Homem que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A captura aconteceu após o sistema Smart Duque identificar o suspeito por meio de câmeras instaladas em uma das torres de monitoramento da cidade. O equipamento está localizado no cruzamento da Avenida Leonel de Moura Brizola com a Praça do Relógio 2. Durante o monitoramento, as imagens captadas foram processadas pelo sistema, que emitiu um alerta após reconhecer o rosto de uma pessoa com pendência judicial.
Assim que a identificação foi confirmada, as equipes de segurança receberam as informações e foram mobilizadas para realizar a abordagem. A atuação conjunta entre os agentes municipais e os policiais militares permitiu localizar o homem e efetuar a prisão ainda no município.
O suspeito foi identificado como Rogério de Oliveira Lisboa. De acordo com as informações divulgadas pela administração municipal, ele estava foragido desde 26 de fevereiro de 2026, quando a Regional Vila Inhomirim, em Magé, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), expediu o mandado de prisão. O documento judicial está relacionado à investigação e ao processo pelo crime de estupro de vulnerável.
Após ser detido, Rogério foi encaminhado para a 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.
Tecnologia integrada à segurança pública
O sistema de reconhecimento facial é utilizado para emitir alertas quando identifica alguém com mandado de prisão em aberto. A partir dessas informações, as equipes responsáveis podem verificar a ocorrência e direcionar os agentes que atuam nas ruas para realizar as abordagens.
Além de contribuir para a localização de foragidos, a estrutura de monitoramento também integra as ações de inteligência e vigilância desenvolvidas no município. A proposta é utilizar as informações captadas pelos equipamentos para agilizar a comunicação entre os órgãos de segurança e apoiar o planejamento das operações.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, destacou os investimentos realizados pela administração municipal em tecnologia e inteligência como ferramentas de apoio ao trabalho das forças de segurança.
“Estamos investindo pesado em segurança pública, unindo tecnologia, inteligência e agentes preparados nas ruas. O Smart Duque mostra, na prática, como esses investimentos fazem a diferença. Um alerta emitido pelo sistema permite que nossas equipes ajam rapidamente e contribuam para retirar das ruas pessoas procuradas pela Justiça. Nosso compromisso é continuar avançando, fortalecendo a segurança e garantindo mais tranquilidade para a população de Duque de Caxias”, afirmou.
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