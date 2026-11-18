Dupla foi presa em Duque de Caxias por tráfico de drogasReprodução/Instagram
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o ponto de venda de drogas funcionava na Avenida Isidoro Lopes e estaria ligado à comunidade Vai Quem Quer. A partir das informações levantadas, equipes das duas delegacias organizaram uma operação conjunta para interromper a atividade ilegal e identificar os responsáveis pela comercialização dos entorpecentes.
Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais flagraram dois homens em atividade considerada típica de venda de drogas. Um dos suspeitos tentou fugir a pé ao perceber a aproximação das equipes, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos agentes. O segundo homem também foi abordado no local.
Durante as buscas, os policiais encontraram porções de entorpecentes já fracionadas e etiquetadas, prontas para a comercialização. As autoridades policiais não divulgaram a quantidade, nem quais drogas foram apreendidas. Também foram apreendidos dinheiro em espécie, um telefone celular, um caderno com anotações contábeis relacionadas à movimentação do tráfico e um rádio comunicador ligado à frequência utilizada pelos criminosos.
Segundo os investigadores, o material recolhido reforça a suspeita de que o endereço funcionava como ponto de venda de drogas. O rádio comunicador, por exemplo, seria utilizado para facilitar a troca de informações entre integrantes do grupo, enquanto o caderno continha registros que podem auxiliar na apuração da movimentação financeira da atividade criminosa.
Motocicleta roubada tinha sinais de adulteração
A verificação apontou que o veículo possuía registro de roubo. A suspeita é de que a adulteração dos elementos de identificação tivesse como finalidade dificultar o reconhecimento da verdadeira procedência da motocicleta e impedir sua localização pelas autoridades.
O veículo foi apreendido e encaminhado para os procedimentos necessários. A recuperação também permitiu incluir na ocorrência a investigação relacionada aos crimes patrimoniais e à possível utilização de veículos roubados em atividades criminosas.
Após a operação, os dois homens foram conduzidos à 60ª DP (Campos Elíseos), onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Eles foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.
Ação integrada entre delegacias
Além de combater a venda de entorpecentes, ações desse tipo também buscam identificar estruturas utilizadas por grupos criminosos, apreender materiais relacionados às atividades ilegais e recuperar bens provenientes de roubos e furtos.
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