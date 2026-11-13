Defesa Civil de Duque de Caxias se prepara para tempestades - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Defesa Civil de Duque de Caxias se prepara para tempestadesDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 13/11/2026 18:38

simulado de desocupação organizado pela Moradores do bairro Pilar, em Duque de Caxias, participarão neste sábado, 14, às 10h, de umorganizado pela Defesa Civil Municipal . A atividade tem como objetivo preparar a população e as equipes de emergência para situações de risco, além de testar os protocolos de segurança e os mecanismos de comunicação utilizados em ocorrências que exijam a retirada preventiva de moradores de determinadas áreas.





A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual em referência ao Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, celebrado em 29 de novembro. O exercício será realizado simultaneamente em 92 municípios do Rio de Janeiro, com o acionamento dos sistemas de alerta e alarme por sirenes.



Durante a simulação, os moradores serão orientados a deixar uma área previamente delimitada e seguir para os pontos de apoio cadastrados pela Prefeitura. O deslocamento deverá ocorrer de acordo com as instruções das equipes da Defesa Civil, que acompanharão todas as etapas da atividade.



Em Duque de Caxias, foram definidos dois locais para receber os participantes no bairro Pilar. O primeiro é a Escola Municipal Professora Sônia Regina Scudese Dessemone Pinto, situada na Rua São Jorge, 103. O segundo ponto de apoio será a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, localizada na Avenida Nossa Senhora do Pilar, 300.



De acordo com a secretária municipal de Defesa Civil, Kaline Marcelino, o simulado permitirá avaliar os procedimentos adotados em situações de emergência e aproximar os moradores das estratégias de prevenção desenvolvidas pelo município. LEIA MAIS: Caxias reforça prevenção diante da previsão de El Niño muito forte A iniciativa faz parte de uma mobilização estadual em referência ao Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, celebrado em 29 de novembro. O exercício será realizado simultaneamente em 92 municípios do Rio de Janeiro, com o acionamento dos sistemas de alerta e alarme por sirenes.Durante a simulação, os moradores serão orientados a deixar uma área previamente delimitada e seguir para os pontos de apoio cadastrados pela Prefeitura. O deslocamento deverá ocorrer de acordo com as instruções das equipes da, que acompanharão todas as etapas da atividade.Em Duque de Caxias, foram definidos dois locais para receber os participantes no bairro Pilar. O primeiro é a Escola Municipal Professora Sônia Regina Scudese Dessemone Pinto, situada na Rua São Jorge, 103. O segundo ponto de apoio será a Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, localizada na Avenida Nossa Senhora do Pilar, 300.De acordo com a secretária municipal de Defesa Civil, Kaline Marcelino, o simulado permitirá avaliar os procedimentos adotados em situações de emergência e aproximar os moradores das estratégias de prevenção desenvolvidas pelo município.

“Durante o exercício, faremos o acionamento das sirenes para orientar a mobilização dos moradores até os pontos de apoio. No local, será realizado o cadastramento dos participantes e, ao final, o toque de desmobilização. Toda a atividade será acompanhada por representantes do Estado e pelas nossas equipes de comunicação e monitoramento. Também estamos divulgando a ação com antecedência para que os moradores saibam que se trata de um exercício preventivo e não de uma situação de emergência. Esse trabalho é muito importante para preparar nossas equipes e a população, permitindo que todos saibam como agir em uma situação real de risco”, destacou a secretária.

Ação preventiva

A responsável pela pasta ressaltou ainda que a participação da população é importante para que todos conheçam os procedimentos e saibam como agir diante de uma situação de risco. A preparação também permite identificar possíveis dificuldades durante o deslocamento, avaliar a comunicação entre as equipes e verificar se os pontos de apoio estão adequados para receber os moradores.



A Prefeitura reforça que a atividade tem caráter exclusivamente preventivo e não representa uma situação real de emergência. O treinamento integra o trabalho permanente da Defesa Civil Municipal para ampliar a capacidade de resposta diante de desastres e reduzir os impactos de possíveis ocorrências.



A orientação é que os moradores da área contemplada participem do exercício e sigam as instruções dos agentes durante toda a simulação. A administração municipal destaca que conhecer previamente as rotas de saída, os locais seguros e os procedimentos de evacuação pode fazer diferença em situações reais, contribuindo para preservar vidas e evitar o pânico coletivo.