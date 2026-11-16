Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
A iniciativa é promovida pelo Sind Alimentos e Bebidas BF, com apoio da Firjan, do Sebrae e de instituições parceiras. A programação foi organizada para incentivar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, além de proporcionar um espaço de diálogo sobre os desafios enfrentados pelas empreendedoras e as oportunidades existentes no mercado. O encontro também pretende estimular a construção de parcerias e fortalecer a rede de relacionamento entre empresárias da região.
Um dos principais momentos da programação será um bate-papo com três mulheres que construíram suas trajetórias no empreendedorismo da Baixada Fluminense. Participam Vanessa Simões, da Luli Café Artesanal; Antônia Maria Barros, da Padaria Aliança; e Janine Freitas, da Doce Moça. Durante a conversa, elas vão apresentar experiências pessoais e profissionais, abordando os caminhos percorridos para desenvolver suas empresas e os obstáculos encontrados ao longo dessa jornada.
Entre os assuntos previstos estão gestão empresarial, relacionamento com clientes, posicionamento de marca e competitividade. A proposta é mostrar, a partir de experiências reais, como o planejamento, a capacidade de adaptação e a valorização dos produtos e serviços podem contribuir para a consolidação de pequenos e médios negócios.
Comunicação efetiva
Outro destaque será a participação de Nathália Coelho, pesquisadora do Laboratório de Tendências da Firjan IEL. Ela apresentará o Estudo de Macrotendências 2026–2027, além de compartilhar insights do SXSW 2026, considerado um dos principais encontros internacionais dedicados à inovação, tecnologia, criatividade e transformações culturais. A apresentação pretende trazer novas perspectivas sobre as mudanças no comportamento dos consumidores e as tendências que podem influenciar o futuro dos negócios.
Representando o poder público municipal, a secretária de Gestão, Inclusão e Mulher de Duque de Caxias, Christina Barichello, também estará presente. Ela vai apresentar iniciativas desenvolvidas pela administração municipal voltadas à valorização das mulheres e ao fortalecimento de sua participação na sociedade e na economia.
Segunda edição amplia espaço de diálogo
Além de oferecer conteúdo sobre gestão, comunicação e tendências, o encontro busca valorizar histórias de mulheres que movimentam a economia local e enfrentam diariamente os desafios de administrar seus próprios empreendimentos.
A expectativa é reunir empresárias, profissionais interessadas em iniciar uma atividade comercial, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas em uma tarde dedicada ao conhecimento, à inspiração e à criação de novas oportunidades para o empreendedorismo feminino na Baixada Fluminense.
Serviço
2º Encontro de Mulheres Empreendedoras da Baixada Fluminense
Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
Horário: Das 14h às 17h
Local: Teatro Firjan SESI Caxias
Endereço: Rua Artur Neiva, 100, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias (RJ)
Participação: Gratuita
Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/sY88XA79Xg
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