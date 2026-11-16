Polícia recupera carga roubada avaliada em R$ 61 mil Divulgação/Polícia Militar
Em uma das ações, realizada nesta segunda-feira, 16, os agentes estiveram na comunidade Rodrigues Alves, onde conseguiram apreender uma pistola calibre 9mm, quatro rádios transmissores, uma motocicleta e uma quantidade de material entorpecente. Os itens foram retirados de circulação durante a atuação dos policiais militares na localidade. Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a 62ª Delegacia de Polícia (Imbariê), responsável pelo registro e pela adoção das medidas cabíveis. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não informou o quantitativo de drogas apreendidas.
A apreensão de rádios transmissores também chama a atenção pelo possível uso desses equipamentos em atividades criminosas, já que aparelhos desse tipo podem ser utilizados para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos envolvidos em práticas ilícitas e monitorar a movimentação policial. A motocicleta e os demais materiais apreendidos também foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos necessários.
Carga roubada no Olavo Bilac
De acordo com a Polícia Militar, toda a carga de eletrodomésticos estava intacta no momento da recuperação. Os produtos foram avaliados em R$ 61.748,45, representando um prejuízo que foi evitado com a localização do veículo e dos materiais transportados. A recuperação também possibilita o encaminhamento do caso para investigação e a adoção das providências necessárias para a devolução dos bens aos responsáveis.
As duas ocorrências reforçam a atuação do 15º BPM no enfrentamento a diferentes modalidades de criminalidade em Duque de Caxias. O batalhão mantém ações de patrulhamento e operações em diferentes bairros do município, com o objetivo de coibir atividades criminosas, recuperar bens roubados e ampliar a presença policial nas ruas. Os materiais apreendidos e as circunstâncias das ocorrências ficam à disposição das autoridades responsáveis pelas investigações.
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