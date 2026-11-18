Duque de Caxias realiza Dia D de combate à dengue, zika e Chikungunya - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias realiza Dia D de combate à dengue, zika e ChikungunyaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 18/11/2026 20:34

Duque de Caxias realiza, nesta quinta-feira, 19/11, uma mobilização municipal de combate à dengue, Zika e Chikungunya . A ação faz parte do Dia D de enfrentamento às arboviroses e contará com equipes distribuídas simultaneamente em cinco pontos estratégicos do município. A iniciativa é coordenada pela Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, e tem como objetivo intensificar as medidas de prevenção e reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.





A programação inclui visitas domiciliares, aplicação de fumacê, atividades educativas e ações específicas de vigilância e controle de vetores. O principal ponto de concentração será o Parque do Povo, em Vila São Luís, onde será montada uma estrutura ampliada para atender a população e desenvolver diferentes atividades relacionadas à saúde pública e ao controle de animais transmissores de doenças.



No local, além das visitas domiciliares e da aplicação de fumacê, serão realizadas orientações sobre prevenção, ações de combate a roedores e caramujos, atividades do Programa Acumuladores e trabalhos do Laboratório Entomológico. Também haverá vacinação antirrábica para cães e gatos.



As outras frentes de trabalho estarão distribuídas pela Praça da Figueira, Praça do Pilar, Praça de Imbariê e Praça da Mantiqueira, em Xerém. Nesses pontos, os agentes realizarão visitas aos imóveis e ações de fumacê, ampliando a cobertura das atividades de prevenção em diferentes regiões da cidade.



De acordo com o superintendente da SVAVZ, Zé do Amendoim, a mobilização busca ampliar a conscientização dos moradores sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito e reforçar a necessidade de participação da população. Segundo ele, o trabalho dos agentes precisa ser acompanhado por cuidados permanentes dentro das residências, principalmente na identificação e eliminação de possíveis criadouros. LEIA MAIS: Moradores de Caxias participam de simulado para ações de emergência A programação inclui visitas domiciliares, aplicação de fumacê, atividades educativas e ações específicas de vigilância e controle de vetores. O principal ponto de concentração será o Parque do Povo, em Vila São Luís, onde será montada uma estrutura ampliada para atender a população e desenvolver diferentes atividades relacionadas à saúde pública e ao controle de animais transmissores de doenças.No local, além das visitas domiciliares e da aplicação de, serão realizadas orientações sobre prevenção, ações de combate a roedores e caramujos, atividades do Programa Acumuladores e trabalhos do Laboratório Entomológico. Também haverá vacinação antirrábica para cães e gatos.As outras frentes de trabalho estarão distribuídas pela Praça da Figueira, Praça do Pilar, Praça de Imbariê e Praça da Mantiqueira, em Xerém. Nesses pontos, os agentes realizarão visitas aos imóveis e ações de fumacê, ampliando a cobertura das atividades de prevenção em diferentes regiões da cidade.De acordo com o superintendente da SVAVZ, Zé do Amendoim, a mobilização busca ampliar a conscientização dos moradores sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito e reforçar a necessidade de participação da população. Segundo ele, o trabalho dos agentes precisa ser acompanhado por cuidados permanentes dentro das residências, principalmente na identificação e eliminação de possíveis criadouros.

“Este Dia D é uma oportunidade de fortalecer a conscientização e de mostrar que o combate à dengue, à Zika e à Chikungunya precisa ser um compromisso permanente”, destacou.

Prevenção contra próximo ciclo de arboviroses

A operação também integra o planejamento do município para o próximo ciclo de arboviroses. O coordenador Marco Caetano destacou que a preparação envolve a capacitação dos profissionais que atuam nas ruas, o monitoramento dos índices de infestação e o uso de ferramentas técnicas para identificar áreas que exigem maior atenção.

“Duque de Caxias conta com agentes de combate às endemias capacitados e atuando em todo o território municipal”, afirmou.



Entre as medidas adotadas está a instalação de armadilhas Conta Ovos, utilizadas para monitorar a presença do Aedes aegypti e auxiliar no acompanhamento da circulação do mosquito. O município também mantém equipes de Agentes de Combate às Endemias em diferentes regiões, responsáveis por orientar moradores, identificar focos e desenvolver ações de controle.



A Vigilância Ambiental ressalta que a prevenção depende de cuidados simples, mas que precisam ser realizados continuamente. A orientação é eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d'água devidamente tampadas, limpar calhas e observar vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos expostos ao tempo.



A recomendação também é permitir a entrada dos agentes de combate às endemias nos imóveis para que possam realizar vistorias e orientar os moradores. Com a mobilização em cinco localidades, Duque de Caxias busca fortalecer o trabalho de prevenção e preparar a cidade para enfrentar o período de maior circulação das arboviroses.

PROGRAMAÇÃO DO DIA D – QUINTA-FEIRA (19/11)

Parque do Povo (Vila São Luís): visitas domiciliares, ações educativas, combate a roedores e caramujos, Programa Acumuladores, atividades do Laboratório Entomológico, vacinação antirrábica e fumacê.



Praça da Figueira: visitas domiciliares e fumacê.



Praça do Pilar: visitas domiciliares e fumacê.



Praça de Imbariê: visitas domiciliares e fumacê.



Praça da Mantiqueira (Xerém): visitas domiciliares e fumacê.