Controlador-geral, Amaury Lopes, presidente Claudio Thomaz, e a diretora-geral da Câmara de Duque de Caxias, Julia UchôaArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
A entrega do selo aconteceu na terça-feira, dia 17 de novembro, no Edifício Rui Barbosa, sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A cerimônia marcou os cinco anos de criação do PNTP e reuniu representantes de órgãos públicos reconhecidos pelo trabalho desenvolvido na ampliação da transparência institucional. O presidente da Câmara de Duque de Caxias, Claudio Thomaz (PRD), recebeu a certificação em nome do Legislativo municipal.
Para o presidente, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho coletivo e do compromisso da instituição com a população.
Coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Programa Nacional de Transparência Pública avalia os portais institucionais de órgãos públicos de todo o país. A análise considera critérios como a disponibilidade das informações, a qualidade dos dados apresentados, a atualização dos conteúdos e a acessibilidade dos canais utilizados pela sociedade para acompanhar a administração pública.
A avaliação busca verificar se os cidadãos conseguem consultar informações de interesse público, acompanhar despesas, receitas, contratos, licitações e outras atividades institucionais. O objetivo é ampliar o controle social e garantir que os órgãos públicos ofereçam instrumentos adequados para que a população acompanhe a utilização dos recursos e as decisões administrativas.
Além de Claudio Thomaz, servidores da Câmara participaram da solenidade, entre eles o controlador-geral, Amaury Lopes, a diretora-geral, Julia Uchôa, e o procurador-geral, Marcelo Faustino. A presença dos representantes reforçou o caráter coletivo do resultado, que envolve diferentes setores responsáveis pelo funcionamento e pela organização administrativa da Casa Legislativa.
A diretora-geral destacou o empenho dos profissionais na construção do resultado.
Desde que assumiu a presidência, em 2025, Claudio Thomaz estabeleceu a transparência e a responsabilidade institucional como prioridades da gestão. Entre as diretrizes está o fortalecimento dos mecanismos de acesso à informação e a ampliação dos canais de diálogo entre o Legislativo e os moradores do município.
Segundo o presidente, o envolvimento dos parlamentares, dos servidores e da população é fundamental para o fortalecimento da instituição.
Próxima meta é alcançar o Selo Diamante
A certificação Ouro também estabelece um novo objetivo para o Legislativo municipal: alcançar o Selo Diamante, categoria mais elevada do Programa Nacional de Transparência Pública. Para isso, a Câmara pretende continuar aprimorando os mecanismos de divulgação de informações, a organização do portal institucional e os procedimentos relacionados à transparência.
Claudio Thomaz afirmou que o reconhecimento recebido representa uma etapa importante, mas que a gestão pretende avançar nos próximos ciclos de avaliação.
A conquista coloca em evidência o desempenho do Legislativo de Duque de Caxias na avaliação de transparência de 2026 e reforça a importância da disponibilização de informações públicas como instrumento de fiscalização, participação popular e acompanhamento das atividades dos representantes eleitos.
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