Vereadores de Duque de Caxias em sessão plenária - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias em sessão plenáriaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 11/11/2026 17:18

transporte público e as constantes Os problemas noe as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica estiveram entre os principais assuntos debatidos pelos vereadores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante a sessão plenária realizada na terça-feira, 10. Parlamentares cobraram providências das empresas responsáveis pelos serviços, apontaram dificuldades enfrentadas pelos moradores e defenderam medidas para melhorar a infraestrutura da cidade.





Na discussão sobre o transporte coletivo municipal, o vereador Dr. Maurício (PDT) chamou atenção para uma disputa judicial que se arrasta há mais de duas décadas e envolve a legalidade das concessões e permissões das empresas que operam as linhas de ônibus na cidade.



Segundo o parlamentar, em 2004, o Ministério Público ingressou com uma Ação Civil Pública questionando a regularidade dos contratos. Desde então, o processo segue sem uma solução definitiva.



“O processo se prolonga, a regularização não se conclui e o cidadão continua suportando um transporte que, em muitos bairros, é motivo de humilhação”, afirmou Dr. Maurício. O vereador também anunciou que pretende encaminhar um requerimento de informações à Secretaria Municipal de Transportes para obter esclarecimentos sobre a situação.



O vereador Junior Uios (PDT) também cobrou uma atuação mais firme do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ) no município. Já Vitinho Grandão (PL), presidente da Comissão de Transportes da Câmara, destacou o compromisso do Legislativo e as articulações em andamento com o Poder Executivo para buscar soluções para os problemas enfrentados pelos passageiros. LEIA MAIS: Aos 59 anos, moradora de Caxias retoma estudos e sonha com graduação Na discussão sobre o transporte coletivo municipal, o vereador Dr. Maurício (PDT) chamou atenção para uma disputa judicial que se arrasta há mais de duas décadas e envolve a legalidade das concessões e permissões das empresas que operam as linhas de ônibus na cidade.Segundo o parlamentar, em 2004, o Ministério Público ingressou com uma Ação Civil Pública questionando a regularidade dos contratos. Desde então, o processo segue sem uma solução definitiva.“O processo se prolonga, a regularização não se conclui e o cidadão continua suportando um transporte que, em muitos bairros, é motivo de humilhação”, afirmou Dr. Maurício. O vereador também anunciou que pretende encaminhar um requerimento de informações à Secretaria Municipal de Transportes para obter esclarecimentos sobre a situação.O vereador Junior Uios (PDT) também cobrou uma atuação mais firme do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro/RJ) no município. Já Vitinho Grandão (PL), presidente da Comissão de Transportes da Câmara, destacou o compromisso do Legislativo e as articulações em andamento com o Poder Executivo para buscar soluções para os problemas enfrentados pelos passageiros.

Falta de energia gera cobrança

Outro tema que provocou manifestações dos parlamentares foi a falta de energia elétrica em diferentes regiões de Duque de Caxias após as fortes chuvas do último sábado, 7. Durante a sessão, o vereador Clovinho Sempre Junto (PDT) relatou que moradores do bairro Pantanal estavam há quatro dias sem fornecimento de eletricidade.



O parlamentar criticou a atuação da concessionária Light e propôs a criação de uma comissão de vereadores para buscar uma reunião diretamente com representantes da empresa.



Beto Gabriel (SD) complementou as manifestações e também comentou os trabalhos de segurança realizados pela Polícia Militar no Morro do Garibaldi e pela Força Municipal. Junior Uios, por sua vez, questionou a capacidade operacional da concessionária para atender ocorrências de grande proporção, como as registradas após o temporal, e defendeu que o município analise a situação.



Vitinho Grandão ressaltou a importância da atuação dos vereadores na cobrança por soluções, especialmente diante dos procedimentos burocráticos que envolvem os serviços das concessionárias. O parlamentar também destacou a mobilização do prefeito Netinho Reis durante os dias de interrupção no fornecimento.



“A gente vem acompanhando desde o início e o prefeito Netinho Reis também arregaçou as mangas e foi para as ruas. É uma união de poderes que fazem as coisas acontecerem”, afirmou.



Além dos problemas com a eletricidade, o vereador Michel Reis (SD) defendeu investimentos em infraestrutura para reduzir os impactos das chuvas. Entre as medidas apontadas estão obras de drenagem, limpeza de bueiros e manilhas e desassoreamento de rios e canais. Segundo ele, a recuperação dos cursos d'água é essencial para melhorar o escoamento da água e prevenir inundações e alagamentos.



O líder do governo na Câmara, vereador Eduardo Moreira (MDB), lembrou que já foram realizadas audiências públicas para discutir a qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias de energia. Ele ressaltou que a Light é uma empresa concessionária federal e que a fiscalização do setor é atribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Como encaminhamento, sugeriu a realização de uma nova audiência pública, desta vez com a participação dos deputados federais que representam o município.

Projeto de lei e indicações parlamentares

Durante a sessão, também foi realizada a leitura de uma mensagem encaminhada pelo Poder Executivo com o projeto de lei que institui a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. A proposta altera o Código Tributário Municipal.



A leitura foi feita pela vereadora Delza de Oliveira (MDB), a pedido do presidente em exercício da sessão, Junior Reis (MDB).



Na sequência, foram apresentadas indicações parlamentares solicitando obras e serviços em diferentes bairros da cidade. Entre as demandas estão a instalação de uma torre de telecomunicações no Parque Capivari, a substituição de lâmpadas queimadas na Rua Floresta, no Centenário, e a pavimentação asfáltica da Rua Pacaembu, no Cangulo.



Também foram solicitadas a instalação de aparelhos de ar-condicionado na Escola Municipal Professora Olga Teixeira de Oliveira, no Parque Lafaiete, o recapeamento da Rua Araguaia, em Jardim Primavera, e a colocação de caçambas de lixo do programa “Jogue Limpo com Duque de Caxias” na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, esquina com a Avenida John Fitzgerald Kennedy, na Vila Leopoldina.



As manifestações reforçaram a cobrança dos parlamentares por melhorias nos serviços públicos, infraestrutura urbana e atendimento às demandas apresentadas pelos moradores de diferentes regiões do município.