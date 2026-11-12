Força Municipal de Duque de Caxias atua nas ruas da cidade - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Força Municipal de Duque de Caxias atua nas ruas da cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 12/11/2026 18:47

Uma ação da Força Municipal de Duque de Caxias terminou com a prisão de um homem por receptação e a apreensão de uma motocicleta e de um aparelho celular com registro relacionado a roubo ou furto. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira, 11, durante patrulhamento na Rodovia Washington Luiz, nas proximidades do Feirão do Lu. O caso aconteceu no momento em que o grupamento completa 100 dias de atuação no município, com um balanço de 388 ocorrências atendidas entre agosto e novembro.





De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, agentes da equipe Bravo 1 do Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) identificaram, por volta das 21h, uma motocicleta circulando em alta velocidade e sem placa de identificação. Diante das irregularidades, os guardas acompanharam o veículo e realizaram a abordagem. LEIA MAIS: Operação Barricada Zero retira 3,6 toneladas de obstáculos em Caxias De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, agentes da equipe Bravo 1 do Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) identificaram, por volta das 21h, uma motocicleta circulando em alta velocidade e sem placa de identificação. Diante das irregularidades, os guardas acompanharam o veículo e realizaram a abordagem.

Moto foi recuperada pela Força Municipal de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O condutor não apresentou documentos pessoais nem a documentação da motocicleta. Durante a fiscalização, os agentes consultaram o IMEI do celular que estava com o suspeito e encontraram uma restrição de uso. O homem e os materiais foram encaminhados à 59ª Delegacia de Polícia (DP), onde a autoridade policial confirmou que o aparelho possuía registro relacionado a roubo ou furto.



Após os procedimentos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. A motocicleta e o telefone também foram apreendidos. Segundo a polícia, uma consulta aos registros identificou dez anotações criminais anteriores em nome do conduzido, sendo sete por roubo e três por receptação.



Para o secretário municipal de Segurança Pública, coronel Vinícius Carvalho, a ocorrência demonstra a importância do patrulhamento e da fiscalização nas ruas. O condutor não apresentou documentos pessoais nem a documentação da motocicleta. Durante a fiscalização, os agentes consultaram o IMEI do celular que estava com o suspeito e encontraram uma restrição de uso. O homem e os materiais foram encaminhados à 59ª Delegacia de Polícia (DP), onde a autoridade policial confirmou que o aparelho possuía registro relacionado a roubo ou furto.Após os procedimentos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. A motocicleta e o telefone também foram apreendidos. Segundo a polícia, uma consulta aos registros identificou dez anotações criminais anteriores em nome do conduzido, sendo sete por roubo e três por receptação.Para o secretário municipal de Segurança Pública, coronel Vinícius Carvalho, a ocorrência demonstra a importância doe da fiscalização nas ruas.

Homem é preso com moto roubada em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



"Nosso trabalho é intensificar o patrulhamento, identificar situações suspeitas e agir com rapidez diante de qualquer irregularidade. Uma abordagem pode ser decisiva para retirar de circulação veículos e objetos de origem criminosa, além de permitir que as ocorrências sejam encaminhadas às autoridades policiais", afirmou. "Nosso trabalho é intensificar o patrulhamento, identificar situações suspeitas e agir com rapidez diante de qualquer irregularidade. Uma abordagem pode ser decisiva para retirar de circulação veículos e objetos de origem criminosa, além de permitir que as ocorrências sejam encaminhadas às autoridades policiais", afirmou.

Balanço dos primeiros 100 dias

Nos primeiros 100 dias de funcionamento, a Força Municipal contabilizou 388 ocorrências, 95 itens apreendidos ou recuperados, 95 pessoas conduzidas às delegacias e sete mandados de prisão cumpridos. O levantamento também registra 118 ocorrências com abertura de Boletim de Ocorrência nas unidades policiais.



Além das ações de patrulhamento e fiscalização, os agentes atenderam 84 acidentes com vítimas, realizaram 66 atendimentos relacionados à saúde e a situações de vulnerabilidade e atuaram em 14 casos de violência doméstica.



Grupamento de elite da Guarda Municipal, a Força Municipal tem ampliado a presença nas ruas, com equipes preparadas para atuar em situações que exigem agilidade e pronta resposta. A proposta é reforçar o patrulhamento preventivo, ampliar a proteção nos espaços públicos e aproximar os agentes dos moradores.

Tecnologia e equipamentos de ponta

A ampliação das atividades também é acompanhada por investimentos da Prefeitura na modernização da estrutura de segurança. Entre as iniciativas estão a instalação de torres de monitoramento, muralhas digitais, módulos integrados de segurança e a ampliação da frota de viaturas.



As torres equipadas com câmeras aumentam a cobertura de vigilância em pontos estratégicos. As muralhas digitais reforçam o monitoramento de acessos e corredores de circulação, com recursos tecnológicos que auxiliam na identificação de veículos. Já os módulos integrados funcionam como pontos de apoio operacional e aproximação com a população.



A ampliação da frota também busca melhorar a mobilidade das equipes e agilizar o deslocamento para os locais de ocorrência. A integração entre os agentes e os equipamentos tecnológicos tem como objetivo fortalecer um modelo de segurança baseado na prevenção, no monitoramento e na capacidade de resposta.



O prefeito Netinho Reis destacou que os primeiros 100 dias representam uma etapa importante na consolidação da política municipal de segurança.



"Segurança se faz com presença, planejamento, investimento e compromisso com as pessoas. Estamos fortalecendo a nossa Guarda Municipal, colocando mais agentes preparados nas ruas, ampliando a frota e investindo em tecnologia para que Duque de Caxias tenha uma estrutura cada vez mais moderna e eficiente. A Força Municipal é parte fundamental desse trabalho", declarou.