PM realiza Operação Barricada Zero nas comunidades do Badu e Ana Clara, em Duque de CaxiasDivulgação/PM
A iniciativa tem como principal objetivo retirar obstáculos instalados irregularmente em espaços públicos, que comprometem o direito de ir e vir da população e dificultam o acesso de serviços essenciais às comunidades. Com a desobstrução, a expectativa é facilitar o deslocamento de moradores, além de permitir que veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais, consigam chegar a diferentes pontos dos bairros sem impedimentos.
Em diferentes regiões da Baixada Fluminense, a presença de barricadas representa um problema recorrente para quem vive nas comunidades. Além de dificultar o trânsito de veículos particulares e do transporte de serviços, os bloqueios podem comprometer atendimentos de saúde, entregas, coleta de lixo e outras atividades fundamentais para o cotidiano dos moradores.
A situação também afeta diretamente o trabalho de profissionais que precisam circular pelas localidades, como agentes de saúde, equipes de concessionárias e trabalhadores de serviços públicos. Em situações de emergência, a existência de obstáculos pode representar um risco adicional, especialmente quando há necessidade de deslocamento rápido.
A Operação Barricada Zero busca justamente enfrentar esse cenário, promovendo a desobstrução de ruas e restabelecendo condições de circulação. A atuação envolve a retirada dos materiais utilizados nos bloqueios, com o objetivo de devolver às vias sua função pública e garantir que os espaços possam ser utilizados livremente pela população.
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