Visita proporcionou aos estudantes da Fundec, em Caxias, conhecimentos sobre o atendimento pré-hospitalar - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Visita proporcionou aos estudantes da Fundec, em Caxias, conhecimentos sobre o atendimento pré-hospitalar Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 17/11/2026 16:59

Estudantes do curso de Primeiros Socorros da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Fundec) participaram, na última semana, de uma visita educativa à Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), em Duque de Caxias. A atividade foi promovida pela Prefeitura, por meio do Núcleo de Educação em Urgência (NEUR/SAMU 192), e teve como objetivo aproximar os alunos da realidade do atendimento pré-hospitalar, apresentando a estrutura, o funcionamento e a rotina dos profissionais que atuam no serviço.





O grupo foi acompanhado pela professora e enfermeira Viviane Oliveira, responsável pela condução das atividades pedagógicas do curso. Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o ambiente de trabalho das equipes de socorro e compreender como funciona a organização do atendimento às ocorrências de urgência e emergência no município.



A realização da atividade foi autorizada pela gestão da Subsecretaria de Viaturas, SAMU e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sob a responsabilidade do subsecretário Rafael da Fonte e do diretor Leandro Lima. A iniciativa faz parte de uma proposta de integração entre os serviços públicos de saúde e as instituições de ensino, permitindo que os futuros profissionais tenham contato com experiências práticas relacionadas aos conteúdos aprendidos em sala de aula.



A recepção dos alunos foi conduzida pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio, coordenadora do Núcleo de Educação em Urgência do SAMU 192. Durante o encontro, ela apresentou a estrutura da unidade, explicou a organização do serviço e detalhou as etapas que envolvem o atendimento pré-hospitalar. Os estudantes também puderam conhecer melhor a dinâmica de trabalho das equipes e a importância da atuação coordenada para garantir assistência adequada às pessoas que necessitam de atendimento imediato.



Outro momento da programação contou com a participação da técnica de enfermagem Thaig Roque de Oliveira e do condutor socorrista Renato Ribeiro de Almeida Silva. Os profissionais compartilharam experiências adquiridas no exercício de suas funções e explicaram as responsabilidades de cada integrante durante os atendimentos. LEIA MAIS: Duque de Caxias recebe 2º Encontro de Mulheres Empreendedoras O grupo foi acompanhado pela professora e enfermeira Viviane Oliveira, responsável pela condução das atividades pedagógicas do curso. Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o ambiente de trabalho das equipes de socorro e compreender como funciona a organização do atendimento às ocorrências de urgência e emergência no município.A realização da atividade foi autorizada pela gestão da Subsecretaria de Viaturas, SAMU e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sob a responsabilidade do subsecretário Rafael da Fonte e do diretor Leandro Lima. A iniciativa faz parte de uma proposta de integração entre ose as instituições de ensino, permitindo que os futuros profissionais tenham contato com experiências práticas relacionadas aos conteúdos aprendidos em sala de aula.A recepção dos alunos foi conduzida pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio, coordenadora do Núcleo de Educação em Urgência do SAMU 192. Durante o encontro, ela apresentou a estrutura da unidade, explicou a organização do serviço e detalhou as etapas que envolvem o atendimento pré-hospitalar. Os estudantes também puderam conhecer melhor a dinâmica de trabalho das equipes e a importância da atuação coordenada para garantir assistência adequada às pessoas que necessitam de atendimento imediato.Outro momento da programação contou com a participação da técnica de enfermagem Thaig Roque de Oliveira e do condutor socorrista Renato Ribeiro de Almeida Silva. Os profissionais compartilharam experiências adquiridas no exercício de suas funções e explicaram as responsabilidades de cada integrante durante os atendimentos.

Atuação em conjunto de equipes

A conversa também permitiu aos estudantes compreender que o trabalho do SAMU depende da integração entre diferentes profissionais, que desempenham funções complementares desde a preparação para as ocorrências até a assistência prestada aos pacientes. A atuação conjunta das equipes é fundamental para que o atendimento seja realizado de maneira organizada e dentro dos protocolos de emergência.



Além de proporcionar novos conhecimentos sobre o funcionamento do serviço, a visita teve reflexos na perspectiva profissional de alguns participantes. O contato direto com a rotina do SAMU despertou em determinados alunos o interesse em continuar os estudos, investir em qualificação e, futuramente, buscar uma oportunidade de integrar uma equipe de atendimento móvel de urgência.



A iniciativa do NEUR/SAMU 192 reforça, assim, o papel da educação em urgência na preparação de novos profissionais e na divulgação da importância do atendimento pré-hospitalar. Ao abrir as portas da unidade para os estudantes, o serviço proporciona uma experiência que complementa o aprendizado teórico e ajuda a despertar o interesse por uma área essencial para a assistência à população.