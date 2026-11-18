Agentes da Força Municipal prendem homem após tentativa de feminicídio em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Agentes da Força Municipal prendem homem após tentativa de feminicídio em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 16:10

Uma mulher de 32 anos procurou socorro após ser agredida e ameaçada de morte pelo pai de seus filhos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O suspeito, de 31 anos, foi detido por agentes da Força Municipal Armada e acabou preso em flagrante por tentativa de feminicídio, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 18. A ocorrência foi registrada após uma intervenção rápida de dois guardas municipais que estavam de serviço no posto fixo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Lafaiete.





Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a vítima chegou ao local em busca de ajuda e relatou aos agentes que estava sofrendo ameaças de morte. Ela também informou que já havia sido agredida pelo homem. Diante da gravidade da denúncia, os guardas acompanharam a mulher até o endereço indicado para verificar a situação.



Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito agredindo a mãe da vítima com socos no rosto. O homem apresentava comportamento bastante agressivo e intenso estado de nervosismo. Para interromper as agressões e evitar que outras pessoas fossem feridas, os guardas utilizaram um dispositivo de incapacitação neuromuscular, conhecido como Taser, conseguindo conter o suspeito.



Mesmo após a intervenção, o homem continuou alterado e passou a ameaçar os próprios agentes e pessoas que estavam nas proximidades. Diante da resistência e do risco à segurança dos envolvidos, foi necessário utilizar algemas para imobilizá-lo e controlar a situação. LEIA MAIS: Homem é preso após jogar café quente no rosto da companheira em Caxias Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a vítima chegou ao local em busca de ajuda e relatou aos agentes que estava sofrendo ameaças de morte. Ela também informou que já havia sido agredida pelo homem. Diante da gravidade da denúncia, os guardas acompanharam a mulher até o endereço indicado para verificar a situação.Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito agredindo a mãe da vítima com socos no rosto. O homem apresentava comportamento bastante agressivo e intenso estado de nervosismo. Para interromper as agressões e evitar que outras pessoas fossem feridas, os guardas utilizaram um dispositivo de incapacitação neuromuscular, conhecido como Taser, conseguindo conter o suspeito.Mesmo após a intervenção, o homem continuou alterado e passou a ameaçar os próprios agentes e pessoas que estavam nas proximidades. Diante da resistência e do risco à segurança dos envolvidos, foi necessário utilizar algemas para imobilizá-lo e controlar a situação.

Vítima procurou ajuda na UPA do Parque Lafaiete, em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



Após a contenção, o suspeito foi levado à UPA do Parque Lafaiete para passar por avaliação médica, em razão do uso do equipamento de incapacitação neuromuscular. Na sequência, foi encaminhado à 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a vítima, o homem detido e as demais partes envolvidas foram ouvidos pela autoridade policial.



Depois da análise dos fatos e dos procedimentos realizados na unidade policial, o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem por tentativa de feminicídio. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Após a contenção, o suspeito foi levado à UPA do Parque Lafaiete para passar por avaliação médica, em razão do uso do equipamento de incapacitação neuromuscular. Na sequência, foi encaminhado à(Duque de Caxias), onde a vítima, o homem detido e as demais partes envolvidas foram ouvidos pela autoridade policial.Depois da análise dos fatos e dos procedimentos realizados na unidade policial, o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem por tentativa de feminicídio. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Força Municipal registra 388 ocorrências em 100 dias

A prisão ocorre em um período de ampliação das atividades da Força Municipal Armada de Duque de Caxias. Entre agosto e novembro, o grupamento contabilizou 388 ocorrências em diferentes regiões do município. O balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública também aponta 95 itens apreendidos ou recuperados, 95 pessoas conduzidas às delegacias e o cumprimento de sete mandados de prisão.



Do total de registros, 118 resultaram na elaboração de boletins de ocorrência nas delegacias. Os dados demonstram a diversidade das situações enfrentadas pelas equipes durante o trabalho diário, que envolve desde ações de patrulhamento preventivo e abordagens até atendimentos emergenciais e assistência à população.



Entre as ocorrências contabilizadas no período estão 84 acidentes com vítimas e 66 atendimentos relacionados à saúde e a situações de vulnerabilidade. A Força Municipal também atuou em 14 casos de violência doméstica, reforçando a participação dos agentes no atendimento a mulheres e outras pessoas expostas a situações de risco.

Tecnologia e investimentos ampliam monitoramento

Paralelamente ao aumento das atividades operacionais, a Prefeitura de Duque de Caxias vem investindo na modernização da estrutura de segurança pública municipal. A estratégia inclui a utilização de recursos tecnológicos, ampliação dos equipamentos e integração dos sistemas de monitoramento, com o objetivo de fortalecer a capacidade de prevenção e resposta das equipes nas ruas.



Entre as iniciativas estão a instalação de torres de monitoramento, a implantação de muralhas digitais, os módulos integrados de segurança e a ampliação da frota de viaturas. Os equipamentos permitem acompanhar diferentes pontos da cidade e contribuem para a identificação de situações suspeitas, além de facilitar o direcionamento das equipes para ocorrências que exigem intervenção.



A proposta é integrar tecnologia, inteligência e presença operacional para ampliar a cobertura do município e proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes. Com o reforço da estrutura, a administração municipal busca tornar mais ágil o atendimento às ocorrências e fortalecer as ações de prevenção à criminalidade e proteção da população.