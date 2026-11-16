Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Unidade Firjan SENAI de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 16/11/2026 16:09 | Atualizado 16/11/2026 16:11

Mulheres que empreendem ou desejam investir no próprio negócio terão a oportunidade de ampliar conhecimentos, compartilhar experiências e estabelecer novas conexões profissionais durante o 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras da Baixada Fluminense . O evento será realizado nesta terça-feira, 17, das 14h às 17h, no Teatro Firjan SESI Caxias, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias. A participação é gratuita, e as inscrições já estão abertas pela internet.





A iniciativa é promovida pelo Sind Alimentos e Bebidas BF, com apoio da Firjan, do Sebrae e de instituições parceiras. A programação foi organizada para incentivar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, além de proporcionar um espaço de diálogo sobre os desafios enfrentados pelas empreendedoras e as oportunidades existentes no mercado. O encontro também pretende estimular a construção de parcerias e fortalecer a rede de relacionamento entre empresárias da região.



Um dos principais momentos da programação será um bate-papo com três mulheres que construíram suas trajetórias no empreendedorismo da Baixada Fluminense. Participam Vanessa Simões, da Luli Café Artesanal; Antônia Maria Barros, da Padaria Aliança; e Janine Freitas, da Doce Moça. Durante a conversa, elas vão apresentar experiências pessoais e profissionais, abordando os caminhos percorridos para desenvolver suas empresas e os obstáculos encontrados ao longo dessa jornada.



Entre os assuntos previstos estão gestão empresarial, relacionamento com clientes, posicionamento de marca e competitividade. A proposta é mostrar, a partir de experiências reais, como o planejamento, a capacidade de adaptação e a valorização dos produtos e serviços podem contribuir para a consolidação de pequenos e médios negócios. LEIA MAIS: Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti vão integrar procuradorias A iniciativa é promovida pelo Sind Alimentos e Bebidas BF, com apoio da Firjan, do Sebrae e de instituições parceiras. A programação foi organizada para incentivar o desenvolvimento de negócios liderados por mulheres, além de proporcionar um espaço de diálogo sobre os desafios enfrentados pelas empreendedoras e as oportunidades existentes no mercado. O encontro também pretende estimular a construção de parcerias e fortalecer a rede de relacionamento entre empresárias da região.Um dos principais momentos da programação será um bate-papo com três mulheres que construíram suas trajetórias no empreendedorismo da. Participam Vanessa Simões, da Luli Café Artesanal; Antônia Maria Barros, da Padaria Aliança; e Janine Freitas, da Doce Moça. Durante a conversa, elas vão apresentar experiências pessoais e profissionais, abordando os caminhos percorridos para desenvolver suas empresas e os obstáculos encontrados ao longo dessa jornada.Entre os assuntos previstos estão gestão empresarial, relacionamento com clientes, posicionamento de marca e competitividade. A proposta é mostrar, a partir de experiências reais, como o planejamento, a capacidade de adaptação e a valorização dos produtos e serviços podem contribuir para a consolidação de pequenos e médios negócios.

Comunicação efetiva

A programação contará ainda com uma palestra do Sebrae sobre Comunicação Efetiva da Mulher Empreendedora. A apresentação vai abordar a importância da comunicação na construção da imagem profissional, no fortalecimento da liderança e na relação com clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A proposta é apresentar ferramentas que possam ser aplicadas no cotidiano das empresas e ajudar as participantes a transmitir seus valores e objetivos de maneira mais clara e estratégica.



Outro destaque será a participação de Nathália Coelho, pesquisadora do Laboratório de Tendências da Firjan IEL. Ela apresentará o Estudo de Macrotendências 2026–2027, além de compartilhar insights do SXSW 2026, considerado um dos principais encontros internacionais dedicados à inovação, tecnologia, criatividade e transformações culturais. A apresentação pretende trazer novas perspectivas sobre as mudanças no comportamento dos consumidores e as tendências que podem influenciar o futuro dos negócios.



Representando o poder público municipal, a secretária de Gestão, Inclusão e Mulher de Duque de Caxias, Christina Barichello, também estará presente. Ela vai apresentar iniciativas desenvolvidas pela administração municipal voltadas à valorização das mulheres e ao fortalecimento de sua participação na sociedade e na economia.

Segunda edição amplia espaço de diálogo

A primeira edição do Encontro de Mulheres Empreendedoras da Baixada Fluminense aconteceu em novembro de 2025, no município de Nova Iguaçu. Com a realização da segunda edição em Duque de Caxias, a iniciativa amplia seu alcance regional e reforça a proposta de aproximar mulheres que atuam em diferentes segmentos do mercado.



Além de oferecer conteúdo sobre gestão, comunicação e tendências, o encontro busca valorizar histórias de mulheres que movimentam a economia local e enfrentam diariamente os desafios de administrar seus próprios empreendimentos.



A expectativa é reunir empresárias, profissionais interessadas em iniciar uma atividade comercial, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas em uma tarde dedicada ao conhecimento, à inspiração e à criação de novas oportunidades para o empreendedorismo feminino na Baixada Fluminense.



Serviço



2º Encontro de Mulheres Empreendedoras da Baixada Fluminense



Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)



Horário: Das 14h às 17h



Local: Teatro Firjan SESI Caxias



Endereço: Rua Artur Neiva, 100, bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias (RJ)



Participação: Gratuita



Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/sY88XA79Xg