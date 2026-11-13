Caxias vai reforçar ações de combate ao mosquito da dengue

Agentes de endemias de Duque de Caxias visitam domicílios contra o mosquito da dengueDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A iniciativa faz parte da intensificação das medidas de enfrentamento às doenças durante o mês de novembro. Além do levantamento, a prefeitura vai ampliar as visitas domiciliares realizadas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs). As equipes percorrerão os quatro distritos da cidade para orientar moradores, identificar possíveis criadouros e adotar medidas que impeçam a reprodução do mosquito.
Outra frente de trabalho será a vistoria em todos os cemitérios do município. A preocupação é com o acúmulo de água em vasos de plantas, recipientes e outros objetos deixados nos locais após a movimentação registrada durante o Dia de Finados, celebrado no início do mês. Os agentes vão inspecionar as áreas, eliminar possíveis focos e orientar sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti.
Segundo o superintendente de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, Zé do Amendoim, o levantamento será importante para direcionar as estratégias de combate e identificar as localidades que precisam de maior atenção.
A prefeitura ressalta que o enfrentamento ao mosquito depende também da colaboração dos moradores. A recomendação é verificar regularmente quintais, caixas d'água, vasos de plantas, calhas e qualquer recipiente que possa acumular água. A eliminação desses possíveis criadouros é considerada uma das principais medidas para reduzir a transmissão das doenças.
Disque Dengue
Também estão disponíveis o e-mail disquedenguedc@gmail.com e o Instagram @combateadenguedc.
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