José Marcos Peixoto enviou mensagens pelo WhatsApp, acompanhadas de fotos e vídeos em que aparecia amarrado e com um saco plástico na cabeça - Reprodução/Polícia Civil

José Marcos Peixoto enviou mensagens pelo WhatsApp, acompanhadas de fotos e vídeos em que aparecia amarrado e com um saco plástico na cabeçaReprodução/Polícia Civil

Publicado 19/11/2026 10:15 | Atualizado 19/11/2026 10:37

simular o próprio sequestro para tentar extorquir R$ 7 mil da esposa. Para dar credibilidade à farsa, o homem chegou a produzir fotos e vídeos em que aparecia amarrado dentro do porta-malas de um veículo. O material foi enviado à mulher por meio do WhatsApp, acompanhado de mensagens com ameaças e exigências de pagamento. A reportagem do O DIA vai entrar em contato com a defesa do acusado para se manifestar sobre a prisão. Assim que houver manifestação, a reportagem será atualizada.

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 18, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, apóspara tentar extorquir R$ 7 mil da esposa. Para dar credibilidade à farsa, o homem chegou a produzir fotos e vídeos em que aparecia amarrado dentro do porta-malas de um veículo. O material foi enviado à mulher por meio do WhatsApp, acompanhado de mensagens com ameaças e exigências de pagamento. A reportagem do O DIA vai entrar em contato com a defesa do acusado para se manifestar sobre a prisão. Assim que houver manifestação, a reportagem será atualizada.





O caso foi descoberto após a vítima receber, por volta das 16h, mensagens enviadas do celular do próprio marido. Na conversa, uma pessoa se apresentava como integrante de um grupo criminoso e informava que o motorista havia sido sequestrado. Para reforçar a história, foram encaminhadas imagens que mostravam o homem aparentemente rendido e amarrado no compartimento de bagagem de um carro.



Nas mensagens, o suposto sequestrador exigia uma transferência de R$ 7 mil para que o motorista fosse libertado. O detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi que o dinheiro deveria ser depositado na conta bancária do próprio homem, sob a justificativa de que os criminosos estavam com o celular dele e tinham acesso aos dados bancários.



A mulher também recebeu ameaças. O responsável pelas mensagens afirmou que incendiaria o veículo com o marido ainda dentro caso a polícia fosse acionada. Diante da gravidade da situação, ela procurou as autoridades e relatou o suposto crime. LEIA MAIS: Mulher procura ajuda e homem é preso após agressões em Caxias O caso foi descoberto após a vítima receber, por volta das 16h, mensagens enviadas do celular do próprio marido. Na conversa, uma pessoa se apresentava como integrante de um grupo criminoso e informava que o motorista havia sido sequestrado. Para reforçar a história, foram encaminhadas imagens que mostravam o homem aparentemente rendido e amarrado no compartimento de bagagem de um carro.Nas mensagens, o suposto sequestrador exigia uma transferência de R$ 7 mil para que o motorista fosse libertado. O detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi que o dinheiro deveria ser depositado na conta bancária do próprio homem, sob a justificativa de que os criminosos estavam com o celular dele e tinham acesso aos dados bancários.A mulher também recebeu ameaças. O responsável pelas mensagens afirmou que incendiaria o veículo com o marido ainda dentro caso a polícia fosse acionada. Diante da gravidade da situação, ela procurou as autoridades e relatou o suposto crime.

José Marcos foi preso em flagrante após simular o próprio sequestro e tentar extorquir dinheiro de sua própria esposa, em Duque de Caxias Reprodução/Polícia Civil

Ação conjunta da Polícia Civil

Após receberem a denúncia, policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias), em ação conjunta com agentes da 77ª DP (Icaraí), iniciaram diligências para localizar a vítima. Os investigadores utilizaram informações de rastreamento do automóvel utilizado pelo motorista para trabalhar por meio de aplicativo. Com os dados, conseguiram identificar a localização do veículo na região da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias.



As equipes seguiram até o local indicado e encontraram o carro na saída de um shopping. Durante a abordagem, os policiais constataram que o motorista estava ao volante e não apresentava sinais de violência ou qualquer indício de que tivesse sido vítima de um sequestro.



No momento da ação, ele estava acompanhado de uma mulher. Questionado pelos agentes, afirmou inicialmente que a passageira era sua prima. A versão, no entanto, foi contestada pela própria acompanhante, que declarou ser apenas uma passageira do aplicativo.



Diante das contradições e das circunstâncias encontradas, os policiais aprofundaram os questionamentos. Pressionado pelas evidências, o motorista acabou confessando que havia inventado toda a história para conseguir dinheiro da esposa. Segundo as investigações, a encenação foi planejada para fazer com que a mulher acreditasse que ele corria risco de morte e realizasse a transferência exigida.



Durante a apuração, os agentes também analisaram os aparelhos celulares dos envolvidos, com autorização. Nos dispositivos, foram encontrados registros fotográficos e vídeos utilizados para construir a falsa situação de sequestro. A mulher que acompanhava o motorista admitiu ter participado da produção das imagens e gravações a pedido dele. Segundo o delegado responsável pelo caso, ela é namorada do preso.



Com a confirmação da fraude, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tentativa de extorsão. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A mulher também foi conduzida à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre sua participação na encenação.



A rápida identificação do veículo e o trabalho integrado entre as equipes da 59ª DP e da 77ª DP foram fundamentais para esclarecer o caso e localizar o homem sem que fosse necessário realizar qualquer operação de resgate. A Polícia Civil destacou que a atuação conjunta permitiu desvendar a falsa ocorrência e reunir elementos que comprovaram a tentativa de extorsão.