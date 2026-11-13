Prefeitura de Duque de Caxias assinou Acordo de Cooperação Técnico-Jurídico com as prefeituras de Nova Iguaçu e São João de Meriti - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Duque de Caxias assinou Acordo de Cooperação Técnico-Jurídico com as prefeituras de Nova Iguaçu e São João de MeritiDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/11/2026 18:19

Procuradorias-Gerais dos três municípios. A iniciativa, considerada inédita na Baixada Fluminense, estabelece uma parceria permanente para modernizar a gestão pública, compartilhar conhecimentos e desenvolver soluções conjuntas para desafios administrativos enfrentados pelas cidades. As prefeituras de Duque de Caxias , Nova Iguaçu e São João de Meriti firmaram, nesta sexta-feira (13), um Acordo de Cooperação Técnico-Jurídico para integrar as atividades dasdos três municípios. A iniciativa, considerada inédita na Baixada Fluminense, estabelece uma parceria permanente para modernizar a gestão pública, compartilhar conhecimentos e desenvolver soluções conjuntas para desafios administrativos enfrentados pelas cidades.





A assinatura ocorreu em Duque de Caxias e marca uma aproximação entre os órgãos responsáveis pela consultoria jurídica, pelo controle de legalidade dos atos administrativos e pela defesa dos interesses dos municípios. A proposta é promover o intercâmbio de experiências, informações e ferramentas de trabalho, buscando aumentar a eficiência dos serviços e fortalecer a segurança jurídica das administrações municipais.



O acordo estabelece quatro áreas prioritárias de atuação: Tecnologia e Inovação; Produção Jurídica e Gestão do Conhecimento; Atividades Intelectuais e Capacitação; e Inteligência Fiscal e Recuperação de Crédito. Cada eixo deverá orientar iniciativas de cooperação, desenvolvimento de ferramentas e elaboração de estratégias para aprimorar o funcionamento das estruturas públicas. LEIA MAIS: Cine Duque de Caxias exibe clássicos nacionais em novembro A assinatura ocorreu eme marca uma aproximação entre os órgãos responsáveis pela consultoria jurídica, pelo controle de legalidade dos atos administrativos e pela defesa dos interesses dos municípios. A proposta é promover o intercâmbio de experiências, informações e ferramentas de trabalho, buscando aumentar a eficiência dos serviços e fortalecer a segurança jurídica das administrações municipais.O acordo estabelece quatro áreas prioritárias de atuação: Tecnologia e Inovação; Produção Jurídica e Gestão do Conhecimento; Atividades Intelectuais e Capacitação; e Inteligência Fiscal e Recuperação de Crédito. Cada eixo deverá orientar iniciativas de cooperação, desenvolvimento de ferramentas e elaboração de estratégias para aprimorar o funcionamento das estruturas públicas.

Acordo de Cooperação Técnico-Jurídico assinado entre as prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Entre as medidas previstas está a criação de soluções compartilhadas para questões administrativas e jurídicas que envolvam interesses comuns das três cidades. A proposta também considera a possibilidade de desenvolver medidas regionalizadas para enfrentar problemas que ultrapassam os limites territoriais dos municípios. Entre as medidas previstas está a criação de soluções compartilhadas para questões administrativas e jurídicas que envolvam interesses comuns das três cidades. A proposta também considera a possibilidade de desenvolver medidas regionalizadas para enfrentar problemas que ultrapassam os limites territoriais dos municípios.

Maior troca de informações

Outro ponto de destaque é o fortalecimento das ações de recuperação de créditos públicos. Com a troca de informações e experiências entre as procuradorias, as administrações pretendem aprimorar mecanismos de cobrança e ampliar a capacidade de recuperar recursos devidos aos cofres municipais. A iniciativa busca contribuir para a preservação do patrimônio público e o equilíbrio das finanças das cidades.



A cooperação também prevê atividades de formação e capacitação dos profissionais, além do compartilhamento de estudos, conhecimentos técnicos e boas práticas. A expectativa é que a integração permita qualificar o trabalho das equipes e modernizar os procedimentos adotados pelas procuradorias.



O procurador-geral de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar, destacou que a união entre os municípios representa um avanço institucional e amplia as possibilidades de atuação dos órgãos jurídicos.

Procurador-Geral de Duque de Caxias, Fabrício Gaspar, assina termo de cooperação inédito na Baixada Fluminense Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

“Esse acordo representa um passo muito importante para o fortalecimento das instituições públicas e da gestão municipal. Estamos unindo esforços, conhecimento técnico e experiências para construir soluções inovadoras, compartilhar boas práticas e enfrentar desafios que são comuns aos municípios. A integração entre as Procuradorias amplia nossa capacidade de atuação, fortalece a segurança jurídica e contribui diretamente para uma administração pública mais eficiente, moderna e comprometida com o interesse coletivo”, afirmou.



Com a formalização da parceria, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti passam a contar com um instrumento de cooperação voltado à integração de suas estruturas jurídicas. A iniciativa aposta na atuação conjunta como estratégia para otimizar recursos, aprimorar a gestão pública e desenvolver respostas mais eficientes às demandas da população da Baixada Fluminense.