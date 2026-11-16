Nova escola bilíngue será construída em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Nova escola bilíngue será construída em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 16/11/2026 16:25 | Atualizado 16/11/2026 16:26

A rede municipal de ensino de Duque de Caxias vai ganhar uma nova unidade escolar. A Prefeitura anunciou o início das obras de mais uma escola bilíngue no município . O equipamento será construído na Rua Prudente de Moraes, na região de Vila São Luís/Itatiaia, no primeiro distrito, e terá capacidade para atender aproximadamente mil estudantes.





O projeto seguirá o padrão estrutural da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e faz parte do conjunto de investimentos da administração municipal para ampliar a oferta de vagas e melhorar a infraestrutura da rede pública de ensino. A proposta é oferecer aos alunos um ambiente com estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, esportivas e de convivência.



A nova unidade contará com 30 salas de aula, além de refeitório, cozinha, laboratório de informática equipado com 24 computadores e quadra poliesportiva. A estrutura foi planejada para atender crianças e jovens, proporcionando espaços destinados tanto ao aprendizado em sala de aula quanto às atividades complementares.



Durante o anúncio da construção, o prefeito Netinho Reis destacou a importância do investimento para os moradores da região e afirmou que a ampliação da rede escolar integra o planejamento da gestão municipal para fortalecer o ensino em tempo integral.



“Estamos tirando mais este sonho do papel: 18 salas, infraestrutura, 4 refeições diárias, trazendo o que tem de melhor no mundo para nossa cidade, em especial, aqui para Vila São Luís, um bairro por que sou apaixonado. Mais educação para Duque de Caxias. São 14 colégios, com esse mesmo padrão, sendo construídos em nossa cidade. Nosso compromisso valoriza o ensino em tempo integral para cuidar das nossas crianças”, declarou o prefeito.



Segundo a administração municipal, a construção da escola faz parte de um pacote de investimentos que prevê a implantação de 14 unidades com o mesmo padrão de infraestrutura em diferentes regiões da cidade. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, acompanhando a demanda por vagas e oferecendo melhores condições para estudantes e profissionais da educação. LEIA MAIS: Aos 59 anos, moradora de Caxias retoma estudos e sonha com graduação O projeto seguirá o padrão estrutural da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e faz parte do conjunto de investimentos da administração municipal para ampliar a oferta de vagas e melhorar a infraestrutura da rede pública de ensino. A proposta é oferecer aos alunos um ambiente com estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, esportivas e de convivência.A nova unidade contará com 30 salas de aula, além de refeitório, cozinha, laboratório de informática equipado com 24 computadores e quadra poliesportiva. A estrutura foi planejada para atender crianças e jovens, proporcionando espaços destinados tanto ao aprendizado em sala de aula quanto às atividades complementares.Durante o anúncio da construção, odestacou a importância do investimento para os moradores da região e afirmou que a ampliação da rede escolar integra o planejamento da gestão municipal para fortalecer o ensino em tempo integral.“Estamos tirando mais este sonho do papel: 18 salas, infraestrutura, 4 refeições diárias, trazendo o que tem de melhor no mundo para nossa cidade, em especial, aqui para Vila São Luís, um bairro por que sou apaixonado. Mais educação para. São 14 colégios, com esse mesmo padrão, sendo construídos em nossa cidade. Nosso compromisso valoriza o ensino em tempo integral para cuidar das nossas crianças”, declarou o prefeito.Segundo a administração municipal, a construção da escola faz parte de um pacote de investimentos que prevê a implantação de 14 unidades com o mesmo padrão de infraestrutura em diferentes regiões da cidade. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, acompanhando a demanda por vagas e oferecendo melhores condições para estudantes e profissionais da educação.

Investimento na educação municipal

A expansão das escolas bilíngues também representa uma estratégia para diversificar as oportunidades de aprendizagem oferecidas aos alunos da rede municipal. Com unidades planejadas para funcionar em tempo integral, a proposta é ampliar o período de permanência dos estudantes no ambiente escolar, com atividades pedagógicas e refeições ao longo do dia.



Além da ampliação do número de vagas, os investimentos em infraestrutura buscam proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e oferecer espaços adequados para diferentes práticas de ensino.



Com a nova construção na Vila São Luís, a Prefeitura pretende reforçar a presença da rede municipal de ensino no primeiro distrito e ampliar o acesso da população a equipamentos educacionais com estrutura moderna.



A expectativa é que a unidade se torne mais uma opção de atendimento para famílias da região, contribuindo para o desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes e para o fortalecimento das políticas públicas de educação em Duque de Caxias.