Caxias vai reforçar ações de combate ao mosquito da dengue

Agentes de endemias de Duque de Caxias visitam domicílios contra o mosquito da dengue - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Agentes de endemias de Duque de Caxias visitam domicílios contra o mosquito da dengueDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/11/2026 16:16

combate às arboviroses. Por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), o município realiza o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), ferramenta utilizada para identificar a presença e a distribuição de focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou, nesta semana, uma nova etapa de ações de prevenção . Por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), o município realiza o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), ferramenta utilizada para identificar a presença e a distribuição de focos do mosquito transmissor da





A iniciativa faz parte da intensificação das medidas de enfrentamento às doenças durante o mês de novembro. Além do levantamento, a prefeitura vai ampliar as visitas domiciliares realizadas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs). As equipes percorrerão os quatro distritos da cidade para orientar moradores, identificar possíveis criadouros e adotar medidas que impeçam a reprodução do mosquito. LEIA MAIS: Caxias reforça prevenção diante da previsão de El Niño muito forte A iniciativa faz parte da intensificação das medidas de enfrentamento às doenças durante o mês de novembro. Além do levantamento, a prefeitura vai ampliar as visitas domiciliares realizadas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs). As equipes percorrerão os quatro distritos da cidade para orientar moradores, identificar possíveis criadouros e adotar medidas que impeçam a reprodução do mosquito.

Uma das ações contra o mosquito da dengue é cobrir bem as caixas d' água Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Outra frente de trabalho será a vistoria em todos os cemitérios do município. A preocupação é com o acúmulo de água em vasos de plantas, recipientes e outros objetos deixados nos locais após a movimentação registrada durante o Dia de Finados, celebrado no início do mês. Os agentes vão inspecionar as áreas, eliminar possíveis focos e orientar sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti.



Segundo o superintendente de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, Zé do Amendoim, o levantamento será importante para direcionar as estratégias de combate e identificar as localidades que precisam de maior atenção. Outra frente de trabalho será a vistoria em todos os cemitérios do município. A preocupação é com o acúmulo de água em vasos de plantas, recipientes e outros objetos deixados nos locais após a movimentação registrada durante o Dia de Finados, celebrado no início do mês. Os agentes vão inspecionar as áreas, eliminar possíveis focos e orientar sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti.Segundo o superintendente de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, Zé do Amendoim, o levantamento será importante para direcionar as estratégias de combate e identificar as localidades que precisam de maior atenção.

“Estamos intensificando nossas ações justamente em um mês dedicado ao combate à dengue, zika e chikungunya. Também teremos um olhar especial para os cemitérios, que receberam um grande número de visitantes no Dia de Finados e que precisam passar por vistorias para evitar o acúmulo de água em vasos e recipientes. Nossos objetivos são agir preventivamente, ampliar a presença dos agentes nas ruas e proteger a saúde da população”, ressaltou Zé do Amendoim.

Caxias vai reforçar ações de combate ao mosquito da dengue Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



A prefeitura ressalta que o enfrentamento ao mosquito depende também da colaboração dos moradores. A recomendação é verificar regularmente quintais, caixas d'água, vasos de plantas, calhas e qualquer recipiente que possa acumular água. A eliminação desses possíveis criadouros é considerada uma das principais medidas para reduzir a transmissão das doenças. A prefeitura ressalta que o enfrentamento ao mosquito depende também da colaboração dos moradores. A recomendação é verificar regularmente quintais, caixas d'água, vasos de plantas, calhas e qualquer recipiente que possa acumular água. A eliminação desses possíveis criadouros é considerada uma das principais medidas para reduzir a transmissão das doenças.

Disque Dengue

Moradores que desejarem solicitar orientações ou comunicar possíveis focos do mosquito podem entrar em contato com o Disque Dengue pelo WhatsApp (21) 2342-1810. O atendimento presencial acontece na sede da Superintendência, na Avenida Actura, 30, em Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Também estão disponíveis o e-mail disquedenguedc@gmail.com e o Instagram @combateadenguedc.