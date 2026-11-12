PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria parda - Reprodução

PEC sobre fundo de reparação racial não acaba com a categoria pardaReprodução

Publicado 12/11/2026 20:01

Fórum Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. O encontro será realizado das 9h às 13h, no Teatro Armando Melo, localizado no Shopping Center de Duque de Caxias, e pretende reunir Duque de Caxias recebe, no próximo sábado, 14, o 2º. O encontro será realizado das 9h às 13h, no Teatro Armando Melo, localizado no Shopping Center de Duque de Caxias, e pretende reunir representantes de conselhos municipais , gestores públicos e integrantes da sociedade civil para discutir estratégias de fortalecimento das políticas de igualdade racial.





A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (COMDEDINEPIR). Entre os principais objetivos estão ampliar o diálogo entre os municípios, incentivar a troca de experiências e construir propostas conjuntas para o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao racismo e à discriminação.



O fórum também busca fortalecer os mecanismos de participação popular e ampliar a representatividade nos espaços de decisão. A proposta é estimular a articulação entre os conselhos municipais e diferentes setores da sociedade, criando oportunidades para compartilhar experiências, identificar desafios e discutir caminhos para a implementação de políticas públicas mais efetivas.



Para Duque de Caxias, sediar o encontro representa uma oportunidade de reforçar o compromisso com a valorização da história, da cultura e da contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira. A expectativa é que as discussões contribuam para ampliar iniciativas de inclusão, garantir direitos e promover uma sociedade mais democrática e respeitosa com a diversidade.



Mais do que um espaço de debates, o encontro pretende incentivar a transformação das discussões em medidas concretas. A integração entre os conselhos é considerada fundamental para fortalecer a atuação institucional, ampliar o alcance das políticas públicas e garantir que as demandas da população negra sejam incorporadas às agendas dos municípios.



A programação faz parte das mobilizações do Novembro Negro, período dedicado à reflexão sobre a luta histórica da população negra, o combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira. A iniciativa também reforça a importância do envolvimento coletivo na construção de uma sociedade com mais oportunidades, respeito e igualdade de direitos. LEIA MAIS: Caxias promove ações de prevenção ao câncer de próstata A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (COMDEDINEPIR). Entre os principais objetivos estão ampliar o diálogo entre os municípios, incentivar a troca de experiências e construir propostas conjuntas para o desenvolvimento de ações de enfrentamento ao racismo e à discriminação.O fórum também busca fortalecer os mecanismos de participação popular e ampliar a representatividade nos espaços de decisão. A proposta é estimular a articulação entre os conselhos municipais e diferentes setores da sociedade, criando oportunidades para compartilhar experiências, identificar desafios e discutir caminhos para a implementação de políticas públicas mais efetivas.Para Duque de Caxias, sediar o encontro representa uma oportunidade de reforçar o compromisso com a valorização da história, da cultura e da contribuição da população negra para a formação da sociedade brasileira. A expectativa é que as discussões contribuam para ampliar iniciativas de inclusão, garantir direitos e promover uma sociedade mais democrática e respeitosa com a diversidade.Mais do que um espaço de debates, o encontro pretende incentivar a transformação das discussões em medidas concretas. A integração entre os conselhos é considerada fundamental para fortalecer a atuação institucional, ampliar o alcance das políticas públicas e garantir que as demandas da população negra sejam incorporadas às agendas dos municípios.A programação faz parte das mobilizações do, período dedicado à reflexão sobre a luta histórica da população negra, o combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira. A iniciativa também reforça a importância do envolvimento coletivo na construção de uma sociedade com mais oportunidades, respeito e igualdade de direitos.

Serviço

Evento: 2º Fórum Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial



Data: 14 de novembro de 2026 (sábado)



Horário: Das 9h às 13h



Local: Teatro Armando Melo – Shopping Center de Duque de Caxias



Realização: COMDEDINEPIR