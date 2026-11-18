Representantes da assistência social de Duque de Caxias participam de seminário na UERJ - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Representantes da assistência social de Duque de Caxias participam de seminário na UERJDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 20:08

A qualificação dos profissionais que atuam na política de assistência social foi um dos principais temas das atividades promovidas pelo Capacita SUAS ao longo de 2026, no Estado do Rio de Janeiro. O programa realizou etapas de formação destinadas a gestores, conselheiros e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o objetivo de aprimorar a atuação das equipes e fortalecer a oferta de serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade social.





Entre as principais atividades presenciais promovidas neste ano esteve uma semana de formação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O encontro reuniu representantes dos 92 municípios fluminenses em uma programação dedicada ao aprendizado, à troca de experiências e ao aperfeiçoamento das práticas profissionais na área socioassistencial. Duque de Caxias esteve representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que participou das atividades de capacitação.



A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas de assistência social, oferecendo aos participantes oportunidades de atualização e aprofundamento dos conhecimentos relacionados à gestão e à execução dos serviços oferecidos pelo SUAS. A proposta também envolve o fortalecimento das estratégias de atendimento, a qualificação dos processos de trabalho e a ampliação da capacidade dos municípios de responder às demandas da população. LEIA MAIS: Alunos da Fundec conhecem estrutura e rotina do SAMU em Caxias Entre as principais atividades presenciais promovidas neste ano esteve uma semana de formação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O encontro reuniu representantes dos 92 municípios fluminenses em uma programação dedicada ao aprendizado, à troca de experiências e ao aperfeiçoamento das práticas profissionais na área socioassistencial. Duque de Caxias esteve representada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que participou das atividades de capacitação.A iniciativa busca contribuir para o desenvolvimento dasde assistência social, oferecendo aos participantes oportunidades de atualização e aprofundamento dos conhecimentos relacionados à gestão e à execução dos serviços oferecidos pelo SUAS. A proposta também envolve o fortalecimento das estratégias de atendimento, a qualificação dos processos de trabalho e a ampliação da capacidade dos municípios de responder às demandas da população.

Formação continuada

Durante os encontros, a integração entre os representantes das diferentes cidades ganha destaque. A possibilidade de compartilhar experiências, apresentar desafios enfrentados na rotina dos equipamentos públicos e conhecer iniciativas desenvolvidas em outros municípios permite ampliar o repertório dos profissionais e estimular a construção de soluções para questões comuns à política de assistência social.



A formação continuada também tem papel importante na atuação dos gestores e conselheiros, responsáveis por acompanhar, organizar e contribuir para o funcionamento da política socioassistencial em seus territórios. Nesse sentido, a participação em atividades como as promovidas pelo Capacita SUAS favorece o alinhamento de conhecimentos e o aprimoramento das práticas adotadas nos serviços, programas e projetos vinculados ao sistema.



Em Duque de Caxias, a participação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos na programação estadual representa uma oportunidade de ampliar o conhecimento técnico das equipes e acompanhar as discussões sobre os caminhos para o fortalecimento da assistência social. O intercâmbio com profissionais de outras cidades também possibilita conhecer experiências que podem contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no município.



A educação permanente é considerada um dos instrumentos fundamentais para a consolidação do SUAS, uma vez que a qualidade dos serviços depende também da preparação dos profissionais responsáveis pelo atendimento direto à população. A atualização constante permite aprimorar procedimentos, fortalecer a atuação das equipes e ampliar a compreensão sobre os direitos sociais e as necessidades dos usuários.



Com as etapas de formação realizadas em 2026, o Capacita SUAS reforça a importância do investimento na qualificação dos trabalhadores da assistência social em todo o estado. A iniciativa busca contribuir para uma rede de atendimento cada vez mais preparada, integrada e capaz de garantir os direitos da população, especialmente das pessoas e famílias que dependem das políticas públicas de proteção social.