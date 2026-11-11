Marcia Rocha faz o Pré-Enem gratuito da Fundec, em Duque de Caxias - Divulgação/Fundec

Marcia Rocha faz o Pré-Enem gratuito da Fundec, em Duque de CaxiasDivulgação/Fundec

Publicado 11/11/2026 17:02 | Atualizado 11/11/2026 17:02

A busca por um sonho não tem prazo de validade. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a história de Marcia Rocha da Silva, de 59 anos, é um exemplo de superação e mostra que nunca é tarde para recomeçar. Moradora do bairro Jardim Gramacho, ela voltou a estudar e agora se prepara para realizar um antigo desejo: ingressar na universidade e cursar Assistência Social.





Atualmente, Marcia é aluna do curso gratuito Pré-Enem oferecido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec). As aulas acontecem no Polo Social da instituição, onde a estudante tem se dedicado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mantendo uma frequência exemplar.



O caminho até a sala de aula, no entanto, foi marcado por desafios. Ainda aos 12 anos, Marcia recebeu o diagnóstico de câncer, uma experiência que marcou sua infância. Anos depois, enfrentou outro período difícil: uma depressão severa que durou 17 anos e comprometeu sua rotina, seus planos e a capacidade de seguir em busca de novos objetivos.



A retomada dos estudos começou durante sua participação no curso de Agricultor oferecido pela própria Fundec. Foi nesse período que ela conheceu a professora de Biologia Mônica Cristóvão. A relação construída em sala de aula e o incentivo da educadora foram fundamentais para que Marcia voltasse a acreditar na possibilidade de conquistar novos caminhos.



Ao perceber a dedicação e o potencial da estudante, Mônica a encorajou a dar um passo ainda maior: inscrever-se no Pré-Enem da instituição. Marcia seguiu o conselho e passou a frequentar as aulas, transformando a preparação para o vestibular em uma nova oportunidade de mudança de vida.



Para a professora, acompanhar a trajetória da aluna é também uma fonte de inspiração e reforça o papel da educação como instrumento de transformação social.



“A dona Marcia é um exemplo vivo de que o aprendizado não tem prazo de validade. Ver de perto a dedicação de quem não falta a uma única aula, mesmo após enfrentar tantas adversidades, nos lembra a verdadeira missão de educar. O foco e a persistência dela renovam a minha energia”, destacou Mônica. LEIA MAIS: Faetec abre inscrições para pós-graduação gratuita em Duque de Caxias Atualmente, Marcia é aluna do curso gratuitooferecido pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (Fundec). As aulas acontecem no Polo Social da instituição, onde a estudante tem se dedicado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mantendo uma frequência exemplar.O caminho até a sala de aula, no entanto, foi marcado por desafios. Ainda aos 12 anos, Marcia recebeu o diagnóstico de câncer, uma experiência que marcou sua infância. Anos depois, enfrentou outro período difícil: uma depressão severa que durou 17 anos e comprometeu sua rotina, seus planos e a capacidade de seguir em busca de novos objetivos.A retomada dos estudos começou durante sua participação no curso de Agricultor oferecido pela própria. Foi nesse período que ela conheceu a professora de Biologia Mônica Cristóvão. A relação construída em sala de aula e o incentivo da educadora foram fundamentais para que Marcia voltasse a acreditar na possibilidade de conquistar novos caminhos.Ao perceber a dedicação e o potencial da estudante, Mônica a encorajou a dar um passo ainda maior: inscrever-se no Pré-Enem da instituição. Marcia seguiu o conselho e passou a frequentar as aulas, transformando a preparação para o vestibular em uma nova oportunidade de mudança de vida.Para a professora, acompanhar a trajetória da aluna é também uma fonte de inspiração e reforça o papel da educação como instrumento de transformação social.“A dona Marcia é um exemplo vivo de que o aprendizado não tem prazo de validade. Ver de perto a dedicação de quem não falta a uma única aula, mesmo após enfrentar tantas adversidades, nos lembra a verdadeira missão de educar. O foco e a persistência dela renovam a minha energia”, destacou Mônica.

Incentivo para outros alunos

O acolhimento recebido na instituição e o apoio constante da professora ajudaram a estudante a recuperar a confiança e a transformar um desejo antigo em um projeto concreto. Mais do que conquistar uma vaga na universidade, Marcia pretende utilizar a própria experiência de vida para ajudar outras pessoas que passaram por situações difíceis.



O curso de Assistência Social é a graduação que ela deseja seguir. A intenção é trabalhar com acolhimento e escuta, oferecendo apoio a quem enfrenta dificuldades e precisa de orientação para reconstruir a própria história.



“Desejo cursar Assistência Social com o objetivo de ouvir e acolher outras pessoas que sofreram como eu. Aprendi também que para concretizar os seus sonhos não existe idade, o que importa é ter foco e perseverança. Se você tem um objetivo, a hora de lutar por ele é agora”, declarou.



A história de Marcia representa uma das experiências de transformação proporcionadas pelo acesso à educação. Aos 59 anos, ela segue frequentando as aulas, conciliando a rotina de estudos com a expectativa de uma nova etapa. Para a moradora de Jardim Gramacho, cada conteúdo aprendido e cada dia de preparação representam mais um passo em direção à universidade e à realização de um sonho que permaneceu vivo apesar das dificuldades.