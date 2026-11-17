Sorriso Maroto será a grande atração da segunda noite da Expo Macaé, que espera receber milhares de pessoas no Parque de Exposições Latiff Mussi - Foto: Ilustração

Sorriso Maroto será a grande atração da segunda noite da Expo Macaé, que espera receber milhares de pessoas no Parque de Exposições Latiff MussiFoto: Ilustração

Publicado 17/11/2026 17:30

A Baixada Fluminense terá uma programação musical especial neste sábado, 21 de novembro. O Caxias Shopping, em Duque de Caxias, recebe o Festival Caxias 2026 , evento que promete reunir fãs de diferentes estilos musicais em uma tarde de shows e entretenimento. A programação começa a partir das 13h, no estacionamento do empreendimento, próximo ao estabelecimento O Amigão, e contará com apresentações de Sorriso Maroto, MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho.





Um dos destaques da programação é o grupo Sorriso Maroto, referência no cenário do pagode nacional. Com uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram gerações, a banda conquistou espaço entre os principais nomes do gênero e mantém uma relação próxima com o público por meio de músicas românticas e repertório conhecido em todo o país.



A presença do grupo é uma das apostas da organização para atrair os admiradores do pagode e proporcionar momentos de nostalgia e animação. A expectativa é que o público acompanhe canções que marcaram diferentes fases da carreira da banda, em um espetáculo voltado aos fãs do gênero.



Além do pagode, o festival terá atrações ligadas ao funk e a outros ritmos populares. MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho também integram a programação, ampliando a diversidade musical do evento. A proposta é reunir artistas com diferentes estilos e oferecer uma experiência que contemple públicos variados, transformando o estacionamento do shopping em um espaço de música e diversão. LEIA MAIS: Cine Duque de Caxias exibe clássicos nacionais em novembro Um dos destaques da programação é o grupo, referência no cenário do pagode nacional. Com uma trajetória marcada por sucessos que atravessaram gerações, a banda conquistou espaço entre os principais nomes do gênero e mantém uma relação próxima com o público por meio de músicas românticas e repertório conhecido em todo o país.A presença do grupo é uma das apostas da organização para atrair os admiradores do pagode e proporcionar momentos de nostalgia e animação. A expectativa é que o público acompanhe canções que marcaram diferentes fases da carreira da banda, em um espetáculo voltado aos fãs do gênero.Além do pagode, o festival terá atrações ligadas ao funk e a outros ritmos populares. MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho também integram a programação, ampliando a diversidade musical do evento. A proposta é reunir artistas com diferentes estilos e oferecer uma experiência que contemple públicos variados, transformando o estacionamento do shopping em um espaço de música e diversão.

Veja como comprar ingressos

Para receber os espectadores, o evento disponibilizará três modalidades de ingresso, com diferentes propostas de acesso e estrutura. A opção Frontstage tem preços a partir de R$ 80, enquanto o ingresso Lounge custa a partir de R$ 110. Já a Área VIP Open Bar tem valores iniciais de R$ 230.



As entradas estão disponíveis para compra pela plataforma Ingresse. Os valores podem sofrer alterações de acordo com a disponibilidade e a mudança dos lotes, por isso a orientação é que os interessados consultem as condições atualizadas antes de finalizar a compra.



O Festival Caxias 2026 será realizado no estacionamento do Caxias Shopping, localizado na Rodovia Washington Luiz, número 2.895, em Duque de Caxias. O empreendimento está situado em uma das principais vias de acesso da região e recebe o evento como uma opção de entretenimento para moradores do município e de outras cidades da Baixada Fluminense.



A classificação etária é de 18 anos. A organização recomenda que o público fique atento às informações sobre os ingressos e às orientações de acesso ao espaço.



SERVIÇO – FESTIVAL CAXIAS 2026



Data: 21 de novembro de 2026 (sábado).



Abertura dos portões: 13h.



Local: Estacionamento do Caxias Shopping, próximo ao O Amigão.



Atrações: Sorriso Maroto, MC Maneirinho, Nego Damoé e Robinho.



Ingressos: Plataforma Ingresse.



Frontstage: a partir de R$ 80.



Lounge: a partir de R$ 110.



Área VIP Open Bar: a partir de R$ 230.



Classificação etária: 18 anos.



Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895, Duque de Caxias – RJ.