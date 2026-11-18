Representantes da sociedade civil participaram do Fórum Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Representantes da sociedade civil participaram do Fórum Intermunicipal de Conselhos de Promoção da Igualdade Racial, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 20:15

Conselhos de Promoção da Igualdade Racial. O evento foi realizado no Teatro Armando Melo, no último dia 14, localizado no Shopping Center de Duque de Caxias, e reuniu representantes de conselhos municipais, gestores públicos, integrantes da sociedade civil e participantes de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. Duque de Caxias foi palco do 2º Fórum Intermunicipal de. O evento foi realizado no Teatro Armando Melo, no último dia 14, localizado no Shopping Center de Duque de Caxias, e reuniu representantes de conselhos municipais, gestores públicos, integrantes da sociedade civil e participantes de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro.





Promovido pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (COMDEDINEPIR), o encontro teve como principal objetivo fortalecer a articulação entre os conselhos municipais e ampliar o diálogo sobre políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à garantia dos direitos humanos.



Com o tema “Por um Novembro Negro Unificado”, o Fórum integrou a programação de mobilizações realizadas durante o mês da Consciência Negra. A proposta foi incentivar a união entre diferentes municípios na construção de iniciativas conjuntas de enfrentamento ao racismo, valorização da população negra e defesa de direitos.



Ao longo da programação, o encontro proporcionou um espaço de diálogo e troca de experiências entre os participantes. A aproximação entre os conselhos foi apontada como um caminho importante para ampliar a atuação institucional, fortalecer as parcerias e desenvolver estratégias que possam ser aplicadas nos diferentes territórios. A iniciativa também buscou estimular a construção coletiva de propostas para o aprimoramento das políticas de promoção da igualdade racial.



A realização do Fórum em Duque de Caxias reforça a importância do município na articulação de debates relacionados à defesa dos direitos da população negra e ao enfrentamento das desigualdades raciais. A integração entre os conselhos permite que experiências desenvolvidas em diferentes cidades sejam compartilhadas, contribuindo para identificar desafios em comum e buscar alternativas para ampliar a efetividade das ações públicas.



Outro ponto de destaque foi a participação da sociedade civil, considerada fundamental para o acompanhamento e a construção das políticas públicas. Os conselhos desempenham um papel importante nesse processo, atuando como espaços de participação democrática, diálogo com o poder público e defesa dos direitos de grupos historicamente atingidos pela discriminação racial. LEIA MAIS: Caravana de Inovação e Inclusão chega a Duque de Caxias Promovido pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial e Étnica de Duque de Caxias (COMDEDINEPIR), o encontro teve como principal objetivo fortalecer a articulação entre os conselhos municipais e ampliar o diálogo sobre políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à garantia dos direitos humanos.Com o tema “Por um Novembro Negro Unificado”, o Fórum integrou a programação de mobilizações realizadas durante o mês da. A proposta foi incentivar a união entre diferentes municípios na construção de iniciativas conjuntas de enfrentamento ao racismo, valorização da população negra e defesa de direitos.Ao longo da programação, o encontro proporcionou um espaço de diálogo e troca de experiências entre os participantes. A aproximação entre os conselhos foi apontada como um caminho importante para ampliar a atuação institucional, fortalecer as parcerias e desenvolver estratégias que possam ser aplicadas nos diferentes territórios. A iniciativa também buscou estimular a construção coletiva de propostas para o aprimoramento das políticas de promoção da igualdade racial.A realização do Fórum em Duque de Caxias reforça a importância do município na articulação de debates relacionados à defesa dos direitos da população negra e ao enfrentamento das desigualdades raciais. A integração entre os conselhos permite que experiências desenvolvidas em diferentes cidades sejam compartilhadas, contribuindo para identificar desafios em comum e buscar alternativas para ampliar a efetividade das ações públicas.Outro ponto de destaque foi a participação da sociedade civil, considerada fundamental para o acompanhamento e a construção das políticas públicas. Os conselhos desempenham um papel importante nesse processo, atuando como espaços de participação democrática, diálogo com o poder público e defesa dos direitos de grupos historicamente atingidos pela discriminação racial.

Mês Novembro Negro

A proposta de um Novembro Negro unificado também destaca a necessidade de manter a mobilização para além das atividades realizadas em novembro. O enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial exigem ações permanentes, participação social e iniciativas integradas entre os diferentes níveis de governo e instituições.



Com a realização da segunda edição do Fórum Intermunicipal, Duque de Caxias reforçou o compromisso com o debate e a articulação de políticas voltadas à igualdade racial. O encontro destacou que a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva depende da união de esforços, do fortalecimento dos espaços de participação e da garantia de direitos, tendo o respeito à diversidade e o combate ao racismo como compromissos permanentes.