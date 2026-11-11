Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - Divulgação/Arquivo pessoal

Prefeitura Municipal de Duque de CaxiasDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 11/11/2026 17:09 | Atualizado 11/11/2026 17:18

A Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebeu pelo segundo ano consecutivo o Selo Ouro de Transparência do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2026. O reconhecimento destaca o desempenho do município na divulgação de informações sobre a administração pública e na prestação de contas à população. Na avaliação, Caxias alcançou 89,5% no índice de transparência ativa e atendeu a 100% dos critérios considerados essenciais.





Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o levantamento avaliou 10.879 instituições públicas de todo o país. Ao todo, foram considerados 130 critérios relacionados à disponibilização de dados nos portais oficiais dos órgãos públicos. No estado do Rio de Janeiro, 191 instituições participaram da avaliação, e Duque de Caxias manteve posição de destaque entre os municípios avaliados.



A análise considera diferentes aspectos da transparência administrativa, especialmente a facilidade de acesso dos cidadãos às informações sobre a utilização dos recursos públicos. Entre os itens observados estão a publicação de atos oficiais, dados sobre servidores e folhas de pagamento, receitas, despesas, execução orçamentária, processos licitatórios e contratos firmados pelo poder público.



O objetivo é garantir que a população tenha condições de acompanhar as decisões administrativas, fiscalizar os gastos e verificar como o dinheiro público está sendo aplicado. A divulgação dessas informações também contribui para fortalecer os mecanismos de controle social e ampliar a participação dos cidadãos na gestão municipal. LEIA MAIS: Caxias terá programação gratuita pelo Mês da Consciência Negra Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o levantamento avaliou 10.879 instituições públicas de todo o país. Ao todo, foram considerados 130 critérios relacionados à disponibilização de dados nos portais oficiais dos órgãos públicos. No estado do Rio de Janeiro, 191 instituições participaram da avaliação, emanteve posição de destaque entre os municípios avaliados.A análise considera diferentes aspectos da transparência administrativa, especialmente a facilidade de acesso dos cidadãos às informações sobre a utilização dos recursos públicos. Entre os itens observados estão a publicação de atos oficiais, dados sobre servidores e folhas de pagamento, receitas, despesas, execução orçamentária, processos licitatórios e contratos firmados pelo poder público.O objetivo é garantir que a população tenha condições de acompanhar as decisões administrativas, fiscalizar os gastos e verificar como o dinheiro público está sendo aplicado. A divulgação dessas informações também contribui para fortalecer os mecanismos de controle social e ampliar a participação dos cidadãos na gestão municipal.

Avanço no digital

De acordo com a Prefeitura, o resultado é consequência do trabalho de aprimoramento dos instrumentos de controle, organização e divulgação de dados públicos. A administração também destaca os investimentos em modernização dos serviços e transformação digital, com ferramentas que facilitam a consulta às informações e aproximam os moradores dos processos administrativos.



A iniciativa está alinhada a importantes instrumentos legais que regulamentam a administração pública, como a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecem regras para a publicidade dos atos administrativos e a prestação de contas à sociedade.



Para o prefeito Netinho Reis, a conquista pelo segundo ano seguido demonstra que a transparência permanece entre as prioridades da gestão municipal.



“Conquistar o Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo é motivo de orgulho e demonstra que estamos no caminho certo. Governar com transparência é respeitar o dinheiro público, dar clareza às nossas ações e permitir que a população acompanhe de perto como os recursos do município estão sendo aplicados. Nosso compromisso é continuar avançando, modernizando a gestão e construindo uma Prefeitura cada vez mais eficiente, responsável e aberta aos cidadãos”, afirmou.



Com a manutenção do reconhecimento, Duque de Caxias reforça a posição entre as administrações municipais que se destacam pela disponibilização de informações públicas e pelo cumprimento dos critérios de transparência estabelecidos nacionalmente.