Dupla foi presa em Duque de Caxias por tráfico de drogas - Reprodução/Instagram

Dupla foi presa em Duque de Caxias por tráfico de drogasReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2026 16:46

Dois homens foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro Figueira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira, 17. A ação foi realizada por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá), após um trabalho de inteligência identificar um ponto de comercialização de entorpecentes na região. Além das prisões, os policiais apreenderam drogas, dinheiro, equipamentos utilizados na comunicação entre criminosos e recuperaram uma motocicleta roubada que apresentava sinais de adulteração.





De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o ponto de venda de drogas funcionava na Avenida Isidoro Lopes e estaria ligado à comunidade Vai Quem Quer. A partir das informações levantadas, equipes das duas delegacias organizaram uma operação conjunta para interromper a atividade ilegal e identificar os responsáveis pela comercialização dos entorpecentes.



Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais flagraram dois homens em atividade considerada típica de venda de drogas. Um dos suspeitos tentou fugir a pé ao perceber a aproximação das equipes, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes. O segundo homem também foi abordado no local.



Durante as buscas, os policiais encontraram porções de entorpecentes já fracionadas e etiquetadas, prontas para a comercialização. As autoridades policiais não divulgaram a quantidade, nem quais drogas foram apreendidas. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, um telefone celular, um caderno com anotações contábeis relacionadas à movimentação do tráfico e um rádio comunicador ligado à frequência utilizada pelos criminosos.



Segundo os investigadores, o material recolhido reforça a suspeita de que o endereço funcionava como ponto de venda de drogas. O rádio comunicador, por exemplo, seria utilizado para facilitar a troca de informações entre integrantes do grupo, enquanto o caderno continha registros que podem auxiliar na apuração da movimentação financeira da atividade criminosa. LEIA MAIS: Funcionário é preso por furtar salames de supermercado em Caxias De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o ponto de venda de drogas funcionava na Avenida Isidoro Lopes e estaria ligado à. A partir das informações levantadas, equipes das duas delegacias organizaram uma operação conjunta para interromper a atividade ilegal e identificar os responsáveis pela comercialização dos entorpecentes.Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais flagraram dois homens em atividade considerada típica de venda de drogas. Um dos suspeitos tentou fugir a pé ao perceber a aproximação das equipes, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes. O segundo homem também foi abordado no local.Durante as buscas, os policiais encontraram porções de entorpecentes já fracionadas e etiquetadas, prontas para a comercialização. As autoridades policiais não divulgaram a quantidade, nem quais drogas foram apreendidas. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, um telefone celular, um caderno com anotações contábeis relacionadas à movimentação do tráfico e um rádio comunicador ligado à frequência utilizada pelos criminosos.Segundo os investigadores, o material recolhido reforça a suspeita de que o endereço funcionava como ponto de venda de drogas. O rádio comunicador, por exemplo, seria utilizado para facilitar a troca de informações entre integrantes do grupo, enquanto o caderno continha registros que podem auxiliar na apuração da movimentação financeira da atividade criminosa.

Motocicleta roubada tinha sinais de adulteração

Outro resultado da operação foi a recuperação de uma motocicleta que estava em posse de um dos suspeitos. O veículo foi encontrado sem placa, o que levantou suspeitas dos policiais durante a abordagem. Após consultas aos sistemas e a realização de exames periciais, foram identificados indícios de adulteração nos sinais identificadores da moto.



A verificação apontou que o veículo possuía registro de roubo. A suspeita é de que a adulteração dos elementos de identificação tivesse como finalidade dificultar o reconhecimento da verdadeira procedência da motocicleta e impedir sua localização pelas autoridades.



O veículo foi apreendido e encaminhado para os procedimentos necessários. A recuperação também permitiu incluir na ocorrência a investigação relacionada aos crimes patrimoniais e à possível utilização de veículos roubados em atividades criminosas.



Após a operação, os dois homens foram conduzidos à 60ª DP (Campos Elíseos), onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Eles foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

Ação integrada entre delegacias

A operação foi coordenada de maneira conjunta pelas equipes da 60ª DP e da 66ª DP, que utilizaram informações de inteligência para localizar o ponto de comercialização de drogas e organizar a abordagem. A integração entre as unidades faz parte das estratégias de enfrentamento à criminalidade na Baixada Fluminense.



Além de combater a venda de entorpecentes, ações desse tipo também buscam identificar estruturas utilizadas por grupos criminosos, apreender materiais relacionados às atividades ilegais e recuperar bens provenientes de roubos e furtos.

