. Ao longo do mês, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar atividades em unidades de saúde dos quatro distritos, com palestras, orientações e atendimentos voltados ao público masculino.





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar mais de 77 mil novos casos de câncer de próstata por ano no período de 2026 a 2028. A doença está entre os tipos de câncer mais comuns entre os homens e, quando identificada precocemente, apresenta maiores possibilidades de tratamento bem-sucedido.



A abertura oficial da campanha em Duque de Caxias aconteceu na segunda-feira, 9, na Fazenda Paraíso, em Xerém, considerada o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. A atividade reuniu 62 internos e colaboradores da instituição e contou com a participação de profissionais da Subsecretaria de Atenção Especializada, que promoveram palestras e ações educativas sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina.



Para Jean Menezes, diretor de Enfermagem da Fazenda Paraíso, a iniciativa representa uma oportunidade importante de levar informação aos homens e quebrar barreiras relacionadas ao tema.



“É muito bom para os nossos internos receber a equipe da nossa rede municipal de saúde, compartilhando informações importantes sobre conscientização e prevenção do câncer de próstata, principalmente em se tratando de um tema como esse, que ainda é tabu para muitos homens. Também nos sentimos honrados em ser a unidade da abertura da Campanha Novembro Azul no município!”, afirmou. LEIA MAIS: Fundec oferece aulas de manutenção residencial para mulheres em Caxias De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar mais de 77 mil novos casos de câncer de próstata por ano no período de 2026 a 2028. A doença está entre os tipos de câncer mais comuns entre os homens e, quando identificada precocemente, apresenta maiores possibilidades de tratamento bem-sucedido.A abertura oficial da campanha em Duque de Caxias aconteceu na segunda-feira, 9, na, em Xerém, considerada o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país. A atividade reuniu 62 internos e colaboradores da instituição e contou com a participação de profissionais da Subsecretaria de Atenção Especializada, que promoveram palestras e ações educativas sobre prevenção e cuidados com a saúde masculina.Para Jean Menezes, diretor de Enfermagem da Fazenda Paraíso, a iniciativa representa uma oportunidade importante de levar informação aos homens e quebrar barreiras relacionadas ao tema.“É muito bom para os nossos internos receber a equipe da nossa rede municipal de saúde, compartilhando informações importantes sobre conscientização e prevenção do câncer de próstata, principalmente em se tratando de um tema como esse, que ainda é tabu para muitos homens. Também nos sentimos honrados em ser a unidade da abertura da Campanha Novembro Azul no município!”, afirmou.

Confira a programação

A programação inclui palestras educativas, distribuição de materiais informativos, aferição da pressão arterial, verificação da glicemia e avaliações clínicas. Também estão previstos encaminhamentos para especialistas, como proctologistas e urologistas, além de solicitações de exames laboratoriais, PSA e ultrassonografia da próstata.



Segundo a diretora da Subsecretaria de Atenção Especializada, Dra. Célia Guerra, a proposta é ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde e incentivar a prevenção durante todo o ano.



“Mais um Novembro Azul, e a Secretaria Municipal de Saúde programou ações nos quatro distritos, especialmente para receber o público masculino. As nossas unidades estão de portas abertas durante todo o ano, para acolher e orientar quem busca tirar dúvidas e receber atendimento. O diagnóstico e o cuidado precoce são fundamentais para aumentar as chances de cura, reduzir a complexidade dos tratamentos e preservar a qualidade de vida”, destacou.



A campanha também busca combater o preconceito e estimular os homens a procurarem atendimento médico regularmente, sem esperar pelo surgimento de sintomas.



Confira a programação do Novembro Azul em Duque de Caxias



17/11 (terça-feira), às 14h: Hospital Municipal de Imbariê.



18/11 (quarta-feira), às 11h: Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), CAPS Figueira e CAPS Imbariê.



19/11 (quinta-feira): Complexo Infantil Ismélia da Silveira, às 10h; Hospital Infantil Padre Guilherme, em Parada Angélica, às 15h; CAPS IJ e Hospital Duque (Policlínica).



20/11 (sexta-feira), às 14h: Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC).



23/11 (segunda-feira): CAPS AD Renato Russo, Fisioterapia Vila São Luiz e Fisioterapia Norival Franco, em Xerém, às 14h.



24/11 (terça-feira), às 14h: UPA Parque Lafaiete.



25/11 (quarta-feira): UPH Equitativa, às 9h; UPH Saracuruna, às 10h; e CAPS AD de Xerém.



26/11 (quinta-feira), às 10h: UPH Xerém.



27/11 (sexta-feira): Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, às 9h; e UPH Campos Elíseos, às 10h30.



28/11 (sábado), às 10h: CER II.



29/11 (domingo): Fisioterapia Pilar.



30/11 (segunda-feira): UPH Pilar, às 8h30, e UPA Sarapuí.