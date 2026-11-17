Homem é preso em Duque de Caxias por agredir a companheiraReprodução/Instagram
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, as agressões aconteceram durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, o homem teria arremessado café quente contra o rosto da companheira, além de praticar outras agressões físicas. A violência fez com que a mulher deixasse o local para buscar proteção e denunciar o ocorrido às autoridades.
Depois de conseguir fugir, a vítima se dirigiu à delegacia de Campos Elíseos, onde começou a prestar declarações sobre o episódio. No entanto, mesmo após a mulher procurar auxílio policial, o suspeito também compareceu à unidade e permaneceu nas proximidades enquanto ela relatava o caso aos agentes.
Segundo a Polícia Civil, a presença do homem nas imediações da delegacia teria como objetivo intimidar a companheira justamente no momento em que ela buscava formalizar a denúncia. A atitude chamou a atenção dos policiais, que agiram rapidamente para garantir a segurança da vítima e impedir que a situação se agravasse.
A intervenção dos agentes resultou na prisão em flagrante do acusado ainda durante o atendimento da ocorrência. Ele foi conduzido pelos policiais e responderá pelos crimes apurados no procedimento instaurado pela unidade policial.
A ocorrência foi conduzida por equipes da 60ª DP (Campos Elíseos), vinculada à 3ª Delegacia de Polícia de Área (DPA). A ação integra o trabalho de enfrentamento à violência doméstica e familiar desenvolvido pela Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro.
Importância de denunciar
A Polícia Civil reforça que as delegacias estão preparadas para receber denúncias e prestar atendimento às mulheres que sofrem violência. A orientação é que vítimas ou testemunhas procurem uma unidade policial para comunicar os casos e permitir que as medidas legais cabíveis sejam adotadas.
Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190. Já denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pelo número 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona gratuitamente em todo o território nacional.
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