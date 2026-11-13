Defesa Civil de Duque de Caxias se prepara para tempestadesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual em referência ao Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, celebrado em 29 de novembro. O exercício será realizado simultaneamente em 92 municípios do Rio de Janeiro, com o acionamento dos sistemas de alerta e alarme por sirenes.
Durante a simulação, os moradores serão orientados a deixar uma área previamente delimitada e seguir para os pontos de apoio cadastrados pela Prefeitura. O deslocamento deverá ocorrer de acordo com as instruções das equipes da Defesa Civil, que acompanharão todas as etapas da atividade.
Em Duque de Caxias, foram definidos dois locais para receber os participantes no bairro Pilar. O primeiro é a Escola Municipal Professora Sônia Regina Scudese Dessemone Pinto, situada na Rua São Jorge, 103. O segundo ponto de apoio será a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, localizada na Avenida Nossa Senhora do Pilar, 300.
De acordo com a secretária municipal de Defesa Civil, Kaline Marcelino, o simulado permitirá avaliar os procedimentos adotados em situações de emergência e aproximar os moradores das estratégias de prevenção desenvolvidas pelo município.
Ação preventiva
A Prefeitura reforça que a atividade tem caráter exclusivamente preventivo e não representa uma situação real de emergência. O treinamento integra o trabalho permanente da Defesa Civil Municipal para ampliar a capacidade de resposta diante de desastres e reduzir os impactos de possíveis ocorrências.
A orientação é que os moradores da área contemplada participem do exercício e sigam as instruções dos agentes durante toda a simulação. A administração municipal destaca que conhecer previamente as rotas de saída, os locais seguros e os procedimentos de evacuação pode fazer diferença em situações reais, contribuindo para preservar vidas e evitar o pânico coletivo.
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