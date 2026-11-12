Cine Duque de Caxias tem exibições gratuitasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Os amantes do cinema nacional terão uma oportunidade de rever grandes produções brasileiras em novembro. O Cine Duque de Caxias, localizado no Shopping Unigranrio, preparou uma programação especial com seis filmes de diferentes gêneros, entre dramas históricos, documentários e histórias que marcaram a cinematografia do país.
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A mostra reúne títulos conhecidos do público, como "Carandiru", "Olga", "O Grande Circo Místico" e "Divinas Divas". As sessões são gratuitas e também contam com distribuição de pipoca para os espectadores.

A programação começa no dia 16 de novembro, com a exibição de "Olga", protagonizado por Camila Morgado. O longa retrata a trajetória da militante comunista Olga Benário, que foge da perseguição policial para Moscou e, posteriormente, acompanha Luís Carlos Prestes ao Brasil. Após o fracasso da Intentona Comunista de 1935, Olga é presa e deportada para a Alemanha nazista, onde dá à luz sua filha em um campo de concentração.

No dia 18, será a vez de "O Grande Circo Místico", que acompanha cinco gerações de uma família circense desde a inauguração do empreendimento, em 1910. A narrativa é conduzida por Celavi, mestre de cerimônias que nunca envelhece e testemunha os amores, as aventuras e a decadência da família Knieps.

Já no dia 23 de novembro, o público poderá assistir a "Carandiru". Baseado no livro do médico Drauzio Varella, o filme apresenta o cotidiano do maior presídio da América Latina na década de 1990, a partir da experiência de um médico sanitarista que realiza um trabalho de prevenção ao HIV. A produção aborda a superlotação, a violência e as condições precárias da unidade prisional, além de revelar histórias pessoais dos detentos.

A programação continua no dia 25 com o documentário "Divinas Divas", que resgata a trajetória da primeira geração de artistas travestis do Brasil. O longa apresenta nomes como Rogéria, Valéria, Jane di Castro, Camille K., Fujica de Holliday, Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios, que marcaram a cena artística da Cinelândia.

No dia 27, será exibido "Onde Dormem os Sonhos", documentário que acompanha a intimidade de cinco crianças de Salvador. A produção explora o universo infantil a partir dos quartos e espaços onde elas dormem, observando o momento de transição entre a vigília e o sono.

Encerrando a programação, no dia 30 de novembro, o cinema apresenta "Cartola - Música para os Olhos", que conta a história de Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos maiores nomes do samba e da música popular brasileira.

Ingressos e localização

Todas as sessões têm entrada gratuita e oferecem pipoca sem custo. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla, no endereço: https://www.sympla.com.br/produtor/teatromraulcortez.

O Cine Duque de Caxias fica no terceiro andar do Shopping Unigranrio, na Rua Professor de Souza Herdy, 1216, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias.