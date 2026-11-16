Evento em Duque de Caxias reunirá pessoas com deficiência, educadores e profissionais de diferentes áreas - Divulgação/Sesc Senac

Evento em Duque de Caxias reunirá pessoas com deficiência, educadores e profissionais de diferentes áreas Divulgação/Sesc Senac

Publicado 16/11/2026 16:20

Caravana de Inovação e Inclusão, iniciativa do Centro de Referência em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, recebe nesta terça e quarta-feira, 17 e 18, a, iniciativa do Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc Senac (CREI Sesc Senac). O evento gratuito será realizado no Sesc Duque de Caxias, no Centro, e reunirá pessoas com deficiência, educadores, profissionais de diferentes áreas e demais interessados em dois dias de atividades voltadas à acessibilidade, à inclusão e ao desenvolvimento de soluções que contribuam para uma sociedade mais inclusiva.





A programação contará com palestras, oficinas práticas e um hackathon, formato de atividade colaborativa no qual os participantes se reúnem para pensar e desenvolver propostas capazes de solucionar desafios relacionados à acessibilidade. A iniciativa busca promover a troca de conhecimentos e experiências, aproximando profissionais, instituições e pessoas com deficiência na construção de alternativas que possam ser aplicadas em diferentes espaços e situações do cotidiano. LEIA MAIS: Cine Duque de Caxias exibe clássicos nacionais em novembro A programação contará com palestras, oficinas práticas e um hackathon, formato de atividade colaborativa no qual os participantes se reúnem para pensar e desenvolver propostas capazes de solucionar desafios relacionados à acessibilidade. A iniciativa busca promover a troca de conhecimentos e experiências, aproximando profissionais, instituições e pessoas com deficiência na construção de alternativas que possam ser aplicadas em diferentes espaços e situações do cotidiano.

Confira a programação

No primeiro dia, as atividades começam às 10h, com palestras sobre tecnologias assistivas, autonomia, participação e pertencimento. Entre os temas abordados estão o desenvolvimento de recursos que ampliem a independência das pessoas com deficiência e a importância de ouvir esse público na elaboração de políticas, projetos e práticas de inclusão.



No período da tarde, das 14h30 às 17h, serão realizadas oficinas simultâneas sobre ideação e prototipagem acessível, fabricação digital, tecnologia assistiva, produção de materiais pedagógicos acessíveis e Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA). As atividades pretendem apresentar ferramentas e possibilidades para tornar ambientes, conteúdos e processos de aprendizagem mais acessíveis.



Já na quarta-feira (18), das 9h às 13h, será promovido o hackathon, também chamado de Maratona de Ideias. A proposta é reunir os participantes em uma experiência de criação coletiva, estimulando a elaboração de soluções inovadoras para questões relacionadas à inclusão e à acessibilidade.



Todas as atividades contarão com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, audiodescrição e materiais adaptados. A organização também pretende fortalecer a participação das pessoas com deficiência e ampliar o diálogo entre instituições e iniciativas que já desenvolvem trabalhos na região.



Para a diretora do CREI Sesc Senac, Maria Antônia Goulart, a realização das caravanas em diferentes municípios permite aproximar o debate sobre inclusão das necessidades e experiências de cada território.



“A inclusão precisa acontecer onde as pessoas estão. Por isso, a Caravana nasce com o propósito de levar conhecimento, escuta e inovação para diferentes territórios, criando oportunidades para que profissionais, pessoas com deficiência, famílias e instituições possam construir juntos soluções mais acessíveis e inclusivas. Em Caxias, queremos justamente promover essa troca e valorizar também os conhecimentos e iniciativas que já existem na região”, afirma.



Serviço



Caravana de Inovação e Inclusão – CREI Sesc Senac



Data: 17 e 18 de novembro de 2026



Horários: Terça-feira, das 10h às 17h; quarta-feira, das 9h às 13h



Local: Sesc Duque de Caxias



Endereço: Rua General Argolo, 47, Centro, Duque de Caxias



Entrada: Gratuita, sujeita à lotação



Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-bZInzv8gdwSxwNmZ1NxM137_zyHpkyNTJ_p6ZKA4CWVz9g/viewform



Programação



Terça-feira (17/11)



10h – Palestra “Da escuta à criação: tecnologias assistivas para ampliar a autonomia”, com Camila Alves.



11h – Palestra “Acessibilidade começa na escuta: participação, pertencimento e autonomia”, com Gabriely Kruger.



14h30 às 17h – Oficinas simultâneas sobre prototipagem acessível, fabricação digital, tecnologia assistiva, materiais pedagógicos acessíveis e Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA).



Quarta-feira (18/11)



9h às 13h – Hackathon (Maratona de Ideias).