Lucilene Lopes recebe óculos gratuito de programa da Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Mais 2,4 mil moradores de Duque de Caxias receberam óculos gratuitos por meio do programa Visão Caxiense, iniciativa da Prefeitura voltada à ampliação do acesso aos serviços oftalmológicos. A nova entrega foi realizada nesta quarta-feira, 11, na Nova Arena da Baixada, em Santa Cruz da Serra, com a presença do prefeito Netinho Reis e da secretária municipal de Saúde, Célia Serrano.
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Criado em junho de 2026, o programa já contabiliza mais de 12,2 mil óculos entregues. A meta da administração municipal é distribuir 33 mil unidades ao longo da iniciativa, que também busca reduzir a demanda por atendimento no Hospital Municipal do Olho e descentralizar os serviços de saúde ocular.

Os pacientes são convocados por mensagens enviadas pelo WhatsApp e podem acompanhar as etapas de confecção e entrega dos óculos pela internet, por meio do endereço visaocaxiense.com.br.

Entre os beneficiados está Lucilene Lopes, que contou ter conseguido atendimento após realizar o cadastro pela regulação municipal. Ela destacou a rapidez do processo e a importância de receber os novos óculos.
Prefeito Netinho Reis participa da entrega de óculos gratuitos em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeito Netinho Reis participa da entrega de óculos gratuitos em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias


"Meu óculos velho estava todo remendado e hoje estou muito feliz por receber esse óculos lindo e perfeito para mim. Agradeço à prefeitura e peço a Deus que continue abençoando este trabalho maravilhoso e que ele sirva de exemplo para todo o Brasil!", declarou.

Além da distribuição gratuita de óculos para quem necessita de correção visual, o Visão Caxiense oferece consultas, exames oftalmológicos, incluindo avaliações para catarata, diagnóstico precoce e tratamentos especializados. A proposta é aproximar os serviços da população e fortalecer a rede municipal de saúde.

O programa funciona de forma itinerante, percorrendo diferentes bairros da cidade. Em quatro meses de atividades, mais de 18,4 mil pessoas já foram atendidas.

Atualmente, a estrutura está instalada no bairro Parque Paulista, no terceiro distrito, com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 8h às 16h.
Programa entrega milhares de óculos gratuitos em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Programa entrega milhares de óculos gratuitos em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Como conseguir atendimento

Os serviços são destinados exclusivamente aos pacientes encaminhados pela regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Para participar, o morador deve procurar a Clínica da Família mais próxima de sua residência e solicitar o encaminhamento, conforme os critérios estabelecidos pela rede municipal.
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Prefeito Netinho Reis participa da entrega de óculos gratuitos em Duque de Caxias
Programa entrega milhares de óculos gratuitos em Duque de Caxias