Homem que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Homem que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/11/2026 15:54

O sistema de monitoramento inteligente de Duque de Caxias voltou a auxiliar as forças de segurança na localização de um foragido da Justiça. Na tarde do último sábado, 14, uma operação integrada entre agentes da Força Municipal e policiais militares do 15º BPM resultou na prisão de um homem de 38 anos que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Segundo a Prefeitura, esta foi a 14ª prisão realizada no município com o auxílio da tecnologia de reconhecimento facial em 2026.





A captura aconteceu após o sistema Smart Duque identificar o suspeito por meio de câmeras instaladas em uma das torres de monitoramento da cidade. O equipamento está localizado no cruzamento da Avenida Leonel de Moura Brizola com a Praça do Relógio 2. Durante o monitoramento, as imagens captadas foram processadas pelo sistema, que emitiu um alerta após reconhecer o rosto de uma pessoa com pendência judicial.



Assim que a identificação foi confirmada, as equipes de segurança receberam as informações e foram mobilizadas para realizar a abordagem. A atuação conjunta entre os agentes municipais e os policiais militares permitiu localizar o homem e efetuar a prisão ainda no município.



O suspeito foi identificado como Rogério de Oliveira Lisboa. De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, ele estava foragido desde 26 de fevereiro de 2026, quando a Regional Vila Inhomirim, em Magé, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), expediu o mandado de prisão. O documento judicial está relacionado à investigação e ao processo pelo crime de estupro de vulnerável.



Após ser detido, Rogério foi encaminhado para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais. LEIA MAIS: Homem é preso por agredir companheira e trancar crianças em Caxias A captura aconteceu após oidentificar o suspeito por meio de câmeras instaladas em uma das torres de monitoramento da cidade. O equipamento está localizado no cruzamento da Avenida Leonel de Moura Brizola com a Praça do Relógio 2. Durante o monitoramento, as imagens captadas foram processadas pelo sistema, que emitiu um alerta após reconhecer o rosto de uma pessoa com pendência judicial.Assim que a identificação foi confirmada, as equipes de segurança receberam as informações e foram mobilizadas para realizar a abordagem. A atuação conjunta entre os agentes municipais e os policiais militares permitiu localizar o homem e efetuar a prisão ainda no município.O suspeito foi identificado como Rogério de Oliveira Lisboa. De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, ele estava foragido desde 26 de fevereiro de 2026, quando a Regional Vila Inhomirim, em Magé, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), expediu o mandado de prisão. O documento judicial está relacionado à investigação e ao processo pelo crime de estupro de vulnerável.Após ser detido, Rogério foi encaminhado para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição dapara os procedimentos legais.

Tecnologia integrada à segurança pública

A ocorrência reforça a estratégia da Prefeitura de Duque de Caxias de ampliar o uso de recursos tecnológicos no monitoramento urbano e no apoio às operações de segurança pública. O Smart Duque funciona de maneira integrada a uma rede de torres equipadas com câmeras, que permite acompanhar diferentes pontos do município e auxiliar na identificação de pessoas procuradas pela Justiça.



O sistema de reconhecimento facial é utilizado para emitir alertas quando identifica alguém com mandado de prisão em aberto. A partir dessas informações, as equipes responsáveis podem verificar a ocorrência e direcionar os agentes que atuam nas ruas para realizar as abordagens.



Além de contribuir para a localização de foragidos, a estrutura de monitoramento também integra as ações de inteligência e vigilância desenvolvidas no município. A proposta é utilizar as informações captadas pelos equipamentos para agilizar a comunicação entre os órgãos de segurança e apoiar o planejamento das operações.



O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou os investimentos realizados pela administração municipal em tecnologia e inteligência como ferramentas de apoio ao trabalho das forças de segurança.



“Estamos investindo pesado em segurança pública, unindo tecnologia, inteligência e agentes preparados nas ruas. O Smart Duque mostra, na prática, como esses investimentos fazem a diferença. Um alerta emitido pelo sistema permite que nossas equipes ajam rapidamente e contribuam para retirar das ruas pessoas procuradas pela Justiça. Nosso compromisso é continuar avançando, fortalecendo a segurança e garantindo mais tranquilidade para a população de Duque de Caxias”, afirmou.

