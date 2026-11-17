Sorriso Maroto será a grande atração da segunda noite da Expo Macaé, que espera receber milhares de pessoas no Parque de Exposições Latiff MussiFoto: Ilustração
Um dos destaques da programação é o grupo Sorriso Maroto, referência no cenário do pagode nacional. Com uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram gerações, a banda conquistou espaço entre os principais nomes do gênero e mantém uma relação próxima com o público por meio de músicas românticas e repertório conhecido em todo o país.
A presença do grupo é uma das apostas da organização para atrair os admiradores do pagode e proporcionar momentos de nostalgia e animação. A expectativa é que o público acompanhe canções que marcaram diferentes fases da carreira da banda, em um espetáculo voltado aos fãs do gênero.
Além do pagode, o festival terá atrações ligadas ao funk e a outros ritmos populares. MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho também integram a programação, ampliando a diversidade musical do evento. A proposta é reunir artistas com diferentes estilos e oferecer uma experiência que contemple públicos variados, transformando o estacionamento do shopping em um espaço de música e diversão.
Veja como comprar ingressos
As entradas estão disponíveis para compra pela plataforma Ingresse. Os valores podem sofrer alterações de acordo com a disponibilidade e a mudança dos lotes, por isso a orientação é que os interessados consultem as condições atualizadas antes de finalizar a compra.
O Festival Caxias 2026 será realizado no estacionamento do Caxias Shopping, localizado na Rodovia Washington Luiz, número 2.895, em Duque de Caxias. O empreendimento está situado em uma das principais vias de acesso da região e recebe o evento como uma opção de entretenimento para moradores do município e de outras cidades da Baixada Fluminense.
A classificação etária é de 18 anos. A organização recomenda que o público fique atento às informações sobre os ingressos e às orientações de acesso ao espaço.
SERVIÇO – FESTIVAL CAXIAS 2026
Data: 21 de novembro de 2026 (sábado).
Abertura dos portões: 13h.
Local: Estacionamento do Caxias Shopping, próximo ao O Amigão.
Atrações: Sorriso Maroto, MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho.
Ingressos: Plataforma Ingresse.
Frontstage: a partir de R$ 80.
Lounge: a partir de R$ 110.
Área VIP Open Bar: a partir de R$ 230.
Classificação etária: 18 anos.
Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ.
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