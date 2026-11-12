Lucilene Lopes recebe óculos gratuito de programa da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Criado em junho de 2026, o programa já contabiliza mais de 12,2 mil óculos entregues. A meta da administração municipal é distribuir 33 mil unidades ao longo da iniciativa, que também busca reduzir a demanda por atendimento no Hospital Municipal do Olho e descentralizar os serviços de saúde ocular.
Os pacientes são convocados por mensagens enviadas pelo WhatsApp e podem acompanhar as etapas de confecção e entrega dos óculos pela internet, por meio do endereço visaocaxiense.com.br.
Entre os beneficiados está Lucilene Lopes, que contou ter conseguido atendimento após realizar o cadastro pela regulação municipal. Ela destacou a rapidez do processo e a importância de receber os novos óculos.
"Meu óculos velho estava todo remendado e hoje estou muito feliz por receber esse óculos lindo e perfeito para mim. Agradeço à prefeitura e peço a Deus que continue abençoando este trabalho maravilhoso e que ele sirva de exemplo para todo o Brasil!", declarou.
Além da distribuição gratuita de óculos para quem necessita de correção visual, o Visão Caxiense oferece consultas, exames oftalmológicos, incluindo avaliações para catarata, diagnóstico precoce e tratamentos especializados. A proposta é aproximar os serviços da população e fortalecer a rede municipal de saúde.
O programa funciona de forma itinerante, percorrendo diferentes bairros da cidade. Em quatro meses de atividades, mais de 18,4 mil pessoas já foram atendidas.
Atualmente, a estrutura está instalada no bairro Parque Paulista, no terceiro distrito, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h.
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