Homem é investigado pelo crime de ato libidinoso mediante presença de adolescente em Duque de Caxias - Reprodução/Instagram

Homem é investigado pelo crime de ato libidinoso mediante presença de adolescente em Duque de CaxiasReprodução/Instagram

Publicado 17/11/2026 17:22

Um homem investigado por crime sexual contra uma adolescente foi preso nesta segunda-feira, 16, por policiais civis da 61ª DP (Xerém), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, após o avanço das investigações conduzidas pela unidade policial.





De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem é investigado pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. A apuração identificou a ocorrência de condutas de natureza sexual praticadas diante de uma adolescente. O caso passou a ser investigado pelos agentes da delegacia de Xerém, que reuniram elementos para subsidiar o pedido de prisão preventiva. A identidade do preso não foi divulgada. LEIA MAIS: Polícia recupera caminhão com carga roubada de R$ 61 mil em Caxias De acordo com informações divulgadas pela, o homem é investigado pelo crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. A apuração identificou a ocorrência de condutas de natureza sexual praticadas diante de uma adolescente. O caso passou a ser investigado pelos agentes da delegacia de Xerém, que reuniram elementos para subsidiar o pedido de prisão preventiva. A identidade do preso não foi divulgada.

As investigações apontaram que ele aproveitava os momentos em que a vítima estava sozinha em casa para se posicionar nu em um cômodo escuro de um andar alto de sua residência, diante de janelas de vidro transparente, utilizando uma lanterna para chamar a atenção da vizinha e iluminar as próprias partes íntimas enquanto se masturbava. As práticas foram comprovadas por meio de registros fotográficos, vídeos e do depoimento da menor em escuta especializada.



Com a expedição do mandado judicial, os policiais realizaram a ação para localizar e prender o investigado. Após ser detido, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.



A prisão representa mais uma ação das forças de segurança no combate aos crimes sexuais e na proteção de crianças e adolescentes. A Polícia Civil destacou que o trabalho de investigação busca identificar os responsáveis por esse tipo de violência e garantir que sejam responsabilizados de acordo com a legislação.



O crime investigado está previsto no artigo 218-A do Código Penal, que trata da prática de ato libidinoso na presença de criança ou adolescente menor de 14 anos, ou da indução para que a vítima o presencie, com a finalidade de satisfazer a lascívia própria ou de outra pessoa. A legislação prevê pena de reclusão de dois a quatro anos.

Código Penal

A prisão preventiva é uma medida cautelar determinada pela Justiça durante a investigação ou o processo criminal, quando estão presentes os requisitos legais para sua aplicação. Diferentemente de uma condenação, a medida não representa o julgamento definitivo sobre a responsabilidade do investigado, que deverá responder ao procedimento judicial.



A Polícia Civil reforça a importância da denúncia de situações envolvendo violência ou exploração sexual de crianças e adolescentes. A comunicação às autoridades é fundamental para que os casos sejam investigados, as vítimas recebam o acolhimento necessário e os responsáveis possam ser identificados.



Em situações de suspeita ou conhecimento de violência contra crianças e adolescentes, denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, serviço gratuito e disponível em todo o país. Também é possível procurar diretamente uma delegacia para comunicar os fatos e solicitar providências. O objetivo é fortalecer a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e assegurar que os casos sejam apurados pelas autoridades competentes.