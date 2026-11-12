PM apreende drogas e dois rádios transmissores em Duque de Caxias - Divulgação/PM

PM apreende drogas e dois rádios transmissores em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 12/11/2026 19:39

policiais militares do 15º BPM resultaram na apreensão de material entorpecente e na retirada de sete toneladas de entulho utilizado para obstruir vias em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 11. As operações ocorreram nas localidades da Duas ações realizadas pordo 15º BPM resultaram na apreensão de material entorpecente e na retirada de sete toneladas de entulho utilizado para obstruir vias em comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira, 11. As operações ocorreram nas localidades da Vila Operária e Nova Campina e tiveram como objetivo reforçar a segurança e garantir o direito de circulação dos moradores.





Na comunidade da Vila Operária, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando identificaram a presença de indivíduos em atitude suspeita. Com a aproximação das equipes policiais, os suspeitos fugiram pelas vielas da região e não foram localizados.



Durante a continuidade da ação, os policiais fizeram buscas na comunidade e encontraram uma quantidade expressiva de material entorpecente, além de dois rádios transmissores. Todo o material foi apreendido. A Polícia Militar não divulgou a quantidade e os tipos de drogas encontrados na ocorrência. LEIA MAIS: Polícia prende cinco em operação no Vai Quem Quer, em Caxias Na comunidade da Vila Operária, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando identificaram a presença de indivíduos em atitude suspeita. Com a aproximação das equipes policiais, os suspeitos fugiram pelas vielas da região e não foram localizados.Durante a continuidade da ação, os policiais fizeram buscas na comunidade e encontraram uma quantidade expressiva de material entorpecente, além de dois rádios transmissores. Todo o material foi apreendido. A Polícia Militar não divulgou a quantidade e os tipos de drogas encontrados na ocorrência.

Operação Barricada Zero

Já na comunidade Nova Campina, os agentes realizaram mais uma etapa da Operação Barricada Zero, voltada à retirada de obstáculos instalados irregularmente em ruas e acessos de comunidades. A intervenção contemplou oito vias e resultou na remoção de aproximadamente sete toneladas de entulho.



Os trabalhos foram realizados na Rua 7, Rua Dr. Nelson M. Ferreira, Rua M, Rua Projetada A, Rua 24, Rua 15, Avenida B e Rua 6. Segundo o 15º BPM, os materiais retirados comprometiam a circulação de veículos e pedestres, dificultando o deslocamento dos moradores e o acesso de serviços públicos às localidades.



A Operação Barricada Zero busca recuperar a mobilidade urbana em regiões onde obstáculos são utilizados para restringir a passagem pelas vias. Com a retirada dos materiais, a expectativa é facilitar o trânsito local e ampliar o acesso da população aos serviços essenciais.



As duas iniciativas integram as ações de policiamento ostensivo desenvolvidas pelo batalhão em Duque de Caxias. De acordo com a corporação, o trabalho tem como foco o enfrentamento ao tráfico de drogas, a recuperação de espaços públicos e a garantia do direito de ir e vir da população.

