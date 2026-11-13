Idosos participam da Academia da Saúde em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Atualmente, o município conta com 17 Academias da Saúde associadas às unidades de Atenção Primária, que somam mais de mil alunos inscritos. As atividades são conduzidas por educadores físicos que integram as equipes das clínicas e trabalham em conjunto com médicos, enfermeiros e outros profissionais, permitindo que os exercícios façam parte do acompanhamento dos pacientes.
Um exemplo é a Academia da Saúde da Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz, localizada no Jardim Leal. O espaço possui aproximadamente 70 inscritos, em sua maioria pacientes atendidos pela própria unidade. Entre os participantes está Adalberto dos Santos, de 65 anos, que decidiu procurar as atividades depois de perceber que estava levando uma vida sedentária.
"Eu sou acompanhado aqui na Clínica e estava me sentindo muito sedentário. Quando surgiu a academia, eu me animei e fiz minha inscrição. E foi a melhor coisa que fiz!", contou.
Outra história que demonstra a importância da iniciativa é a de Margareth Arcanjo, de 52 anos. Após sofrer dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs), um isquêmico e outro hemorrágico, ela passou a receber acompanhamento na unidade há mais de dois anos. Durante o processo de recuperação, a fisioterapia foi fundamental para recuperar parte dos movimentos. Posteriormente, a participação na academia ajudou a transformar sua rotina.
"Eu tive dois AVCs e cheguei a ficar internada em coma por dois meses. Quando fui pra casa, eu não conseguia andar, e muito da minha evolução veio da Fisioterapia que faço aqui na Clínica. Eu faço Fisioterapia à tarde, mas, na parte da manhã, eu ficava muito preguiçosa. Depois que entrei na academia, essa rotina mudou e me sinto muito mais disposta e animada. É uma terapia física e mental!", relatou.
Segundo o subsecretário de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Rafael Freitas, o projeto busca associar a prática regular de exercícios à prevenção de doenças e à promoção do bem-estar.
De acordo com ele, os educadores físicos atuam de maneira integrada com os demais profissionais das unidades, que podem encaminhar pacientes para as atividades. A meta da administração municipal é ampliar a oferta do serviço com a entrega de novas Clínicas da Família e academias nos quatro distritos.
Como participar
Os moradores das regiões atendidas podem buscar informações diretamente com o educador físico da unidade nos dias de funcionamento das atividades.
Expansão da Atenção Primária
No mesmo período, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza mais de 380 mil atendimentos e 325 mil visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde. A proposta é fortalecer o atendimento nos territórios, aproximando os serviços de saúde da população e incentivando hábitos que contribuam para um envelhecimento mais ativo e saudável.
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