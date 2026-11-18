Representantes da assistência social de Duque de Caxias participam de seminário na UERJDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Entre as principais atividades presenciais promovidas neste ano esteve uma semana de formação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O encontro reuniu representantes dos 92 municípios fluminenses em uma programação dedicada ao aprendizado, à troca de experiências e ao aperfeiçoamento das práticas profissionais na área socioassistencial. Duque de Caxias esteve representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que participou das atividades de capacitação.
A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas de assistência social, oferecendo aos participantes oportunidades de atualização e aprofundamento dos conhecimentos relacionados à gestão e à execução dos serviços oferecidos pelo SUAS. A proposta também envolve o fortalecimento das estratégias de atendimento, a qualificação dos processos de trabalho e a ampliação da capacidade dos municípios de responder às demandas da população.
Formação continuada
A formação continuada também tem papel importante na atuação dos gestores e conselheiros, responsáveis por acompanhar, organizar e contribuir para o funcionamento da política socioassistencial em seus territórios. Nesse sentido, a participação em atividades como as promovidas pelo Capacita SUAS favorece o alinhamento de conhecimentos e o aprimoramento das práticas adotadas nos serviços, programas e projetos vinculados ao sistema.
Em Duque de Caxias, a participação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos na programação estadual representa uma oportunidade de ampliar o conhecimento técnico das equipes e acompanhar as discussões sobre os caminhos para o fortalecimento da assistência social. O intercâmbio com profissionais de outras cidades também possibilita conhecer experiências que podem contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no município.
A educação permanente é considerada um dos instrumentos fundamentais para a consolidação do SUAS, uma vez que a qualidade dos serviços depende também da preparação dos profissionais responsáveis pelo atendimento direto à população. A atualização constante permite aprimorar procedimentos, fortalecer a atuação das equipes e ampliar a compreensão sobre os direitos sociais e as necessidades dos usuários.
Com as etapas de formação realizadas em 2026, o Capacita SUAS reforça a importância do investimento na qualificação dos trabalhadores da assistência social em todo o estado. A iniciativa busca contribuir para uma rede de atendimento cada vez mais preparada, integrada e capaz de garantir os direitos da população, especialmente das pessoas e famílias que dependem das políticas públicas de proteção social.
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