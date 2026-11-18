Representantes da sociedade civil participaram do Fórum Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Promovido pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (COMDEDINEPIR), o encontro teve como principal objetivo fortalecer a articulação entre os conselhos municipais e ampliar o diálogo sobre políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à garantia dos direitos humanos.
Com o tema “Por um Novembro Negro Unificado”, o Fórum integrou a programação de mobilizações realizadas durante o mês da Consciência Negra. A proposta foi incentivar a união entre diferentes municípios na construção de iniciativas conjuntas de enfrentamento ao racismo, valorização da população negra e defesa de direitos.
Ao longo da programação, o encontro proporcionou um espaço de diálogo e troca de experiências entre os participantes. A aproximação entre os conselhos foi apontada como um caminho importante para ampliar a atuação institucional, fortalecer as parcerias e desenvolver estratégias que possam ser aplicadas nos diferentes territórios. A iniciativa também buscou estimular a construção coletiva de propostas para o aprimoramento das políticas de promoção da igualdade racial.
A realização do Fórum em Duque de Caxias reforça a importância do município na articulação de debates relacionados à defesa dos direitos da população negra e ao enfrentamento das desigualdades raciais. A integração entre os conselhos permite que experiências desenvolvidas em diferentes cidades sejam compartilhadas, contribuindo para identificar desafios em comum e buscar alternativas para ampliar a efetividade das ações públicas.
Outro ponto de destaque foi a participação da sociedade civil, considerada fundamental para o acompanhamento e a construção das políticas públicas. Os conselhos desempenham um papel importante nesse processo, atuando como espaços de participação democrática, diálogo com o poder público e defesa dos direitos de grupos historicamente atingidos pela discriminação racial.
Mês Novembro Negro
Com a realização da segunda edição do Fórum Intermunicipal, Duque de Caxias reforçou o compromisso com o debate e a articulação de políticas voltadas à igualdade racial. O encontro destacou que a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva depende da união de esforços, do fortalecimento dos espaços de participação e da garantia de direitos, tendo o respeito à diversidade e o combate ao racismo como compromissos permanentes.
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