Defesa Civil de Duque de Caxias se prepara para tempestades - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Defesa Civil de Duque de Caxias se prepara para tempestadesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 12/11/2026 18:31

El Niño muito forte nos próximos meses levou a Prefeitura de Duque de Caxias a intensificar as A previsão de ummuito forte nos próximos meses levou a Prefeitura de Duque de Caxias a intensificar as medidas de prevenção e preparação para possíveis impactos climáticos. O fenômeno, que provoca o aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, pode causar temperaturas acima da média e mudanças no volume de chuvas em diferentes regiões do Brasil.





A Secretaria Municipal de Defesa Civil criou um Comitê de Enfrentamento aos Impactos do El Niño e vem realizando simulados para testar diferentes protocolos de atuação. Segundo a secretária da pasta, Kaline Marcelino, Duque de Caxias está entre os municípios fluminenses mais preparados para lidar com os possíveis efeitos do fenômeno.



"Entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias está entre os mais preparados para os fenômenos relacionados ao El Niño. Esse reconhecimento é fruto de um trabalho de muita preparação e prevenção, que levamos às comunidades muito antes de qualquer emergência", afirmou.



A secretária destacou ainda que todo o território municipal é mapeado por equipes técnicas, que monitoram áreas de risco e identificam regiões que demandam atenção especial. A estrutura inclui profissionais capacitados, pontos de apoio ativados e voluntários treinados para atuar em situações de emergência.



Entre os procedimentos testados estão o funcionamento do sistema de sirenes, o envio de alertas meteorológicos e a capacidade técnica e operacional dos agentes da Defesa Civil.



As reuniões do comitê também contam com representantes das secretarias municipais de Saúde, Obras e Agricultura, Assistência Social e Direitos Humanos, Comunicação e Educação. Os encontros têm como objetivo integrar as equipes, identificar áreas vulneráveis, mapear moradores que podem precisar de assistência e estabelecer estratégias de atendimento em caso de ocorrências. LEIA MAIS: Prefeitura de Caxias cria canal para denúncias de falta de energia A Secretaria Municipal de Defesa Civil criou um Comitê de Enfrentamento aos Impactos do El Niño e vem realizando simulados para testar diferentes protocolos de atuação. Segundo a secretária da pasta, Kaline Marcelino, Duque de Caxias está entre os municípios fluminenses mais preparados para lidar com os possíveis efeitos do fenômeno."Entre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias está entre os mais preparados para os fenômenos relacionados ao El Niño. Esse reconhecimento é fruto de um trabalho de muita preparação e prevenção, que levamos às comunidades muito antes de qualquer emergência", afirmou.A secretária destacou ainda que todo o território municipal é mapeado por equipes técnicas, que monitoram áreas de risco e identificam regiões que demandam atenção especial. A estrutura inclui profissionais capacitados, pontos de apoio ativados e voluntários treinados para atuar em situações de emergência.Entre os procedimentos testados estão o funcionamento do sistema de sirenes, o envio de alertas meteorológicos e a capacidade técnica e operacional dos agentes daAs reuniões do comitê também contam com representantes das secretarias municipais de Saúde, Obras e Agricultura, Assistência Social e Direitos Humanos, Comunicação e Educação. Os encontros têm como objetivo integrar as equipes, identificar áreas vulneráveis, mapear moradores que podem precisar de assistência e estabelecer estratégias de atendimento em caso de ocorrências.

Calor intenso exige atenção

Além dos riscos relacionados às chuvas fortes, os períodos de temperaturas elevadas também preocupam as autoridades. O calor excessivo pode provocar desidratação, queda de pressão e mal-estar, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.



A orientação é aumentar o consumo de água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes e procurar locais ventilados ou com sombra.



A prefeitura recomenda que a população acompanhe os boletins meteorológicos e os comunicados divulgados pelos canais oficiais. Durante períodos de chuva intensa, os moradores devem evitar áreas alagadas e ficar atentos a possíveis sinais de instabilidade do solo, especialmente nas proximidades de encostas.



Em situações de emergência, a orientação é procurar um local seguro e entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (21) 99463-7387 ou 0800 023 0199.