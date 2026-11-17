Visita proporcionou aos estudantes da Fundec, em Caxias, conhecimentos sobre o atendimento pré-hospitalar Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O grupo foi acompanhado pela professora e enfermeira Viviane Oliveira, responsável pela condução das atividades pedagógicas do curso. Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o ambiente de trabalho das equipes de socorro e compreender como funciona a organização do atendimento às ocorrências de urgência e emergência no município.
A realização da atividade foi autorizada pela gestão da Subsecretaria de Viaturas, SAMU e Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sob a responsabilidade do subsecretário Rafael da Fonte e do diretor Leandro Lima. A iniciativa faz parte de uma proposta de integração entre os serviços públicos de saúde e as instituições de ensino, permitindo que os futuros profissionais tenham contato com experiências práticas relacionadas aos conteúdos aprendidos em sala de aula.
A recepção dos alunos foi conduzida pela enfermeira Claudia Fidelis Basilio, coordenadora do Núcleo de Educação em Urgência do SAMU 192. Durante o encontro, ela apresentou a estrutura da unidade, explicou a organização do serviço e detalhou as etapas que envolvem o atendimento pré-hospitalar. Os estudantes também puderam conhecer melhor a dinâmica de trabalho das equipes e a importância da atuação coordenada para garantir assistência adequada às pessoas que necessitam de atendimento imediato.
Outro momento da programação contou com a participação da técnica de enfermagem Thaig Roque de Oliveira e do condutor socorrista Renato Ribeiro de Almeida Silva. Os profissionais compartilharam experiências adquiridas no exercício de suas funções e explicaram as responsabilidades de cada integrante durante os atendimentos.
Atuação em conjunto de equipes
Além de proporcionar novos conhecimentos sobre o funcionamento do serviço, a visita teve reflexos na perspectiva profissional de alguns participantes. O contato direto com a rotina do SAMU despertou em determinados alunos o interesse em continuar os estudos, investir em qualificação e, futuramente, buscar uma oportunidade de integrar uma equipe de atendimento móvel de urgência.
A iniciativa do NEUR/SAMU 192 reforça, assim, o papel da educação em urgência na preparação de novos profissionais e na divulgação da importância do atendimento pré-hospitalar. Ao abrir as portas da unidade para os estudantes, o serviço proporciona uma experiência que complementa o aprendizado teórico e ajuda a despertar o interesse por uma área essencial para a assistência à população.
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