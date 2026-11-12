60ª DP (Campos Elíseos) prendeu os pais do recém-nascido - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

60ª DP (Campos Elíseos) prendeu os pais do recém-nascidoArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/11/2026 19:52 | Atualizado 12/11/2026 20:24

violência doméstica contra a companheira nesta quinta-feira, 12, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante as Um homem foi preso em flagrante porcontra a companheira nesta quinta-feira, 12, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante as agressões , o suspeito teria trancado duas crianças, de 2 e 7 anos, no banheiro da residência, junto com um cachorro. A Polícia Civil não divulgou imagens do preso.





A prisão foi realizada por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), acionados após receberem informações de que uma mulher estaria sendo agredida dentro de casa. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima com lesões aparentes. Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro durante a ocorrência.



Segundo a Polícia Civil, as duas crianças estavam no banheiro da residência, onde teriam sido colocadas pelo agressor durante o episódio de violência.



O homem deixou o imóvel antes da chegada dos policiais, mas foi localizado pouco tempo depois em seu estabelecimento comercial, situado na Avenida Leonel de Moura Brizola. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e precisou ser contido pelos agentes.



A mulher foi encaminhada para a realização de exames periciais. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. LEIA MAIS: Força Municipal completa 100 dias com 388 ocorrências em Caxias A prisão foi realizada por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), acionados após receberem informações de que uma mulher estaria sendo agredida dentro de casa. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima com lesões aparentes. Vizinhos relataram ter ouvido gritos de socorro durante a ocorrência.Segundo a Polícia Civil, as duas crianças estavam no banheiro da residência, onde teriam sido colocadas pelo agressor durante o episódio de violência.O homem deixou o imóvel antes da chegada dos policiais, mas foi localizado pouco tempo depois em seu estabelecimento comercial, situado na Avenida Leonel de Moura Brizola. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão e precisou ser contido pelos agentes.A mulher foi encaminhada para a realização de exames periciais. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, violência psicológica e

Outro caso de violência doméstica

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam, na última segunda-feira, 8, um homem acusado de agredir brutalmente a companheira na frente do filho dela, de apenas 2 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A vítima foi atacada com socos e golpes de um cabo de madeira após uma discussão motivada por ciúmes. O suspeito foi localizado e preso em flagrante por lesão corporal e violência psicológica. A Polícia Civil não divulgou imagens do preso.

De acordo com as informações da corporação, a mulher procurou a delegacia para denunciar as agressões e contou que a violência começou após ela sair até a varanda da residência para recolher roupas que estavam no varal. Na ocasião, o companheiro teria iniciado uma discussão por não aceitar que ela estivesse usando uma camisola na parte externa do imóvel.