Controlador-geral, Amaury Lopes, presidente Claudio Thomaz, e a diretora-geral da Câmara de Duque de Caxias, Julia Uchôa - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Controlador-geral, Amaury Lopes, presidente Claudio Thomaz, e a diretora-geral da Câmara de Duque de Caxias, Julia UchôaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 18/11/2026 16:17

Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), em 2026. Com índice de desempenho de 94,52%, o Legislativo duquecaxiense alcançou a primeira colocação entre as 13 câmaras municipais da Baixada Fluminense avaliadas pelo programa. A certificação reconhece o cumprimento de critérios relacionados à divulgação de informações públicas, à prestação de contas e à facilidade de acesso da população aos dados da administração. A Câmara Municipal de Duque de Caxias conquistou, pela primeira vez, o Selo Ouro do, em 2026. Com índice de desempenho de 94,52%, o Legislativo duquecaxiense alcançou a primeira colocação entre as 13 câmaras municipais da Baixada Fluminense avaliadas pelo programa. A certificação reconhece o cumprimento de critérios relacionados à divulgação de informações públicas, à prestação de contas e à facilidade de acesso da população aos dados da administração.





A entrega do selo aconteceu na terça-feira, dia 17 de novembro, no Edifício Rui Barbosa, sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A cerimônia marcou os cinco anos de criação do PNTP e reuniu representantes de órgãos públicos reconhecidos pelo trabalho desenvolvido na ampliação da transparência institucional. O presidente da Câmara de Duque de Caxias, Claudio Thomaz (PRD), recebeu a certificação em nome do Legislativo municipal.



Para o presidente, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo e do compromisso da instituição com a população. LEIA MAIS: Caxias anuncia construção de nova escola bilíngue na Vila São Luís A entrega do selo aconteceu na terça-feira, dia 17 de novembro, no Edifício Rui Barbosa, sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A cerimônia marcou os cinco anos de criação do PNTP e reuniu representantes de órgãos públicos reconhecidos pelo trabalho desenvolvido na ampliação da transparência institucional. O, recebeu a certificação em nome do Legislativo municipal.Para o presidente, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo e do compromisso da instituição com a população.

"A gente fica muito feliz porque é uma conquista que reforça o nosso compromisso com a população, com a transparência e com o respeito ao nosso município", afirmou Claudio Thomaz.



Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Programa Nacional de Transparência Pública avalia os portais institucionais de órgãos públicos de todo o país. A análise considera critérios como a disponibilidade das informações, a qualidade dos dados apresentados, a atualização dos conteúdos e a acessibilidade dos canais utilizados pela sociedade para acompanhar a administração pública.



A avaliação busca verificar se os cidadãos conseguem consultar informações de interesse público, acompanhar despesas, receitas, contratos, licitações e outras atividades institucionais. O objetivo é ampliar o controle social e garantir que os órgãos públicos ofereçam instrumentos adequados para que a população acompanhe a utilização dos recursos e as decisões administrativas.



Além de Claudio Thomaz, servidores da Câmara participaram da solenidade, entre eles o controlador-geral, Amaury Lopes, a diretora-geral, Julia Uchôa, e o procurador-geral, Marcelo Faustino. A presença dos representantes reforçou o caráter coletivo do resultado, que envolve diferentes setores responsáveis pelo funcionamento e pela organização administrativa da Casa Legislativa.



A diretora-geral destacou o empenho dos profissionais na construção do resultado.

"Este resultado demonstra o empenho de toda a Casa, das suas equipes, de cada servidor que não medem esforços para que a Câmara de Duque de Caxias avance", declarou Julia Uchôa.



Desde que assumiu a presidência, em 2025, Claudio Thomaz estabeleceu a transparência e a responsabilidade institucional como prioridades da gestão. Entre as diretrizes está o fortalecimento dos mecanismos de acesso à informação e a ampliação dos canais de diálogo entre o Legislativo e os moradores do município.



Segundo o presidente, o envolvimento dos parlamentares, dos servidores e da população é fundamental para o fortalecimento da instituição.

"A transparência é fundamental e a participação popular é importante. Os vereadores, servidores e a população fazem parte deste fato inédito da nossa Câmara", ressaltou.

Próxima meta é alcançar o Selo Diamante

O desempenho de 94,52%, aliado ao cumprimento de 100% dos critérios considerados essenciais pelo programa, foi destacado pela Câmara como resultado do trabalho integrado dos 29 vereadores e dos servidores da instituição. As atividades legislativas, fiscalizadoras e de representação exercidas pelos parlamentares fazem parte da estrutura de funcionamento da Casa e estão relacionadas ao compromisso de prestar contas à sociedade.



A certificação Ouro também estabelece um novo objetivo para o Legislativo municipal: alcançar o Selo Diamante, categoria mais elevada do Programa Nacional de Transparência Pública. Para isso, a Câmara pretende continuar aprimorando os mecanismos de divulgação de informações, a organização do portal institucional e os procedimentos relacionados à transparência.



Claudio Thomaz afirmou que o reconhecimento recebido representa uma etapa importante, mas que a gestão pretende avançar nos próximos ciclos de avaliação.

"Receber o Selo Ouro é uma honra, um grande passo. Agora, vamos em busca do Selo Diamante e fazer da Câmara de Duque de Caxias uma referência no estado", concluiu.



A conquista coloca em evidência o desempenho do Legislativo de Duque de Caxias na avaliação de transparência de 2026 e reforça a importância da disponibilização de informações públicas como instrumento de fiscalização, participação popular e acompanhamento das atividades dos representantes eleitos.