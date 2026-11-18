Agentes da Força Municipal prendem homem após tentativa de feminicídio em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, a vítima chegou ao local em busca de ajuda e relatou aos agentes que estava sofrendo ameaças de morte. Ela também informou que já havia sido agredida pelo homem. Diante da gravidade da denúncia, os guardas acompanharam a mulher até o endereço indicado para verificar a situação.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito agredindo a mãe da vítima com socos no rosto. O homem apresentava comportamento bastante agressivo e intenso estado de nervosismo. Para interromper as agressões e evitar que outras pessoas fossem feridas, os guardas utilizaram um dispositivo de incapacitação neuromuscular, conhecido como Taser, conseguindo conter o suspeito.
Mesmo após a intervenção, o homem continuou alterado e passou a ameaçar os próprios agentes e pessoas que estavam nas proximidades. Diante da resistência e do risco à segurança dos envolvidos, foi necessário utilizar algemas para imobilizá-lo e controlar a situação.
Após a contenção, o suspeito foi levado à UPA do Parque Lafaiete para passar por avaliação médica, em razão do uso do equipamento de incapacitação neuromuscular. Na sequência, foi encaminhado à 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias), onde a vítima, o homem detido e as demais partes envolvidas foram ouvidos pela autoridade policial.
Depois da análise dos fatos e dos procedimentos realizados na unidade policial, o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do homem por tentativa de feminicídio. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
Força Municipal registra 388 ocorrências em 100 dias
Do total de registros, 118 resultaram na elaboração de boletins de ocorrência nas delegacias. Os dados demonstram a diversidade das situações enfrentadas pelas equipes durante o trabalho diário, que envolve desde ações de patrulhamento preventivo e abordagens até atendimentos emergenciais e assistência à população.
Entre as ocorrências contabilizadas no período estão 84 acidentes com vítimas e 66 atendimentos relacionados à saúde e a situações de vulnerabilidade. A Força Municipal também atuou em 14 casos de violência doméstica, reforçando a participação dos agentes no atendimento a mulheres e outras pessoas expostas a situações de risco.
Tecnologia e investimentos ampliam monitoramento
Entre as iniciativas estão a instalação de torres de monitoramento, a implantação de muralhas digitais, os módulos integrados de segurança e a ampliação da frota de viaturas. Os equipamentos permitem acompanhar diferentes pontos da cidade e contribuem para a identificação de situações suspeitas, além de facilitar o direcionamento das equipes para ocorrências que exigem intervenção.
A proposta é integrar tecnologia, inteligência e presença operacional para ampliar a cobertura do município e proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes. Com o reforço da estrutura, a administração municipal busca tornar mais ágil o atendimento às ocorrências e fortalecer as ações de prevenção à criminalidade e proteção da população.
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