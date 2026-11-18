Entre as especialidades médicas disponíveis no programa estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia, Proctologia, entre outros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Entre as especialidades médicas disponíveis no programa estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia, Proctologia, entre outrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 16:25

A Prefeitura de Duque de Caxias já contabiliza mais de 200 mil atendimentos realizados pelo programa Chegaram os Especialistas , iniciativa lançada em março de 2026 pela Secretaria Municipal de Saúde para ampliar o acesso da população a consultas médicas especializadas e exames. Por meio de unidades móveis equipadas, o projeto percorre os quatro distritos do município, levando serviços de saúde para mais perto dos moradores e contribuindo para agilizar diagnósticos e reduzir a demanda reprimida na rede pública.





Atualmente em sua 13ª edição, a caravana oferece uma estrutura que reúne diferentes especialidades médicas e exames complementares. A proposta é descentralizar os atendimentos, facilitar o acesso de pacientes que aguardam na fila de regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) e proporcionar mais rapidez na realização de procedimentos necessários ao acompanhamento de diferentes condições de saúde.



De acordo com Helena Barreto, integrante da coordenação da carreta, os pacientes atendidos são encaminhados pelas Clínicas da Família e regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. A estrutura tem capacidade para realizar mais de 800 procedimentos por dia, considerando consultas e exames. LEIA MAIS: Defesa Civil realiza simulado de desocupação no Pilar, em Caxias Atualmente em sua 13ª edição, a caravana oferece uma estrutura que reúne diferentes especialidades médicas e exames complementares. A proposta é descentralizar os atendimentos, facilitar o acesso de pacientes que aguardam na fila de regulação doe proporcionar mais rapidez na realização de procedimentos necessários ao acompanhamento de diferentes condições de saúde.De acordo com Helena Barreto, integrante da coordenação da carreta, os pacientes atendidos são encaminhados pelas Clínicas da Família e regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. A estrutura tem capacidade para realizar mais de 800 procedimentos por dia, considerando consultas e exames.

Caravana do 'Chegaram os Especialistas' em Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias



"Recebemos aqui os pacientes que passam pelas Clínicas da Família e que são regulados pela Secretaria de Saúde. A carreta chega a realizar, entre consultas e exames, mais de 800 atendimentos por dia. Aqui, a gente acolhe os pacientes, de todas as idades, com todo o cuidado e atenção", explicou Helena.



A iniciativa tem sido utilizada por moradores de diferentes bairros. Em Saracuruna, dona Vilma dos Passos teve sua primeira experiência com os serviços oferecidos pela unidade móvel. Encaminhada pela Clínica da Família para realizar um exame de sangue, ela destacou a organização da estrutura e a agilidade no atendimento.



"A Clínica da Família me encaminhou pra fazer o exame de sangue aqui. Eu não conhecia esta estrutura e achei tudo muito bom, bem organizado e o atendimento não demorou. Pra mim, foi uma boa novidade para Duque de Caxias", contou.



Outro exemplo é o de dona Angelina, de 93 anos, moradora do Gramacho. A idosa foi encaminhada pela Clínica da Família onde é cadastrada para uma avaliação especializada e, posteriormente, recebeu autorização para realizar um ecodoppler de carótidas na própria carreta. A filha, Estela de Oliveira, que acompanhava a mãe, ressaltou a facilidade de concentrar diferentes serviços em um mesmo espaço.



"A minha mãe é cadastrada na Clínica da Família do Gramacho e foi encaminhada para consulta com especialista aqui e, no mesmo dia, foi regulada para realizar esse exame. Da consulta até a liberação para o exame, foi tudo muito rápido. O espaço é muito bom e concentra vários serviços!", afirmou Estela. "Recebemos aqui os pacientes que passam pelas Clínicas da Família e que são regulados pela Secretaria de Saúde. A carreta chega a realizar, entre consultas e exames, mais de 800 atendimentos por dia. Aqui, a gente acolhe os pacientes, de todas as idades, com todo o cuidado e atenção", explicou Helena.A iniciativa tem sido utilizada por moradores de diferentes bairros. Em Saracuruna, dona Vilma dos Passos teve sua primeira experiência com os serviços oferecidos pela unidade móvel. Encaminhada pela Clínica da Família para realizar um exame de sangue, ela destacou a organização da estrutura e a agilidade no atendimento."A Clínica da Família me encaminhou pra fazer o exame de sangue aqui. Eu não conhecia esta estrutura e achei tudo muito bom, bem organizado e o atendimento não demorou. Pra mim, foi uma boa novidade para Duque de Caxias", contou.Outro exemplo é o de dona Angelina, de 93 anos, moradora do Gramacho. A idosa foi encaminhada pela Clínica da Família onde é cadastrada para uma avaliação especializada e, posteriormente, recebeu autorização para realizar um ecodoppler de carótidas na própria carreta. A filha, Estela de Oliveira, que acompanhava a mãe, ressaltou a facilidade de concentrar diferentes serviços em um mesmo espaço."A minha mãe é cadastrada na Clínica da Família do Gramacho e foi encaminhada para consulta com especialista aqui e, no mesmo dia, foi regulada para realizar esse exame. Da consulta até a liberação para o exame, foi tudo muito rápido. O espaço é muito bom e concentra vários serviços!", afirmou Estela.

Consultas e exames disponíveis

Entre as especialidades médicas oferecidas pelo programa estão Reumatologia, Cardiologia, Angiologia, Ortopedia, Endocrinologia, Urologia e Proctologia, entre outras. A variedade permite atender pacientes com diferentes necessidades e dar continuidade às investigações clínicas iniciadas nas unidades básicas de saúde.



A estrutura também disponibiliza exames como MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), Holter, ecodoppler, ultrassonografia e ecocardiograma. Já os exames laboratoriais e o eletrocardiograma podem ser realizados por livre demanda, desde que o paciente apresente o pedido médico e um documento de identificação.



Segundo o superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. José Carlos, as unidades móveis contam com equipamentos modernos para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer resultados com mais agilidade.



"Aqui na carreta dos exames complementares temos equipamentos de última geração, para oferecer o melhor para o cidadão. Aqui o paciente faz o exame e já sai com o resultado pronto. É um ganho enorme para a nossa gente e vem reforçar o trabalho de saúde realizado pelo prefeito Netinho Reis nas unidades do município", declarou.

Dona Vilma dos Passos, moradora de Saracuruna, fez sua estreia nos serviços da carreta da saúde de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Como ter acesso ao programa

O atendimento nas carretas não funciona por procura espontânea para consultas especializadas. O serviço é destinado exclusivamente aos pacientes encaminhados e regulados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da fila de regulação do SUS.



O agendamento é realizado pela equipe responsável, que entra em contato com os pacientes pelo WhatsApp, ou por meio de encaminhamento feito diretamente pela Clínica da Família de referência. Por isso, a orientação é que os moradores mantenham seus dados cadastrais atualizados, especialmente o número de telefone celular, para que possam receber as convocações de acordo com a ordem e os critérios da regulação.



Atualmente, a carreta do programa Chegaram os Especialistas está instalada na Praça do Sesi, localizada na Avenida Duque de Caxias, número 421, no bairro Itatiaia, na região central do município, no primeiro distrito.



Serviço



Local: Praça do Sesi – Avenida Duque de Caxias, nº 421, bairro Itatiaia, Centro, Duque de Caxias.



Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.



Sábados: das 7h às 12h.



Atendimento: consultas especializadas mediante regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Exames laboratoriais e eletrocardiograma por livre demanda, mediante apresentação de pedido médico e documento de identificação.