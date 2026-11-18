Limpeza e o desassoreamento do rio Saracuruna, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Limpeza e o desassoreamento do rio Saracuruna, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 17:23

A Prefeitura de Duque de Caxias intensificou as ações de prevenção contra enchentes e alagamentos com a limpeza do rio Saracuruna, realizada desde o início da semana, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O trabalho foi executado pela Secretaria Municipal de Obras e Agricultura e integra o plano de contingência preparado pelo município para o período de chuvas intensas do verão, considerando também os possíveis impactos climáticos associados ao fenômeno El Niño . A iniciativa conta com a participação da Defesa Civil municipal e busca reduzir os riscos de transbordamentos e minimizar possíveis prejuízos à população.





A limpeza e o desassoreamento de rios e canais são considerados medidas importantes para melhorar o escoamento das águas pluviais, principalmente diante da ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos. Com a retirada de sedimentos, lixo, resíduos e vegetação excessiva, os cursos d'água ficam menos obstruídos, o que contribui para aumentar a capacidade de vazão e diminuir a possibilidade de transbordamentos durante períodos de chuva intensa.



Em Duque de Caxias, os serviços de manutenção são realizados regularmente em diferentes pontos do município. Segundo a administração municipal, as equipes retiram mensalmente entre 6 mil e 8 mil metros cúbicos de sedimentos de rios e canais. O volume corresponde a aproximadamente 500 toneladas de material removido por dia, considerando a média das operações realizadas ao longo do período.



Os trabalhos envolvem a utilização de equipamentos e equipes especializadas para retirar materiais acumulados no leito e nas margens dos cursos d'água. A presença de lixo, terra e vegetação em excesso pode comprometer a passagem da água, especialmente quando o volume de chuva aumenta em um curto intervalo de tempo. Por isso, a manutenção preventiva é apontada como uma das estratégias para reduzir os impactos das enchentes em áreas mais vulneráveis. LEIA MAIS: Caxias vai reforçar ações de combate ao mosquito da dengue são considerados medidas importantes para melhorar o escoamento das águas pluviais, principalmente diante da ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos. Com a retirada de sedimentos, lixo, resíduos e vegetação excessiva, os cursos d'água ficam menos obstruídos, o que contribui para aumentar a capacidade de vazão e diminuir a possibilidade de transbordamentos durante períodos de chuva intensa.Em Duque de Caxias, os serviços de manutenção são realizados regularmente em diferentes pontos do município. Segundo a administração municipal, as equipes retiram mensalmente entre 6 mil e 8 mil metros cúbicos de sedimentos de rios e canais. O volume corresponde a aproximadamente 500 toneladas de material removido por dia, considerando a média das operações realizadas ao longo do período.Os trabalhos envolvem a utilização de equipamentos e equipes especializadas para retirar materiais acumulados no leito e nas margens dos cursos d'água. A presença de lixo, terra e vegetação em excesso pode comprometer a passagem da água, especialmente quando o volume de chuva aumenta em um curto intervalo de tempo. Por isso, a manutenção preventiva é apontada como uma das estratégias para reduzir os impactos das enchentes em áreas mais vulneráveis.

Limpeza de bueiros também faz parte da prevenção

Além das intervenções em rios e canais, a Secretaria Municipal de Obras realiza diariamente serviços de limpeza de ralos e bueiros nos quatro distritos de Duque de Caxias. A medida busca garantir o funcionamento adequado do sistema de drenagem urbana, permitindo que a água da chuva seja direcionada para a rede de escoamento e evitando o acúmulo nas ruas e avenidas.



O trabalho inclui a retirada de resíduos que podem bloquear as entradas de água, como sacolas plásticas, garrafas, folhas, terra e outros materiais descartados irregularmente. Quando esses dispositivos ficam obstruídos, a água encontra dificuldades para escoar, aumentando o risco de alagamentos, principalmente em regiões com histórico de problemas durante temporais.



A prefeitura destaca que a manutenção da infraestrutura de drenagem precisa ocorrer de forma contínua, e não apenas quando há previsão de chuva. A limpeza antecipada dos dispositivos e dos cursos d'água permite que o município esteja mais preparado para enfrentar períodos de maior volume de precipitação.

Ação integrada para enfrentar eventos climáticos

As atividades realizadas pela Secretaria de Obras e Agricultura são desenvolvidas em conjunto com a Defesa Civil municipal, que atua no planejamento e na coordenação de medidas voltadas à prevenção e à redução dos riscos associados a eventos climáticos.



A integração entre os setores envolve diferentes etapas de atuação, incluindo prevenção, mitigação, preparação e resposta a possíveis ocorrências. A proposta é identificar pontos que necessitam de intervenções, melhorar as condições de drenagem e organizar estratégias para atender a população em situações de emergência.



Com a aproximação do verão, período historicamente marcado por chuvas mais intensas no estado do Rio de Janeiro, as ações de limpeza e manutenção ganham ainda mais importância. A administração municipal busca ampliar a capacidade de escoamento dos rios e canais, reduzir os pontos de obstrução e minimizar os impactos de possíveis temporais.



Além das intervenções realizadas pelo poder público, a prefeitura também reforça a importância da colaboração dos moradores, especialmente no descarte correto do lixo. Materiais jogados nas ruas podem ser levados pela chuva até bueiros, galerias e rios, contribuindo para obstruções e agravando os problemas de drenagem.



As ações no rio Saracuruna fazem parte de um conjunto de medidas preventivas que buscam preparar Duque de Caxias para o período de chuvas, proteger áreas residenciais e reduzir os riscos de alagamentos e enchentes nos quatro distritos do município.