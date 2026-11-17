Homem é preso em Duque de Caxias por agredir a companheira - Reprodução/Instagram

Homem é preso em Duque de Caxias por agredir a companheiraReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2026 16:50

violência doméstica após agredir a própria companheira com café quente e outras agressões físicas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 16. O caso foi registrado por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos), que realizaram a prisão depois que a vítima conseguiu escapar e procurou ajuda na unidade policial. A identidade do preso não foi revelada pelas autoridades. Um homem foi preso em flagrante porapós agredir a própria companheira com café quente e outras agressões físicas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 16. O caso foi registrado por policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos), que realizaram a prisão depois que a vítima conseguiu escapar e procurou ajuda na unidade policial. A identidade do preso não foi revelada pelas autoridades.





De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, as agressões aconteceram durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, o homem teria arremessado café quente contra o rosto da companheira, além de praticar outras agressões físicas. A violência fez com que a mulher deixasse o local para buscar proteção e denunciar o ocorrido às autoridades.



Depois de conseguir fugir, a vítima se dirigiu à delegacia de Campos Elíseos, onde começou a prestar declarações sobre o episódio. No entanto, mesmo após a mulher procurar auxílio policial, o suspeito também compareceu à unidade e permaneceu nas proximidades enquanto ela relatava o caso aos agentes.



Segundo a Polícia Civil, a presença do homem nas imediações da delegacia teria como objetivo intimidar a companheira justamente no momento em que ela buscava formalizar a denúncia. A atitude chamou a atenção dos policiais, que agiram rapidamente para garantir a segurança da vítima e impedir que a situação se agravasse.



A intervenção dos agentes resultou na prisão em flagrante do acusado ainda durante o atendimento da ocorrência. Ele foi conduzido pelos policiais e responderá pelos crimes apurados no procedimento instaurado pela unidade policial.



A ocorrência foi conduzida por equipes da 60ª DP (Campos Elíseos), vinculada à 3ª Delegacia de Polícia de Área (DPA). A ação integra o trabalho de enfrentamento à violência doméstica e familiar desenvolvido pela Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. LEIA MAIS: Polícia recupera caminhão com carga roubada de R$ 61 mil em Caxias De acordo com informações divulgadas pela, as agressões aconteceram durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, o homem teria arremessado café quente contra o rosto da companheira, além de praticar outras agressões físicas. A violência fez com que a mulher deixasse o local para buscar proteção e denunciar o ocorrido às autoridades.Depois de conseguir fugir, a vítima se dirigiu à delegacia de Campos Elíseos, onde começou a prestar declarações sobre o episódio. No entanto, mesmo após a mulher procurar auxílio policial, o suspeito também compareceu à unidade e permaneceu nas proximidades enquanto ela relatava o caso aos agentes.Segundo a Polícia Civil, a presença do homem nas imediações da delegacia teria como objetivo intimidar a companheira justamente no momento em que ela buscava formalizar a denúncia. A atitude chamou a atenção dos policiais, que agiram rapidamente para garantir a segurança da vítima e impedir que a situação se agravasse.A intervenção dos agentes resultou nado acusado ainda durante o atendimento da ocorrência. Ele foi conduzido pelos policiais e responderá pelos crimes apurados no procedimento instaurado pela unidade policial.A ocorrência foi conduzida por equipes da 60ª DP (Campos Elíseos), vinculada à 3ª Delegacia de Polícia de Área (DPA). A ação integra o trabalho de enfrentamento à violência doméstica e familiar desenvolvido pela Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro.

Importância de denunciar

O episódio também chama a atenção para a importância de que mulheres em situação de violência procurem ajuda e denunciem seus agressores. Em muitos casos, a violência doméstica não se limita às agressões físicas, podendo envolver ameaças, intimidações e tentativas de impedir que a vítima busque apoio das autoridades.



A Polícia Civil reforça que as delegacias estão preparadas para receber denúncias e prestar atendimento às mulheres que sofrem violência. A orientação é que vítimas ou testemunhas procurem uma unidade policial para comunicar os casos e permitir que as medidas legais cabíveis sejam adotadas.



Em situações de emergência, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190. Já denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pelo número 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona gratuitamente em todo o território nacional.