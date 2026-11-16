Polícia recupera carga roubada avaliada em R$ 61 mil - Divulgação/Polícia Militar

Polícia recupera carga roubada avaliada em R$ 61 mil Divulgação/Polícia Militar

Publicado 16/11/2026 16:51

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram duas ações de combate à criminalidade no município, na Baixada Fluminense, que resultaram na do 15º BPM (Duque de Caxias) realizaram duas ações de combate à criminalidade no município, na Baixada Fluminense, que resultaram na apreensão de uma arma de fogo , materiais entorpecentes e equipamentos de comunicação, além da recuperação de um caminhão com uma carga roubada avaliada em mais de R$ 61 mil. As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade e fazem parte das operações de policiamento e repressão a práticas criminosas na região.





Em uma das ações, realizada nesta segunda-feira, 16, os agentes estiveram na comunidade Rodrigues Alves, onde conseguiram apreender uma pistola calibre 9mm, quatro rádios transmissores, uma motocicleta e uma quantidade de material entorpecente. Os itens foram retirados de circulação durante a atuação dos policiais militares na localidade. Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a 62ª Delegacia de Polícia (Imbariê), responsável pelo registro e pela adoção das medidas cabíveis. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não informou o quantitativo de drogas apreendidas.



A apreensão de rádios transmissores também chama a atenção pelo possível uso desses equipamentos em atividades criminosas, já que aparelhos desse tipo podem ser utilizados para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos envolvidos em práticas ilícitas e monitorar a movimentação policial. A motocicleta e os demais materiais apreendidos também foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos necessários. LEIA MAIS: Homem é preso por agredir companheira e trancar crianças em Caxias Em uma das ações, realizada nesta segunda-feira, 16, os agentes estiveram na comunidade Rodrigues Alves, onde conseguiram apreender uma pistola calibre 9mm, quatro rádios transmissores, uma motocicleta e uma quantidade de material entorpecente. Os itens foram retirados de circulação durante a atuação dos policiais militares na localidade. Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a 62ª Delegacia de Polícia (Imbariê), responsável pelo registro e pela adoção das medidas cabíveis. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não informou o quantitativo de drogas apreendidas.A apreensão de rádios transmissores também chama a atenção pelo possível uso desses equipamentos em atividades criminosas, já que aparelhos desse tipo podem ser utilizados para facilitar a comunicação entre integrantes de grupos envolvidos em práticas ilícitas e monitorar a movimentação policial. A motocicleta e os demais materiais apreendidos também foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos necessários.

Carga roubada no Olavo Bilac

Em outra ocorrência, registrada na última sexta-feira, 13, policiais do 15º BPM recuperaram um caminhão com uma carga roubada no bairro Jardim Olavo Bilac. A ação teve início após os agentes receberem informações sobre a localização do veículo. A partir dos dados repassados, as equipes realizaram diligências na região e conseguiram localizar e recuperar o caminhão.



De acordo com a Polícia Militar, toda a carga de eletrodomésticos estava intacta no momento da recuperação. Os produtos foram avaliados em R$ 61.748,45, representando um prejuízo que foi evitado com a localização do veículo e dos materiais transportados. A recuperação também possibilita o encaminhamento do caso para investigação e a adoção das providências necessárias para a devolução dos bens aos responsáveis.



As duas ocorrências reforçam a atuação do 15º BPM no enfrentamento a diferentes modalidades de criminalidade em Duque de Caxias. O batalhão mantém ações de patrulhamento e operações em diferentes bairros do município, com o objetivo de coibir atividades criminosas, recuperar bens roubados e ampliar a presença policial nas ruas. Os materiais apreendidos e as circunstâncias das ocorrências ficam à disposição das autoridades responsáveis pelas investigações.