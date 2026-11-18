Limpeza e o desassoreamento do rio Saracuruna, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A limpeza e o desassoreamento de rios e canais são considerados medidas importantes para melhorar o escoamento das águas pluviais, principalmente diante da ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos extremos. Com a retirada de sedimentos, lixo, resíduos e vegetação excessiva, os cursos d'água ficam menos obstruídos, o que contribui para aumentar a capacidade de vazão e diminuir a possibilidade de transbordamentos durante períodos de chuva intensa.
Em Duque de Caxias, os serviços de manutenção são realizados regularmente em diferentes pontos do município. Segundo a administração municipal, as equipes retiram mensalmente entre 6 mil e 8 mil metros cúbicos de sedimentos de rios e canais. O volume corresponde a aproximadamente 500 toneladas de material removido por dia, considerando a média das operações realizadas ao longo do período.
Os trabalhos envolvem a utilização de equipamentos e equipes especializadas para retirar materiais acumulados no leito e nas margens dos cursos d'água. A presença de lixo, terra e vegetação em excesso pode comprometer a passagem da água, especialmente quando o volume de chuva aumenta em um curto intervalo de tempo. Por isso, a manutenção preventiva é apontada como uma das estratégias para reduzir os impactos das enchentes em áreas mais vulneráveis.
Limpeza de bueiros também faz parte da prevenção
O trabalho inclui a retirada de resíduos que podem bloquear as entradas de água, como sacolas plásticas, garrafas, folhas, terra e outros materiais descartados irregularmente. Quando esses dispositivos ficam obstruídos, a água encontra dificuldades para escoar, aumentando o risco de alagamentos, principalmente em regiões com histórico de problemas durante temporais.
A prefeitura destaca que a manutenção da infraestrutura de drenagem precisa ocorrer de forma contínua, e não apenas quando há previsão de chuva. A limpeza antecipada dos dispositivos e dos cursos d'água permite que o município esteja mais preparado para enfrentar períodos de maior volume de precipitação.
Ação integrada para enfrentar eventos climáticos
A integração entre os setores envolve diferentes etapas de atuação, incluindo prevenção, mitigação, preparação e resposta a possíveis ocorrências. A proposta é identificar pontos que necessitam de intervenções, melhorar as condições de drenagem e organizar estratégias para atender a população em situações de emergência.
Com a aproximação do verão, período historicamente marcado por chuvas mais intensas no estado do Rio de Janeiro, as ações de limpeza e manutenção ganham ainda mais importância. A administração municipal busca ampliar a capacidade de escoamento dos rios e canais, reduzir os pontos de obstrução e minimizar os impactos de possíveis temporais.
Além das intervenções realizadas pelo poder público, a prefeitura também reforça a importância da colaboração dos moradores, especialmente no descarte correto do lixo. Materiais jogados nas ruas podem ser levados pela chuva até bueiros, galerias e rios, contribuindo para obstruções e agravando os problemas de drenagem.
As ações no rio Saracuruna fazem parte de um conjunto de medidas preventivas que buscam preparar Duque de Caxias para o período de chuvas, proteger áreas residenciais e reduzir os riscos de alagamentos e enchentes nos quatro distritos do município.
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