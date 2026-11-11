Complexo Museu Vivo do São Bento (CMVSB), em Duque de Caxias, recebe exposição "Nosso Quintal" - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Complexo Museu Vivo do São Bento (CMVSB), em Duque de Caxias, recebe exposição "Nosso Quintal"Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 11/11/2026 17:25

exposição “Nosso Quintal”, que reúne trabalhos artísticos inspirados na O Complexo Museu Vivo do São Bento (CMVSB), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebe a partir desta quarta-feira (11) a, que reúne trabalhos artísticos inspirados na ancestralidade negra , nas lembranças da infância e nas paisagens afetivas. Idealizada pelo coletivo Mãos de Carolina, a mostra é produzida pelas artesãs Ana Claudia Neves, Flávia Fontes e Cristina Santana e poderá ser visitada até o dia 11 de dezembro.





A abertura está marcada para as 14h e promete proporcionar aos visitantes uma experiência de conexão com memórias, sentimentos e referências culturais que atravessam gerações.



Com uma proposta que valoriza as histórias pessoais e a identidade cultural, “Nosso Quintal” convida o público a revisitar lembranças e reconhecer a beleza presente nas experiências cotidianas. O conceito da exposição parte da ideia do quintal como um espaço de acolhimento, convivência e pertencimento, onde as recordações da infância permanecem vivas.



A mostra apresenta trabalhos em diferentes linguagens artísticas, incluindo esculturas, aquarelas, bordados e peças de macramê produzidas em tecidos reaproveitados. As obras estabelecem um diálogo entre arte, sustentabilidade, ancestralidade e memória afetiva, valorizando também o trabalho artesanal e a criatividade das artistas envolvidas.



As peças que compõem a exposição já foram apresentadas no Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Um dos trabalhos também ultrapassou as fronteiras brasileiras e integrou uma mostra em Portugal, ampliando o alcance da produção artística do coletivo.



A iniciativa reforça a importância de espaços culturais dedicados à valorização da produção independente, da memória e das manifestações artísticas que representam a diversidade da sociedade brasileira.



Serviço



Exposição: Nosso Quintal



Abertura: quarta-feira, 11 de novembro, às 14h.



Período de visitação: até 11 de dezembro.



Local: Complexo Museu Vivo do São Bento.



Endereço: Rua Benjamin da Rocha Júnior, s/n, São Bento, Duque de Caxias. LEIA MAIS: Caxias conquista Selo Ouro de Transparência pelo segundo ano A abertura está marcada para as 14h e promete proporcionar aos visitantes uma experiência de conexão com memórias, sentimentos e referências culturais que atravessam gerações.Com uma proposta que valoriza as histórias pessoais e a identidade cultural, “Nosso Quintal” convida o público a revisitar lembranças e reconhecer a beleza presente nas experiências cotidianas. O conceito da exposição parte da ideia do quintal como um espaço de acolhimento, convivência e pertencimento, onde as recordações da infância permanecem vivas.A mostra apresenta trabalhos em diferentes linguagens artísticas, incluindo esculturas, aquarelas, bordados e peças de macramê produzidas em tecidos reaproveitados. As obras estabelecem um diálogo entre arte, sustentabilidade, ancestralidade e memória afetiva, valorizando também o trabalho artesanal e a criatividade das artistas envolvidas.As peças que compõem a exposição já foram apresentadas nodo Estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Um dos trabalhos também ultrapassou as fronteiras brasileiras e integrou uma mostra em Portugal, ampliando o alcance da produção artística do coletivo.A iniciativa reforça a importância de espaços culturais dedicados à valorização da produção independente, da memória e das manifestações artísticas que representam a diversidade da sociedade brasileira.Exposição: Nosso QuintalAbertura: quarta-feira, 11 de novembro, às 14h.Período de visitação: até 11 de dezembro.Local: Complexo Museu Vivo do São Bento.Endereço: Rua Benjamin da Rocha Júnior, s/n, São Bento, Duque de Caxias.

Sobre o Complexo Museu Vivo do São Bento

O Complexo Museu Vivo do São Bento reúne três importantes espaços dedicados à preservação da memória e do patrimônio histórico e cultural de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense: o Museu Vivo de São Bento, o Centro de Referência Patrimonial e Histórico do Município de Duque de Caxias (CRPH) e o Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação da Cidade de Duque de Caxias e Baixada Fluminense (CEPEMHEd).



Concebido a partir dos princípios da Museologia Social, o espaço busca aproximar a preservação do patrimônio da realidade das comunidades, valorizando aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais do território. A proposta também incentiva o envolvimento dos moradores e fortalece o sentimento de pertencimento.



Criado oficialmente em 3 de novembro de 2008, por meio da Lei Municipal nº 2.224/08, o equipamento surgiu a partir de reivindicações de profissionais da educação e da cultura de Duque de Caxias. Desde 4 de junho de 2025, passou a ser administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme a Lei nº 3.512/25. A denominação de Complexo foi estabelecida pelo Decreto nº 9.075, de 23 de janeiro de 2026.