Força Municipal de Duque de Caxias atua nas ruas da cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, agentes da equipe Bravo 1 do Comando Tático de Motopatrulhamento (COTEM) identificaram, por volta das 21h, uma motocicleta circulando em alta velocidade e sem placa de identificação. Diante das irregularidades, os guardas acompanharam o veículo e realizaram a abordagem.
O condutor não apresentou documentos pessoais nem a documentação da motocicleta. Durante a fiscalização, os agentes consultaram o IMEI do celular que estava com o suspeito e encontraram uma restrição de uso. O homem e os materiais foram encaminhados à 59ª Delegacia de Polícia (DP), onde a autoridade policial confirmou que o aparelho possuía registro relacionado a roubo ou furto.
Após os procedimentos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. A motocicleta e o telefone também foram apreendidos. Segundo a polícia, uma consulta aos registros identificou dez anotações criminais anteriores em nome do conduzido, sendo sete por roubo e três por receptação.
Para o secretário municipal de Segurança Pública, coronel Vinícius Carvalho, a ocorrência demonstra a importância do patrulhamento e da fiscalização nas ruas.
"Nosso trabalho é intensificar o patrulhamento, identificar situações suspeitas e agir com rapidez diante de qualquer irregularidade. Uma abordagem pode ser decisiva para retirar de circulação veículos e objetos de origem criminosa, além de permitir que as ocorrências sejam encaminhadas às autoridades policiais", afirmou.
Balanço dos primeiros 100 dias
Além das ações de patrulhamento e fiscalização, os agentes atenderam 84 acidentes com vítimas, realizaram 66 atendimentos relacionados à saúde e a situações de vulnerabilidade e atuaram em 14 casos de violência doméstica.
Grupamento de elite da Guarda Municipal, a Força Municipal tem ampliado a presença nas ruas, com equipes preparadas para atuar em situações que exigem agilidade e pronta resposta. A proposta é reforçar o patrulhamento preventivo, ampliar a proteção nos espaços públicos e aproximar os agentes dos moradores.
Tecnologia e equipamentos de ponta
As torres equipadas com câmeras aumentam a cobertura de vigilância em pontos estratégicos. As muralhas digitais reforçam o monitoramento de acessos e corredores de circulação, com recursos tecnológicos que auxiliam na identificação de veículos. Já os módulos integrados funcionam como pontos de apoio operacional e aproximação com a população.
A ampliação da frota também busca melhorar a mobilidade das equipes e agilizar o deslocamento para os locais de ocorrência. A integração entre os agentes e os equipamentos tecnológicos tem como objetivo fortalecer um modelo de segurança baseado na prevenção, no monitoramento e na capacidade de resposta.
O prefeito Netinho Reis destacou que os primeiros 100 dias representam uma etapa importante na consolidação da política municipal de segurança.
"Segurança se faz com presença, planejamento, investimento e compromisso com as pessoas. Estamos fortalecendo a nossa Guarda Municipal, colocando mais agentes preparados nas ruas, ampliando a frota e investindo em tecnologia para que Duque de Caxias tenha uma estrutura cada vez mais moderna e eficiente. A Força Municipal é parte fundamental desse trabalho", declarou.
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