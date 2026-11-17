Simulado de emergência em Duque de Caxias foi realizado pela Defesa CivilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A iniciativa teve como principal objetivo familiarizar a população com os procedimentos que devem ser adotados em casos de emergência, especialmente em áreas que podem ser afetadas por chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra e outros eventos associados às condições climáticas. A preocupação ganha ainda mais relevância diante das previsões de possíveis impactos relacionados ao fenômeno El Niño, que pode provocar alterações nos padrões de chuva e temperatura em diferentes regiões do país.
Durante a atividade, os moradores foram orientados a deixar suas residências e seguir até os pontos de apoio previamente estabelecidos pela prefeitura. Nos locais de acolhimento, os participantes passaram por um processo de cadastramento, procedimento que permite às equipes conhecer a quantidade de pessoas mobilizadas e organizar o atendimento em uma eventual ocorrência real.
A estrutura preparada para o exercício também contou com a participação de profissionais da Defesa Civil e da Assistência Social. A proposta é demonstrar à população como funciona o acolhimento em situações de emergência, além de apresentar os serviços e o suporte que podem ser oferecidos às famílias que precisarem deixar temporariamente suas casas.
A secretária municipal de Defesa Civil, Kaline Marcelino, ressaltou a importância da participação dos moradores nas atividades de prevenção e destacou que o município vem intensificando as medidas de preparação diante dos possíveis efeitos do El Niño.
“É importante o município preparar a população para situações de emergência. Nos pontos de apoio, teremos toda uma estrutura, com equipes da Defesa Civil e da Assistência Social. A Defesa Civil de Duque de Caxias participou de maneira positiva do Dia Estadual de Redução de Riscos e Desastres, que mobiliza os municípios do estado, promovendo a aproximação da comunidade com os pontos de apoio e orientando sobre o acolhimento de forma segura”, explicou a secretária.
O simulado é realizado anualmente e representa uma das estratégias adotadas pela Defesa Civil para fortalecer a cultura de prevenção no município. Além de testar os procedimentos de evacuação, a atividade permite que os moradores conheçam antecipadamente os locais de referência e saibam como agir ao receber um alerta das autoridades.
Prevenção de riscos
Com a realização do exercício, a Prefeitura de Duque de Caxias busca ampliar a capacidade de resposta da comunidade e fortalecer a integração entre os órgãos municipais envolvidos nas ações de proteção. A administração municipal também mantém o trabalho de orientação e conscientização dos moradores, com foco na identificação de riscos e na adoção de medidas preventivas.
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