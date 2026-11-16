Caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) - Pedro Ivo/Arquivo O Dia

Caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos)Pedro Ivo/Arquivo O Dia

Publicado 16/11/2026 17:03

salame do próprio estabelecimento onde trabalhava, no bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 16. Os produtos, avaliados em R$ 119,80, foram encontrados pela equipe de segurança durante uma revista realizada na saída do expediente. Ao ser questionado pelos policiais, o homem admitiu ter retirado as mercadorias sem efetuar o pagamento. Até o fechamento da reportagem, a Polícia Civil não havia liberado imagens, nem a identificação do preso. Um funcionário de um supermercado foi preso em flagrante no último sábado, 14, após furtar 10 unidades dedo próprio estabelecimento onde trabalhava, no bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 16. Os produtos, avaliados em R$ 119,80, foram encontrados pela equipe de segurança durante uma revista realizada na saída do expediente. Ao ser questionado pelos policiais, o homem admitiu ter retirado as mercadorias sem efetuar o pagamento. Até o fechamento da reportagem, a Polícia Civil não havia liberado imagens, nem a identificação do preso.





A prisão foi realizada por agentes da 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), que foram acionados por um segundo funcionário do comércio. Os policiais realizavam diligências de rotina na região, no âmbito da Operação Torniquete, quando receberam a solicitação de apoio após a equipe de segurança deter o suspeito.



De acordo com as informações da Polícia Civil, os investigadores chegaram ao supermercado e encontraram o funcionário acompanhado de um segurança do estabelecimento. Durante a fiscalização, os responsáveis pela segurança informaram que haviam localizado as 10 peças de salame com o trabalhador, que não apresentou qualquer comprovante de pagamento das mercadorias.



Questionado pelos agentes, o homem confessou que havia subtraído os produtos. Segundo a investigação, ele também afirmou que não tinha a intenção de pagar pelas mercadorias. Durante a abordagem, o suspeito declarou ainda que aquela não seria a primeira vez que praticava o mesmo tipo de crime.



Diante das informações e da confissão, os policiais conduziram o funcionário e o representante do supermercado até a sede da 60ª DP, em Campos Elíseos, para o registro da ocorrência e a realização dos procedimentos legais.



Na unidade policial, a autoridade responsável determinou a prisão em flagrante do homem pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. A legislação brasileira estabelece punições para quem subtrai, para si ou para outra pessoa, coisa alheia móvel. O caso ficou sob responsabilidade da delegacia, que adotou as medidas cabíveis. LEIA MAIS: Sistema de reconhecimento facial ajuda a prender foragido em Caxias A prisão foi realizada por agentes da 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elíseos), que foram acionados por um segundo funcionário do comércio. Os policiais realizavam diligências de rotina na região, no âmbito da Operação Torniquete, quando receberam a solicitação de apoio após a equipe de segurança deter o suspeito.De acordo com as informações da, os investigadores chegaram ao supermercado e encontraram o funcionário acompanhado de um segurança do estabelecimento. Durante a fiscalização, os responsáveis pela segurança informaram que haviam localizado as 10 peças de salame com o trabalhador, que não apresentou qualquer comprovante de pagamento das mercadorias.Questionado pelos agentes, o homem confessou que havia subtraído os produtos. Segundo a investigação, ele também afirmou que não tinha a intenção de pagar pelas mercadorias. Durante a abordagem, o suspeito declarou ainda que aquela não seria a primeira vez que praticava o mesmo tipo de crime.Diante das informações e da confissão, os policiais conduziram o funcionário e o representante do supermercado até a sede da 60ª DP, em Campos Elíseos, para o registro da ocorrência e a realização dos procedimentos legais.Na unidade policial, a autoridade responsável determinou a prisão em flagrante do homem pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. A legislação brasileira estabelece punições para quem subtrai, para si ou para outra pessoa, coisa alheia móvel. O caso ficou sob responsabilidade da delegacia, que adotou as medidas cabíveis.

Prisão aconteceu durante a Operação Torniquete

A equipe policial estava na região realizando diligências relacionadas à Operação Torniquete, ação da Polícia Civil voltada ao combate aos roubos de veículos e de cargas no estado do Rio de Janeiro. Durante os trabalhos, os agentes foram procurados por um funcionário do supermercado, que informou sobre a suspeita de furto e pediu apoio policial.



A operação tem como foco a repressão a crimes patrimoniais e a atuação de grupos envolvidos em roubos de veículos e mercadorias. Nesse contexto, os policiais também atendem a ocorrências identificadas durante as diligências realizadas nas ruas.



O episódio em Saracuruna terminou com a prisão do trabalhador e o encaminhamento do caso à unidade policial responsável pela região. As mercadorias foram identificadas como objeto do furto durante a revista feita pela segurança do estabelecimento.