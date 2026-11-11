60ª DP (Campos Elíseos) prendeu os pais do recém-nascidoArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
De acordo com as informações da corporação, a mulher procurou a delegacia para denunciar as agressões e contou que a violência começou após ela sair até a varanda da residência para recolher roupas que estavam no varal. Na ocasião, o companheiro teria iniciado uma discussão por não aceitar que ela estivesse usando uma camisola na parte externa do imóvel.
Durante o desentendimento, o homem passou a fazer ameaças de morte contra a vítima. Em seguida, iniciou uma sequência de agressões físicas. Segundo o relato apresentado à polícia, ele desferiu socos contra a mulher e também utilizou uma camisa molhada para atingir o rosto dela.
A violência não parou por aí. O agressor teria pegado um cabo de madeira e passado a golpear a companheira, que ficou exposta a uma série de ataques dentro da própria residência. Toda a situação aconteceu na presença do filho da vítima, uma criança de apenas 2 anos.
Em determinado momento, a mulher conseguiu escapar das agressões e deixar o imóvel. Ela procurou a 60ª DP, onde relatou os episódios de violência e formalizou a denúncia contra o companheiro.
Trabalho policial
O acusado foi encontrado e capturado pelos agentes em Duque de Caxias. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica.
A Polícia Civil não informou se a vítima precisou de atendimento médico após as agressões.
Mulheres que enfrentam situações de violência podem procurar uma delegacia para registrar ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. O serviço Ligue 180 também funciona gratuitamente para receber denúncias e orientar vítimas em todo o país.
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