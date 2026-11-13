Prefeitura de Duque de Caxias assinou Acordo de Cooperação Técnico-Jurídico com as prefeituras de Nova Iguaçu e São João de MeritiDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A assinatura ocorreu em Duque de Caxias e marca uma aproximação entre os órgãos responsáveis pela consultoria jurídica, pelo controle de legalidade dos atos administrativos e pela defesa dos interesses dos municípios. A proposta é promover o intercâmbio de experiências, informações e ferramentas de trabalho, buscando aumentar a eficiência dos serviços e fortalecer a segurança jurídica das administrações municipais.
O acordo estabelece quatro áreas prioritárias de atuação: Tecnologia e Inovação; Produção Jurídica e Gestão do Conhecimento; Atividades Intelectuais e Capacitação; e Inteligência Fiscal e Recuperação de Crédito. Cada eixo deverá orientar iniciativas de cooperação, desenvolvimento de ferramentas e elaboração de estratégias para aprimorar o funcionamento das estruturas públicas.
Entre as medidas previstas está a criação de soluções compartilhadas para questões administrativas e jurídicas que envolvam interesses comuns das três cidades. A proposta também considera a possibilidade de desenvolver medidas regionalizadas para enfrentar problemas que ultrapassam os limites territoriais dos municípios.
Maior troca de informações
A cooperação também prevê atividades de formação e capacitação dos profissionais, além do compartilhamento de estudos, conhecimentos técnicos e boas práticas. A expectativa é que a integração permita qualificar o trabalho das equipes e modernizar os procedimentos adotados pelas procuradorias.
O procurador-geral de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar, destacou que a união entre os municípios representa um avanço institucional e amplia as possibilidades de atuação dos órgãos jurídicos.
Com a formalização da parceria, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti passam a contar com um instrumento de cooperação voltado à integração de suas estruturas jurídicas. A iniciativa aposta na atuação conjunta como estratégia para otimizar recursos, aprimorar a gestão pública e desenvolver respostas mais eficientes às demandas da população da Baixada Fluminense.
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