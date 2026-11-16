Nova escola bilíngue será construída em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O projeto seguirá o padrão estrutural da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e faz parte do conjunto de investimentos da administração municipal para ampliar a oferta de vagas e melhorar a infraestrutura da rede pública de ensino. A proposta é oferecer aos alunos um ambiente com estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, esportivas e de convivência.
A nova unidade contará com 30 salas de aula, além de refeitório, cozinha, laboratório de informática equipado com 24 computadores e quadra poliesportiva. A estrutura foi planejada para atender crianças e jovens, proporcionando espaços destinados tanto ao aprendizado em sala de aula quanto às atividades complementares.
Durante o anúncio da construção, o prefeito Netinho Reis destacou a importância do investimento para os moradores da região e afirmou que a ampliação da rede escolar integra o planejamento da gestão municipal para fortalecer o ensino em tempo integral.
“Estamos tirando mais este sonho do papel: 18 salas, infraestrutura, 4 refeições diárias, trazendo o que tem de melhor no mundo para nossa cidade, em especial, aqui para Vila São Luís, um bairro por que sou apaixonado. Mais educação para Duque de Caxias. São 14 colégios, com esse mesmo padrão, sendo construídos em nossa cidade. Nosso compromisso valoriza o ensino em tempo integral para cuidar das nossas crianças”, declarou o prefeito.
Segundo a administração municipal, a construção da escola faz parte de um pacote de investimentos que prevê a implantação de 14 unidades com o mesmo padrão de infraestrutura em diferentes regiões da cidade. A iniciativa busca ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, acompanhando a demanda por vagas e oferecendo melhores condições para estudantes e profissionais da educação.
Investimento na educação municipal
Além da ampliação do número de vagas, os investimentos em infraestrutura buscam proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da educação e oferecer espaços adequados para diferentes práticas de ensino.
Com a nova construção na Vila São Luís, a Prefeitura pretende reforçar a presença da rede municipal de ensino no primeiro distrito e ampliar o acesso da população a equipamentos educacionais com estrutura moderna.
A expectativa é que a unidade se torne mais uma opção de atendimento para famílias da região, contribuindo para o desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes e para o fortalecimento das políticas públicas de educação em Duque de Caxias.
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