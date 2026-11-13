PM realiza Operação Barricada Zero nas comunidades do Badu e Ana Clara, em Duque de Caxias - Divulgação/PM

PM realiza Operação Barricada Zero nas comunidades do Badu e Ana Clara, em Duque de CaxiasDivulgação/PM

Publicado 13/11/2026 17:17

Uma nova etapa da Operação Barricada Zero foi realizada por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), nesta sexta-feira, 13, em comunidades do município da Baixada Fluminense. Desta vez, a ação aconteceu nas regiões de Badu e Ana Clara, no bairro de Campos Elíseos, e resultou na remoção de aproximadamente quatro toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas e dificultar a circulação de pessoas e veículos. Ao todo, nove vias foram atendidas durante a operação.





A iniciativa tem como principal objetivo retirar obstáculos instalados irregularmente em espaços públicos, que comprometem o direito de ir e vir da população e dificultam o acesso de serviços essenciais às comunidades. Com a desobstrução, a expectativa é facilitar o deslocamento de moradores, além de permitir que veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais, consigam chegar a diferentes pontos dos bairros sem impedimentos.



Em diferentes regiões da Baixada Fluminense, a presença de barricadas representa um problema recorrente para quem vive nas comunidades. Além de dificultar o trânsito de veículos particulares e do transporte de serviços, os bloqueios podem comprometer atendimentos de saúde, entregas, coleta de lixo e outras atividades fundamentais para o cotidiano dos moradores.



A situação também afeta diretamente o trabalho de profissionais que precisam circular pelas localidades, como agentes de saúde, equipes de concessionárias e trabalhadores de serviços públicos. Em situações de emergência, a existência de obstáculos pode representar um risco adicional, especialmente quando há necessidade de deslocamento rápido.



A Operação Barricada Zero busca justamente enfrentar esse cenário, promovendo a desobstrução de ruas e restabelecendo condições de circulação. A atuação envolve a retirada dos materiais utilizados nos bloqueios, com o objetivo de devolver às vias sua função pública e garantir que os espaços possam ser utilizados livremente pela população. LEIA MAIS: Força Municipal completa 100 dias com 388 ocorrências em Caxias A iniciativa tem como principal objetivo retirar obstáculos instalados irregularmente em espaços públicos, que comprometem o direito de ir e vir da população e dificultam o acesso de serviços essenciais às comunidades. Com a desobstrução, a expectativa é facilitar o deslocamento de moradores, além de permitir que veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas policiais, consigam chegar a diferentes pontos dos bairros sem impedimentos.Em diferentes regiões da, a presença de barricadas representa um problema recorrente para quem vive nas comunidades. Além de dificultar o trânsito de veículos particulares e do transporte de serviços, os bloqueios podem comprometer atendimentos de saúde, entregas, coleta de lixo e outras atividades fundamentais para o cotidiano dos moradores.A situação também afeta diretamente o trabalho de profissionais que precisam circular pelas localidades, como agentes de saúde, equipes de concessionárias e trabalhadores de serviços públicos. Em situações de emergência, a existência de obstáculos pode representar um risco adicional, especialmente quando há necessidade de deslocamento rápido.A Operação Barricada Zero busca justamente enfrentar esse cenário, promovendo a desobstrução de ruas e restabelecendo condições de circulação. A atuação envolve a retirada dos materiais utilizados nos bloqueios, com o objetivo de devolver às vias sua função pública e garantir que os espaços possam ser utilizados livremente pela população.

Ação na Vila Urussaí

A operação Barricada Zero realizou uma ação de desobstrução de vias em Duque de Caxias, na última segunda-feira, 9. Desta vez, a iniciativa avançou pela comunidade Vila Urussaí, onde foram retiradas 3,6 toneladas de materiais utilizados para bloquear ruas e dificultar a circulação de veículos e pedestres.

A intervenção foi realizada por policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) e contemplou sete vias da localidade: Rua M, Rua N, Rua O, Rua Minho, Rua Descartes, Rua Haia e Rua Urussaí. Com a retirada dos obstáculos, os acessos foram liberados, permitindo melhores condições de mobilidade para quem vive e circula pela região. De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo restabelecer a circulação nas ruas, além de contribuir para a segurança dos moradores