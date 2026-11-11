Prefeitura Municipal de Duque de CaxiasDivulgação/Arquivo pessoal
A iniciativa busca reunir informações sobre as interrupções no fornecimento e identificar os locais onde o problema ainda persiste. Com os registros, a Prefeitura pretende ampliar a pressão sobre as empresas responsáveis pela distribuição de energia para que adotem medidas urgentes e restabeleçam o serviço nas residências e estabelecimentos comerciais.
Segundo o município, as concessionárias estão sendo cobradas para solucionar os problemas e garantir o retorno da eletricidade em todas as áreas atingidas pelas chuvas.
Os moradores que ainda enfrentam falta de energia devem registrar uma reclamação na Ouvidoria Geral da Prefeitura. O atendimento pode ser feito presencialmente, por telefone, aplicativo ou e-mail.
Confira os canais de atendimento:
Presencial: Ouvidoria Geral da Prefeitura de Duque de Caxias;
Telefone: (21) 2652-3835;
Aplicativo: Colab;
E-mail: ouvidoria@duquedecaxias.rj.gov.br.
No momento do registro, é necessário informar o nome da concessionária responsável pelo fornecimento na região (Enel ou Light), nome completo, endereço, código de instalação e CPF.
A Prefeitura destaca que o número de reclamações registradas é importante para dimensionar a extensão dos problemas, identificar os bairros e localidades mais prejudicados e direcionar as cobranças às empresas responsáveis.
O município informou que continuará monitorando a situação e acompanhando as providências das concessionárias até que o fornecimento de energia elétrica seja normalizado em todas as regiões afetadas.
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