Caxias tem programa de castração gratuita nos bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias tem programa de castração gratuita nos bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 16:38

16.457 castrações gratuitas de A Prefeitura de Duque de Caxias já realizoude cães e gatos desde julho de 2025, quando começaram os atendimentos promovidos pela Secretaria Municipal de Proteção Animal. A iniciativa busca ampliar o acesso da população ao procedimento, considerado fundamental para a prevenção de doenças, o controle populacional e o combate ao abandono de animais. Atualmente, dois Castramóveis percorrem diferentes bairros do município, levando o serviço para mais perto dos tutores e facilitando o atendimento.





A ampliação da oferta de castrações integra as políticas públicas municipais voltadas ao bem-estar animal e à promoção da guarda responsável. Além de evitar gestações não planejadas, o procedimento oferece benefícios importantes para a saúde dos pets, podendo prevenir doenças graves e reduzir situações de risco às quais cães e gatos ficam expostos.



Nas fêmeas, a castração elimina o risco de desenvolvimento de doenças uterinas, como a piometra, uma infecção que pode evoluir de forma grave e colocar a vida do animal em perigo. O procedimento também reduz significativamente as chances de tumores mamários, especialmente quando realizado precocemente, conforme avaliação e orientação veterinária. Outro benefício é evitar gestações sucessivas, que podem comprometer a saúde e o bem-estar das cadelas e gatas.



Nos machos, a retirada dos testículos elimina a possibilidade de câncer testicular e pode prevenir ou diminuir problemas relacionados à próstata. A intervenção também contribui para reduzir comportamentos associados à reprodução, como fugas em busca de fêmeas e disputas territoriais entre animais.



A castração também ajuda a proteger os pets de acidentes e doenças. Animais que saem de casa à procura de parceiros ficam mais expostos a atropelamentos, brigas, ferimentos e à transmissão de enfermidades. Dessa forma, além dos benefícios clínicos, o procedimento pode contribuir para uma rotina mais segura e saudável. LEIA MAIS: Caxias ultrapassa 200 mil atendimentos com carretas de especialistas A ampliação da oferta de castrações integra as políticas públicas municipais voltadas ao bem-estar animal e à promoção da guarda responsável. Além de evitar gestações não planejadas, o procedimento oferece benefícios importantes para a saúde dos pets, podendo prevenir doenças graves e reduzir situações de risco às quais cães e gatos ficam expostos.Nas fêmeas, a castração elimina o risco de desenvolvimento de doenças uterinas, como a piometra, uma infecção que pode evoluir de forma grave e colocar a vida do animal em perigo. O procedimento também reduz significativamente as chances de tumores mamários, especialmente quando realizado precocemente, conforme avaliação e orientação veterinária. Outro benefício é evitar gestações sucessivas, que podem comprometer a saúde e o bem-estar das cadelas e gatas.Nos machos, a retirada dos testículos elimina a possibilidade de câncer testicular e pode prevenir ou diminuir problemas relacionados à próstata. A intervenção também contribui para reduzir comportamentos associados à reprodução, como fugas em busca de fêmeas e disputas territoriais entre animais.A castração também ajuda a proteger os pets de acidentes e doenças. Animais que saem de casa à procura de parceiros ficam mais expostos a atropelamentos, brigas, ferimentos e à transmissão de enfermidades. Dessa forma, além dos benefícios clínicos, o procedimento pode contribuir para uma rotina mais segura e saudável.

Controle populacional ajuda a combater o abandono

Outro aspecto importante da castração é o controle da reprodução de cães e gatos. Uma única ninhada pode resultar em diversos filhotes sem destino adequado, principalmente quando os responsáveis não possuem condições financeiras ou estrutura para acolher todos os animais.



Sem planejamento, muitos desses filhotes acabam abandonados nas ruas, onde ficam expostos à fome, doenças, acidentes e maus-tratos. Ao evitar gestações indesejadas, a castração contribui para diminuir o nascimento de animais que poderão ficar sem assistência e ajuda a reduzir, a longo prazo, o número de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.



A medida também tem reflexos sobre o trabalho de protetores independentes, organizações não governamentais e serviços públicos que atuam no acolhimento e na recuperação de animais abandonados. Com menos ninhadas sem planejamento, a tendência é reduzir a demanda por resgates e ampliar as possibilidades de atendimento aos animais que já precisam de cuidados.



Para a secretária municipal de Proteção Animal, Nadja Rissi, conhecida como Naná, a castração deve ser entendida como uma demonstração de responsabilidade e respeito à vida.



"Quando falamos em castração, estamos falando muito além do controle populacional. Estamos falando de saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida e proteção. É um procedimento que pode evitar problemas graves, impedir ninhadas indesejadas e reduzir o sofrimento de milhares de animais. Cada castração representa uma oportunidade de oferecer uma vida mais saudável e segura aos nossos cães e gatos. Nosso objetivo é levar esse serviço a cada vez mais bairros, facilitando o acesso da população e fortalecendo a conscientização sobre a guarda responsável", destacou.



Com dois Castramóveis em funcionamento e mais de 16 mil procedimentos realizados, Duque de Caxias busca ampliar o alcance do serviço e fortalecer as ações permanentes de proteção animal. A proposta é associar o atendimento gratuito à conscientização dos tutores sobre os cuidados necessários durante toda a vida dos pets.

Como conseguir a castração gratuita

Os moradores interessados em castrar seus animais devem realizar a inscrição por meio do aplicativo COLAB. O cadastro é necessário para solicitar o procedimento e ter acesso ao serviço disponibilizado pelo município.



Quem encontrar dificuldades para utilizar a plataforma poderá procurar presencialmente a sede da Secretaria Municipal de Proteção Animal. No local, uma equipe estará disponível para orientar os tutores e auxiliar no preenchimento das informações necessárias.



O programa estabelece alguns critérios para a realização das cirurgias nas unidades móveis. Os animais precisam ter entre seis meses e cinco anos de idade e pesar no mínimo três quilos e no máximo 15 quilos. Também devem estar livres de pulgas e carrapatos.



Entre as restrições, estão os cães braquicefálicos, que possuem focinho achatado e cabeça curta, além de cães de raça ou mestiços, que não são atendidos nas unidades Castramóveis.



Outro cuidado importante é o preparo antes da cirurgia. Os tutores devem garantir jejum mínimo de 12 horas, tanto de alimentos sólidos quanto de líquidos, conforme as orientações estabelecidas pelo serviço.



No dia do procedimento, também é necessário levar os materiais destinados à recuperação do animal. Para as fêmeas, deve ser apresentada uma roupa cirúrgica. Já os machos precisam de colar elizabetano. Todos os animais devem contar ainda com três tapetes higiênicos para o período pós-operatório.



Serviço



Inscrições: pelo aplicativo COLAB.



Atendimento presencial para orientação e auxílio no cadastro:



Secretaria Municipal de Proteção Animal



Endereço: Avenida República do Paraguai, 24, Sarapuí, Duque de Caxias.



WhatsApp: (21) 99837-6831.