Novo campo de grama sintética no Complexo Esportivo de Nova Campinas, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Novo campo de grama sintética no Complexo Esportivo de Nova Campinas, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 17/11/2026 16:43

Complexo Esportivo de Nova Campinas, localizado na Avenida A, em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Netinho Reis e de outras autoridades municipais, no último domingo, 15. O equipamento público foi entregue após uma série de intervenções que transformaram a área em um espaço destinado a atender pessoas de diferentes faixas etárias. Os moradores de Nova Campinas, em Duque de Caxias, passaram a contar com um novo espaço voltado à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária . A Prefeitura inaugurou ode Nova Campinas, localizado na Avenida A, em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Netinho Reis e de outras autoridades municipais, no último domingo, 15. O equipamento público foi entregue após uma série de intervenções que transformaram a área em um espaço destinado a atender pessoas de diferentes faixas etárias.





As obras foram executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura e contemplaram a implantação de uma estrutura diversificada, com opções para quem deseja praticar atividades físicas, aproveitar momentos de lazer ou simplesmente utilizar o local como ponto de encontro com familiares e amigos. Entre as principais melhorias está a construção de um campo de futebol com grama sintética, além da recuperação e preparação de um campo de grama natural, ampliando as possibilidades para a realização de atividades esportivas. LEIA MAIS: Caxias conquista Selo Ouro de Transparência pelo segundo ano As obras foram executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura e contemplaram a implantação de uma estrutura diversificada, com opções para quem deseja praticar atividades físicas, aproveitar momentos de lazer ou simplesmente utilizar o local como ponto de encontro com familiares e amigos. Entre as principais melhorias está a construção de um campo de futebol com grama sintética, além da recuperação e preparação de um campo de grama natural, ampliando as possibilidades para a realização de atividades esportivas.

Prefeitura de Duque de Caxias entregou reformas no Complexo Esportivo de Nova Campinas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



O projeto também incluiu a instalação de novos alambrados, construção de calçadas, colocação de bancos e mesas e intervenções de paisagismo. A área recebeu ainda o plantio de árvores e gramas, contribuindo para a arborização e a organização do ambiente. Outra novidade é a pista de caminhada, que ganhou pintura colorida e sinalização para incentivar a prática de exercícios físicos e oferecer mais uma alternativa de atividade ao ar livre para os moradores.



A estrutura foi planejada para contemplar públicos de diferentes idades e necessidades. O complexo conta com aparelhos destinados à prática de exercícios pela terceira idade, brinquedos inclusivos para as crianças e novos vestiários, oferecendo melhores condições de utilização dos espaços esportivos. A proposta é reunir, em um único equipamento, atividades que estimulem a saúde, o bem-estar, a integração social e a inclusão.



Durante a inauguração, o prefeito Netinho Reis destacou a variedade de equipamentos disponibilizados à população e comemorou a conclusão do projeto.



“Está inaugurado o Complexo Esportivo de Nova Campinas! Estou muito feliz! Temos uma pista de caminhada colorida, aparelhos para a terceira idade, brinquedos inclusivos, campo oficial, campo de grama sintética, novos vestiários, arborização e muito mais para a população”, afirmou. O projeto também incluiu a instalação de novos alambrados, construção de calçadas, colocação de bancos e mesas e intervenções de paisagismo. A área recebeu ainda o plantio de árvores e gramas, contribuindo para a arborização e a organização do ambiente. Outra novidade é a pista de caminhada, que ganhou pintura colorida e sinalização para incentivar a prática de exercícios físicos e oferecer mais uma alternativa de atividade ao ar livre para os moradores.A estrutura foi planejada para contemplar públicos de diferentes idades e necessidades. O complexo conta com aparelhos destinados à prática de exercícios pela terceira idade, brinquedos inclusivos para as crianças e novos vestiários, oferecendo melhores condições de utilização dos espaços esportivos. A proposta é reunir, em um único equipamento, atividades que estimulem a, o bem-estar, a integração social e a inclusão.Durante a inauguração, odestacou a variedade de equipamentos disponibilizados à população e comemorou a conclusão do projeto.“Está inaugurado o Complexo Esportivo de Nova Campinas! Estou muito feliz! Temos uma pista de caminhada colorida, aparelhos para a terceira idade, brinquedos inclusivos, campo oficial, campo de grama sintética, novos vestiários, arborização e muito mais para a população”, afirmou.

Infraestrutura renovada

Além das intervenções realizadas na área do complexo, a prefeitura também promoveu melhorias na infraestrutura viária do entorno. Entre os serviços executados estão o recapeamento asfáltico de ruas e a implantação de baias para a parada de veículos. As medidas têm como objetivo contribuir para a organização do trânsito e melhorar as condições de circulação de motoristas e pedestres na região.

Espaço em Duque de Caxias recebeu uma série de melhorias para oferecer mais opções de atividades físicas e lazer Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Durante o evento, Netinho Reis também conversou com moradores de Nova Campinas, que acompanharam a entrega e elogiaram a iniciativa. A inauguração foi marcada pela apresentação dos novos espaços e pelo contato entre representantes do governo municipal e a comunidade beneficiada.



Com a entrega do Complexo Esportivo, Nova Campinas passa a contar com mais uma opção pública para a realização de atividades esportivas, recreativas e de convivência. A estrutura reúne equipamentos voltados tanto ao esporte quanto ao lazer familiar, com atenção especial à acessibilidade e à participação de diferentes gerações.



A expectativa é que o espaço seja incorporado à rotina dos moradores, servindo como ponto de encontro para crianças, jovens, adultos e idosos. Além de incentivar hábitos saudáveis, a iniciativa amplia as alternativas de lazer no bairro e oferece à população um ambiente destinado à integração comunitária. Durante o evento, Netinho Reis também conversou com moradores de Nova Campinas, que acompanharam a entrega e elogiaram a iniciativa. A inauguração foi marcada pela apresentação dos novos espaços e pelo contato entre representantes do governo municipal e a comunidade beneficiada.Com a entrega do Complexo Esportivo, Nova Campinas passa a contar com mais uma opção pública para a realização de atividades esportivas, recreativas e de convivência. A estrutura reúne equipamentos voltados tanto ao esporte quanto ao lazer familiar, com atenção especial à acessibilidade e à participação de diferentes gerações.A expectativa é que o espaço seja incorporado à rotina dos moradores, servindo como ponto de encontro para crianças, jovens, adultos e idosos. Além de incentivar hábitos saudáveis, a iniciativa amplia as alternativas de lazer no bairro e oferece à população um ambiente destinado à integração comunitária.