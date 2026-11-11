Cinco homens foram presos durante operação policial em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

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Igor Silva
Cinco pessoas foram presas durante uma operação policial realizada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 11, pelas 60ª DP (Campos Elíseos) e 66ª DP (Piabetá). A ação também resultou na apreensão de uma pistola com numeração raspada, munições, drogas, dinheiro em espécie e outros materiais. Durante a abordagem, um dos suspeitos teria atirado contra os agentes, dando início a um confronto. Ele ficou ferido no braço e foi encaminhado para atendimento médico.
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De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a operação foi desencadeada após um trabalho de inteligência identificar a comercialização de entorpecentes na comunidade do Vai Quem Quer. O local seria uma área de atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Durante a abordagem policial, um dos suspeitos, que estava armado com uma pistola, teria efetuado disparos contra os agentes. A atitude deu início a uma troca de tiros. Após o confronto, o homem foi encontrado ferido no braço, contido pelos policiais e levado para receber atendimento médico.

Além da arma de fogo, os agentes apreenderam munições e uma quantidade de drogas, cujo tipo e volume não foram detalhados pelas autoridades. Também foram recolhidos dinheiro em espécie, um caderno com anotações, dois cintos de guarnição, um rádio comunicador e quatro aparelhos celulares.

O material foi encaminhado para os procedimentos policiais. O caderno de anotações e os telefones celulares poderão auxiliar no trabalho de investigação, especialmente na identificação de possíveis envolvidos na comercialização de entorpecentes e na estrutura de funcionamento do grupo criminoso.

Investigação policial

A investigação deverá apurar as circunstâncias do confronto e a participação dos envolvidos nas atividades criminosas identificadas pelos setores de inteligência.

Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte do trabalho integrado entre as unidades policiais para combater o tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de organizações criminosas na Baixada Fluminense.

As operações têm como objetivo ampliar a presença das forças de segurança em áreas identificadas como pontos de atuação de grupos criminosos, além de retirar de circulação armas e materiais utilizados nas atividades ilegais.