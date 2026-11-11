Cinco homens foram presos durante operação policial em Duque de CaxiasReprodução/Instagram
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a operação foi desencadeada após um trabalho de inteligência identificar a comercialização de entorpecentes na comunidade do Vai Quem Quer. O local seria uma área de atuação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Durante a abordagem policial, um dos suspeitos, que estava armado com uma pistola, teria efetuado disparos contra os agentes. A atitude deu início a uma troca de tiros. Após o confronto, o homem foi encontrado ferido no braço, contido pelos policiais e levado para receber atendimento médico.
Além da arma de fogo, os agentes apreenderam munições e uma quantidade de drogas, cujo tipo e volume não foram detalhados pelas autoridades. Também foram recolhidos dinheiro em espécie, um caderno com anotações, dois cintos de guarnição, um rádio comunicador e quatro aparelhos celulares.
O material foi encaminhado para os procedimentos policiais. O caderno de anotações e os telefones celulares poderão auxiliar no trabalho de investigação, especialmente na identificação de possíveis envolvidos na comercialização de entorpecentes e na estrutura de funcionamento do grupo criminoso.
Investigação policial
Segundo a Polícia Civil, a ação faz parte do trabalho integrado entre as unidades policiais para combater o tráfico de drogas e enfraquecer a atuação de organizações criminosas na Baixada Fluminense.
As operações têm como objetivo ampliar a presença das forças de segurança em áreas identificadas como pontos de atuação de grupos criminosos, além de retirar de circulação armas e materiais utilizados nas atividades ilegais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.