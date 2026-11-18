Duque de Caxias realiza Dia D de combate à dengue, zika e ChikungunyaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A programação inclui visitas domiciliares, aplicação de fumacê, atividades educativas e ações específicas de vigilância e controle de vetores. O principal ponto de concentração será o Parque do Povo, em Vila São Luís, onde será montada uma estrutura ampliada para atender a população e desenvolver diferentes atividades relacionadas à saúde pública e ao controle de animais transmissores de doenças.
No local, além das visitas domiciliares e da aplicação de fumacê, serão realizadas orientações sobre prevenção, ações de combate a roedores e caramujos, atividades do Programa Acumuladores e trabalhos do Laboratório Entomológico. Também haverá vacinação antirrábica para cães e gatos.
As outras frentes de trabalho estarão distribuídas pela Praça da Figueira, Praça do Pilar, Praça de Imbariê e Praça da Mantiqueira, em Xerém. Nesses pontos, os agentes realizarão visitas aos imóveis e ações de fumacê, ampliando a cobertura das atividades de prevenção em diferentes regiões da cidade.
De acordo com o superintendente da SVAVZ, Zé do Amendoim, a mobilização busca ampliar a conscientização dos moradores sobre os riscos das doenças transmitidas pelo mosquito e reforçar a necessidade de participação da população. Segundo ele, o trabalho dos agentes precisa ser acompanhado por cuidados permanentes dentro das residências, principalmente na identificação e eliminação de possíveis criadouros.
Prevenção contra próximo ciclo de arboviroses
Entre as medidas adotadas está a instalação de armadilhas Conta Ovos, utilizadas para monitorar a presença do Aedes aegypti e auxiliar no acompanhamento da circulação do mosquito. O município também mantém equipes de Agentes de Combate às Endemias em diferentes regiões, responsáveis por orientar moradores, identificar focos e desenvolver ações de controle.
A Vigilância Ambiental ressalta que a prevenção depende de cuidados simples, mas que precisam ser realizados continuamente. A orientação é eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d'água devidamente tampadas, limpar calhas e observar vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos expostos ao tempo.
A recomendação também é permitir a entrada dos agentes de combate às endemias nos imóveis para que possam realizar vistorias e orientar os moradores. Com a mobilização em cinco localidades, Duque de Caxias busca fortalecer o trabalho de prevenção e preparar a cidade para enfrentar o período de maior circulação das arboviroses.
PROGRAMAÇÃO DO DIA D – QUINTA-FEIRA (19/11)
Praça da Figueira: visitas domiciliares e fumacê.
Praça do Pilar: visitas domiciliares e fumacê.
Praça de Imbariê: visitas domiciliares e fumacê.
Praça da Mantiqueira (Xerém): visitas domiciliares e fumacê.
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