Idosos participam da Academia da Saúde em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Idosos participam da Academia da Saúde em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/11/2026 18:08

envelhecer com mais saúde são alguns dos objetivos das Academias da Saúde instaladas nas Manter o corpo ativo, melhorar a disposição esão alguns dos objetivos das Academias da Saúde instaladas nas Clínicas da Família de Duque de Caxias . O projeto da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, oferece atividades físicas orientadas e acompanhamento profissional, com atenção especial à qualidade de vida da população idosa.





Atualmente, o município conta com 17 Academias da Saúde associadas às unidades de Atenção Primária, que somam mais de mil alunos inscritos. As atividades são conduzidas por educadores físicos que integram as equipes das clínicas e trabalham em conjunto com médicos, enfermeiros e outros profissionais, permitindo que os exercícios façam parte do acompanhamento dos pacientes.



Um exemplo é a Academia da Saúde da Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz, localizada no Jardim Leal. O espaço possui aproximadamente 70 inscritos, em sua maioria pacientes atendidos pela própria unidade. Entre os participantes está Adalberto dos Santos, de 65 anos, que decidiu procurar as atividades depois de perceber que estava levando uma vida sedentária.



"Eu sou acompanhado aqui na Clínica e estava me sentindo muito sedentário. Quando surgiu a academia, eu me animei e fiz minha inscrição. E foi a melhor coisa que fiz!", contou.



Outra história que demonstra a importância da iniciativa é a de Margareth Arcanjo, de 52 anos. Após sofrer dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs), um isquêmico e outro hemorrágico, ela passou a receber acompanhamento na unidade há mais de dois anos. Durante o processo de recuperação, a fisioterapia foi fundamental para recuperar parte dos movimentos. Posteriormente, a participação na academia ajudou a transformar sua rotina.



"Eu tive dois AVCs e cheguei a ficar internada em coma por dois meses. Quando fui pra casa, eu não conseguia andar, e muito da minha evolução veio da Fisioterapia que faço aqui na Clínica. Eu faço Fisioterapia à tarde, mas, na parte da manhã, eu ficava muito preguiçosa. Depois que entrei na academia, essa rotina mudou e me sinto muito mais disposta e animada. É uma terapia física e mental!", relatou.



Segundo o subsecretário de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Rafael Freitas, o projeto busca associar a prática regular de exercícios à prevenção de doenças e à promoção do bem-estar.



De acordo com ele, os educadores físicos atuam de maneira integrada com os demais profissionais das unidades, que podem encaminhar pacientes para as atividades. A meta da administração municipal é ampliar a oferta do serviço com a entrega de novas Clínicas da Família e academias nos quatro distritos. LEIA MAIS: Programa entrega mais 2,4 mil óculos gratuitos em Caxias Atualmente, o município conta comassociadas às unidades de Atenção Primária, que somam mais de mil alunos inscritos. As atividades são conduzidas por educadores físicos que integram as equipes das clínicas e trabalham em conjunto com médicos, enfermeiros e outros profissionais, permitindo que os exercícios façam parte do acompanhamento dos pacientes.Um exemplo é a Academia da Saúde da Clínica da Família Fátima de Oliveira Thomaz, localizada no Jardim Leal. O espaço possui aproximadamente 70 inscritos, em sua maioria pacientes atendidos pela própria unidade. Entre os participantes está Adalberto dos Santos, de 65 anos, que decidiu procurar as atividades depois de perceber que estava levando uma vida sedentária."Eu sou acompanhado aqui na Clínica e estava me sentindo muito sedentário. Quando surgiu a academia, eu me animei e fiz minha inscrição. E foi a melhor coisa que fiz!", contou.Outra história que demonstra a importância da iniciativa é a de Margareth Arcanjo, de 52 anos. Após sofrer dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs), um isquêmico e outro hemorrágico, ela passou a receber acompanhamento na unidade há mais de dois anos. Durante o processo de recuperação, a fisioterapia foi fundamental para recuperar parte dos movimentos. Posteriormente, a participação na academia ajudou a transformar sua rotina."Eu tive dois AVCs e cheguei a ficar internada em coma por dois meses. Quando fui pra casa, eu não conseguia andar, e muito da minha evolução veio da Fisioterapia que faço aqui na Clínica. Eu faço Fisioterapia à tarde, mas, na parte da manhã, eu ficava muito preguiçosa. Depois que entrei na academia, essa rotina mudou e me sinto muito mais disposta e animada. É uma terapia física e mental!", relatou.Segundo o subsecretário de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Carlos Rafael Freitas, o projeto busca associar a prática regular de exercícios à prevenção de doenças e à promoção do bem-estar.De acordo com ele, os educadores físicos atuam de maneira integrada com os demais profissionais das unidades, que podem encaminhar pacientes para as atividades. A meta da administração municipal é ampliar a oferta do serviço com a entrega de novas Clínicas da Família e academias nos quatro distritos.

Como participar

Para frequentar uma Academia da Saúde, o interessado precisa procurar a Clínica da Família de referência e receber encaminhamento, além de passar pela avaliação que confirme sua aptidão para realizar os exercícios. As atividades são oferecidas como complemento ao acompanhamento médico.



Os moradores das regiões atendidas podem buscar informações diretamente com o educador físico da unidade nos dias de funcionamento das atividades.

Expansão da Atenção Primária

As Academias da Saúde integram a estratégia de ampliação dos serviços oferecidos pelas Clínicas da Família. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, desde o início da gestão do prefeito Netinho Reis, foram entregues 34 unidades nos quatro distritos do município.



No mesmo período, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza mais de 380 mil atendimentos e 325 mil visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde. A proposta é fortalecer o atendimento nos territórios, aproximando os serviços de saúde da população e incentivando hábitos que contribuam para um envelhecimento mais ativo e saudável.