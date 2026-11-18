Duque de Caxias recebeu o Fórum de Empreendedorismo - Divulgação/Assessoria de imprensa

Duque de Caxias recebeu o Fórum de EmpreendedorismoDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 18/11/2026 20:25

Mulheres que atuam ou desejam ingressar no setor de alimentação participaram, na última quarta-feira, 11, de um encontro voltado ao empreendedorismo feminino em Duque de Caxias . Realizado no bairro de Campos Elíseos, o Fórum de Empreendedorismo – Energia Delas reuniu 69 participantes em uma programação gratuita dedicada à troca de experiências, à qualificação profissional e à discussão de caminhos para ampliar a autonomia financeira e a geração de renda.



A iniciativa foi promovida pela empresa Copa Energia, em parceria com a Ideal Social, e teve como público mulheres que trabalham com alimentação e buscam desenvolver ou estruturar seus próprios negócios. Durante o encontro, foram discutidos desafios enfrentados por empreendedoras, especialmente aquelas que atuam de maneira autônoma ou estão à frente de pequenos estabelecimentos e negócios familiares.



Um dos principais eixos da programação foi a capacitação em gestão. Especialistas apresentaram orientações práticas sobre organização financeira, formalização de atividades e obrigações fiscais. Os assuntos foram abordados a partir de situações comuns na rotina de quem empreende, considerando as dificuldades encontradas por mulheres que precisam conciliar a produção, o atendimento aos clientes, a administração e o planejamento dos negócios.



A formalização também esteve entre os temas debatidos. Muitas trabalhadoras que atuam na produção e comercialização de alimentos começam suas atividades de maneira informal e encontram obstáculos para regularizar a operação. Nesse contexto, o acesso à informação sobre enquadramento profissional, documentação e responsabilidades tributárias pode contribuir para que essas empreendedoras tenham mais segurança na condução de suas atividades.

Foco em gestão

A programação contou ainda com a participação da chef Cintia Sanchez, que integrou o elenco do MasterChef Profissionais em 2023. Ela conduziu o painel “Empreendedorismo e Gestão de Negócios no Ramo da Alimentação”, no qual compartilhou conhecimentos sobre administração, planejamento e estratégias para transformar habilidades culinárias em empreendimentos sustentáveis.



A discussão também abordou a importância de compreender o funcionamento do mercado de alimentação para além do preparo dos produtos. Questões como controle de custos, definição de preços, organização da produção e identificação do público consumidor fazem parte dos desafios enfrentados por quem pretende transformar uma atividade culinária em fonte de renda permanente.



Outro aspecto presente no encontro foi a valorização das experiências de mulheres que já atuam no setor. A troca de conhecimentos entre as participantes possibilitou o compartilhamento de dificuldades e soluções encontradas no cotidiano dos negócios, além de estimular a formação de contatos e redes de apoio.



A realização do fórum em Campos Elíseos colocou em pauta a importância de iniciativas de formação profissional e incentivo ao empreendedorismo feminino na Baixada Fluminense. Ao reunir mulheres com diferentes experiências e trajetórias, o encontro destacou o papel da qualificação, do acesso à informação e da articulação coletiva para ampliar as oportunidades de trabalho e fortalecer pequenos negócios na região.