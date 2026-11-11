Prefeitura Municipal de Duque de CaxiasDivulgação/Arquivo pessoal
Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o levantamento avaliou 10.879 instituições públicas de todo o país. Ao todo, foram considerados 130 critérios relacionados à disponibilização de dados nos portais oficiais dos órgãos públicos. No estado do Rio de Janeiro, 191 instituições participaram da avaliação, e Duque de Caxias manteve posição de destaque entre os municípios avaliados.
A análise considera diferentes aspectos da transparência administrativa, especialmente a facilidade de acesso dos cidadãos às informações sobre a utilização dos recursos públicos. Entre os itens observados estão a publicação de atos oficiais, dados sobre servidores e folhas de pagamento, receitas, despesas, execução orçamentária, processos licitatórios e contratos firmados pelo poder público.
O objetivo é garantir que a população tenha condições de acompanhar as decisões administrativas, fiscalizar os gastos e verificar como o dinheiro público está sendo aplicado. A divulgação dessas informações também contribui para fortalecer os mecanismos de controle social e ampliar a participação dos cidadãos na gestão municipal.
Avanço no digital
A iniciativa está alinhada a importantes instrumentos legais que regulamentam a administração pública, como a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecem regras para a publicidade dos atos administrativos e a prestação de contas à sociedade.
Para o prefeito Netinho Reis, a conquista pelo segundo ano seguido demonstra que a transparência permanece entre as prioridades da gestão municipal.
“Conquistar o Selo Ouro pelo segundo ano consecutivo é motivo de orgulho e demonstra que estamos no caminho certo. Governar com transparência é respeitar o dinheiro público, dar clareza às nossas ações e permitir que a população acompanhe de perto como os recursos do município estão sendo aplicados. Nosso compromisso é continuar avançando, modernizando a gestão e construindo uma Prefeitura cada vez mais eficiente, responsável e aberta aos cidadãos”, afirmou.
Com a manutenção do reconhecimento, Duque de Caxias reforça a posição entre as administrações municipais que se destacam pela disponibilização de informações públicas e pelo cumprimento dos critérios de transparência estabelecidos nacionalmente.
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